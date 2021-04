CS Mioveni, resemnată după eșecul cu FC U Craiova 1948: „Succes în Liga 1, nu mai poate fi oprită”

Înfrângerea usturătoare suferită vineri seara pe stadionul „Ion Oblemenco”, scor 2-4, în fața liderului Ligii 2, FC U Craiova 1948, a adus resemnarea în tabăra celor de la Mioveni. Imediat după meci, Alexandru Pelici a ținut să-și felicite rivalii și să le ureze succes în primul eșalon al fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Craiova este o echipă mare. E foarte bună. Îi urez mult succes în Liga 1, pentru că nu mai poate fi oprită!”, a declarat tehnicianul argeșenilor, convins că oltenii nu mai pot rata promovarea.

Cu patru etape rămase de disputat din acest play-off, echipa sa ocupă locul al treilea în clasament și se află la doar un punct în spatele Rapidului, care va juca sâmbătă, pe propriul teren, împotriva celor de la FK Csikszereda.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CS Mioveni nu mai speră la primul loc după înfrângerea cu FC U Craiova 1948

„Am avut oportunităţi de a închide meciul după pauză. Am avut ocazii. Am reuşit să marcăm repede, am făcut şi un joc bun. În a doua repriză am avut o ocazie monumentală şi cred că acolo a fost un moment pshilogic.

Craiova este o echipă mare, cu jucători foarte buni. Au dat goluri repede, pe când ne-am trezit a fost târziu. Şi astăzi nu pot de cât să le zic că trebuie să fie echilibru.

ADVERTISEMENT

Îmi felicit jucătorii, a fost un joc frumos, cu goluri multe și cu răsturnare de scor. Aşa cum am făcut sărbătoare la victorii, aşa trebuie să muncim în continuare.

Craiova este o echipă mare. E foarte bună. Îi urez mult succes în Liga 1, pentru că nu mai poate fi oprită! Noi ne jucăm şansa până la capăt. Suntem în luptă directă cu Rapidul”, a declarat Alexandru Pelici la finalul meciului de pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trică rămâne precaut: „Până nu devenim matematic campioni, nu pot să fiu liniștit”

Deși echipa sa are un avans de șase puncte în fața locului doi, ocupat de Rapid, Eugen Trică își propune să rămână cu picioarele pe pământ până când promovarea în primul eșalon va deveni o certitudine.

„Sunt foarte fericit pentru cele trei puncte. Am întâlnit poate una dintre cele mai bune echipe din Liga 2. O echipă bine organizată, care știe ce vrea, cu jucători foarte talentați. A fost un meci greu. Am primit un gol în minutul 3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu spun că artizanul victoriei este echipa, dar artizanul o să-l numesc pe Mogoșanu că a apărat acea situație a lui Blănaru. Dacă se făcea 2-0 nu știu dacă puteam să mai întoarcem. Îi felicit pe băieți pentru reacție pe care au avut-o după ce am primit gol. Până la urmă, să nu îl mâniem pe Dumnezeu, totul a ieșit cum ne-am dorit.

Legat de promovare, șansele au crescut la 55-60 la sută. Mai sunt patru partide de disputat, 12 puncte în joc. Nu a depus armele nici Mioveniul, Rapidul joacă mâine și Csikszereda are șanse. Până nu vom deveni matematic campioni nu pot să fiu liniștit.

ADVERTISEMENT

Noi ne uităm doar la noi. Nu mă uit la ce face Rapidul. Dacă vor câștiga bine, dacă nu la fel. Campionatul se joacă, încă nu e nimic terminat. Jucătorii sunt foarte motivați. Hora bucuriei am făcut-o și după meciul cu Rapidul, am făcut-o și azi.

Dacă ne ajută Dumnezeu să intrăm cu aceeași atitudine la Timișoara, probabil o să o facem și acolo. Cam asta se întâmplă la noi la Universitatea Craiova. Trebuie să fim precauți.

ADVERTISEMENT

Orice meci trebuie să îl jucăm foarte bine. Trebuie să le luăm pas cu pas. Deocamdată nu am realizat nimic”, a spus tehnicianul craiovenilor la finalul partidei.