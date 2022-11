CS Mioveni – CFR Cluj 0-0, Live stream în etapa a 18-a din SuperLiga. Campioana, fără șut pe spațiul porții în prima repriză

CS Mioveni : I. Popescu – Balaur, Al. Iacob, Garutti – Oancea, V. Pop, M. Panait, Burnea – Rădescu, Krasniqi, N. Carnat. Rezerve : V. Sima – Trif, Ene, Coșereanu, C. Dumitru, D. Toma, Kabananga, Antal, Buziuc. Antrenor : Marius Stoica

Meciul CS Mioveni – CFR Cluj are loc duminică, 13 noiembrie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 18-a din SuperLiga. La prima vedere este o întâlnire între David şi Goliath, gazdele fiind lanterna roşie, cu numai 8 puncte iar oaspeţii campionii ultimelor cinci ediţii şi singura echipă românească prezentă în primăvara Conference League.

Unde se joacă meciul CS Mioveni – CFR Cluj

Confruntarea CS Mioveni – CFR Cluj se desfăşoară duminică, 13 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul Orăşenesc din localitatea argeşeană, în etapa a 18-a din SuperLiga. Este un meci foarte greu pentru echipa locală, aflată cu un picior şi jumătate în groapa Ligii a doua şi o formaţie care se află deja pe loc de play-off, dar cu trei meciuri mai puţin încă mai visează la un nou titlu.

Problema este că la acest meci tribunele nu vor fi prea populate, în cel mai fericit caz între două şi trei mii de spectatori, deoarece Mioveni are printre cei mai puţini suporteri din SuperLigă şi acum, când echipa e ca şi retrogradată, interesul este şi mai redus iar la meciurile de afară CFR Cluj are cam până într-o sută de suporteri.

Cine transmite la TV partida CS Mioveni – CFR Cluj

Partida – CFR Cluj se joacă duminică, 13 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul Orăşenesc din Mioveni, în etapa a 18-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi viziona dacă veţi intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Mioveni duminică, 13 noiembrie, este o vreme de toamnă târzie, cu cer aproape senin pe tot parcursul zilei, deci nu va exista nici un pericol de precipitaţii. Maxima va fi una chiar agreabilă pentru această periodă a anului, 16 grade, scăzând la 14 grade la ora meciului. Arbitrul partidei este bucureşteanul Horia Mladinovici.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea CS Mioveni – CFR Cluj

Antrenorul interimar al celor de la CS Mioveni, Marius Stoica, are un motiv pentru care se poate declara mulţumit, deşi situaţia din clasament este de-a dreptul dramatică. Pentru meciul cu CFR Cluj poate conta pe toţi jucătorii, aşa încât îşi poate alcătui unsprezecele de start după cum doreşte.

La polul opus se află Îl are pe cel mai bun atacant out până anul viitor, croatul Gabriel Debeljuh, îl are pe căpitanul echipei Mario Camora în convalescenţă după operaţia de apendicită, dar la aceştia se adaugă suspendat al doilea căpitanul, veteranul Ciprian Deac, apoi accidentat cel mai în formă dintre mijlocaşi, croatul Muhar iar atacantul Sergiu Buş a ajusn la un număr record de probleme musculare.

Cote la pariuri la jocul CS Mioveni – CFR Cluj

Este neaşteptat de mare cota la victorie primită de echipa vizitatoare la Mioveni, un uriaş 1,75, în condiţiile în care argeşenii sunt departe de restul lumii în SuperLiga, izolaţi în subsol, cu doar 8 puncte. Cota pentru o minune locală este de 5,75, şansă dublă 1X ajunge la 2,20 iar un gol al gazdelor valorează 2,00.

CS Mioveni a reuşit o singură dată să evite eşecul acasă în faţa clujenilor, un 0-0 în 2008. În rest a fost executată, uneori şi la scor fluviu, un 5-0 pentru ardeleni în 2012, dar sezonul trecut succesul oaspeţilor a fost unul cu cântec, Petrila marcând un gol îndelung contestat, dar lipsa VAR a dus la validarea golului şi a rămas 0-1 scor final.