CS Mioveni – Rapid, Live stream ora 20:00 în etapa 26 din SuperLiga. Giuleștenii, examen dificil pe terenul „lanternei roșii”. Echipele de start

Meciul CS Mioveni – Rapid are loc vineri, 17 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 26-a din SuperLiga. La prima vedere, este un meci dezechilibrat valoric, între ultima clasată din SuperLiga și formația de pe locul 4. CS Mioveni are 17 puncte, Rapid 45 de puncte, deci ar părea un meci la îndemâna bucureștenilor… Dar, cum spunea și Adrian Mutu, ar fi o mare eroare să ia la preț de matineu un adversar mult metamorfozat în bine în 2023 de venirea lui Nicolae Dică pe bancă, neînvins de cinci partide.

Unde se joacă CS Mioveni – Rapid, în etapa 26 din SuperLiga

Confruntarea se desfășoară vineri, 17 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul „Orășenesc” din localitatea argeșeană, în etapa 26 din SuperLiga. În privința suporterilor „galben-verzilor” nu ne facem griji. Aceștia nu ar umple decât cu mare greutate maxim o mie de locuri, echipa fanion a județului fiind FC Argeș.

Însă la acest meci organizatorii nu trebuie să își facă griji privind rețeta financiară, pentru că sigur Mioveni va fi vineri o localitate luată cu asalt de miile de fani giuleșteni. Interesant este că în documentele Rapidului, până la darea în folosință a noului stadion din Giulești, atunci când nu se putea juca pe Arena Națională, „alb-vișiniii” au avut a doua opțiune Mioveni, unde au și disputat mai multe partide. Așa, că într-un fel, se poate spune că Rapid ar juca în a doua casă a sa, ca locație.

Cine transmite la TV partida CS Mioveni – Rapid

Partida CS Mioveni – se joacă vineri, 17 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul „Orășenesc” din localitatea argeșeană, în etapa 26 din SuperLiga. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vineri, 17 februarie, la Mioveni va fi o vreme superbă, ca de primăvară, cu cer senin toată ziua, fără nicio amenințare de precipitații și cu o maximă în termometre care va ajunge până la 13 grade la ora amiezii. Vor fi în jur de 6-7 grade la ora startului partidei, ceea ce nu este deloc rău. Meciul va fi condus de arbitrul clujean Horațiu Feșnic

Ce jucători lipsesc din întâlnirea CS Mioveni – Rapid

Nicolae Dică a schimbat complet în bine jocul „lanternei roșii”, dar drumul până la miracolul supraviețuirii este încă foarte departe. Jucătorii nou veniți în această iarnă s-au integrat perfect și acum pentru oricine nu va mai fi ușor să treacă de „galben-verzi”. Care nici nu au probleme mari de lot pentru meciul cu Rapid.

La echipa giuleșteană revine fundașul Junior Morais pe partea stângă, dar rămân indisponibili Dragoș Grigore și francezul Papeau. că după primul eșec pe teren propriu din acest sezon, contra FC U Craiova 1948, nu mai este acceptat alt pas fals la Mioveni.

Cote la pariuri la jocul CS Mioveni – Rapid

În mod normal, un astfel de meci între lanterna roșie și echipa de pe locul 4, între care sunt 28 de puncte diferență, ar fi trebuit să primească cote mult opuse, în sensul în care marea favorită din Giulești să nu aibă în cel mai bun caz mai mult de 1,50. Dar startul argeșenilor din 2023, sub comanda lui Nicolae Dică, fără eșec, Mioveni fiind neinvinsă de cinci jocuri, a făcut ca Rapid să primească 2,10 la victorie, iar gazdele 3,60. Șansă dublă „X2” are cotă 1,30, iar gol marcat de Rapid cotă de 1,35. Șansă dublă „1X” are cotă de 1,70, iar gol marcat de argeșeni cotă 1,60.

Sunt opt meciuri între cele două echipe în care CS Mioveni a fost formația gazdă. Scorul la general este de cinci succese pentru bucureșteni, la nivel de prima sau a doua divizie, două pentru argeșeni și un singur egal, în 2020 0-0 în Liga 2. Ultimul meci jucat aici a fost unul foarte spectaculos, sezonul trecut, și s-au impus gazdele cu 3-2.