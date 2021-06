CS Mioveni, revenire de senzație în Liga 1! E singura echipă din Liga 2 care câștigă barajul de promovare

CS Mioveni după nu mai puțin de nouă ani, în dauna celor de la FC Hermannstadt, care retrogradează surprinzător, la cel de-al doilea baraj de menținere în prima ligă.

Argeșenii au obținut locul în barajul de promovare după ce au terminat campionatul pe locul al treilea cu 48 de puncte, la doar un punct de Rapid, cea de-a doua echipă care a obținut „biletele” de Liga 1.

CS Mioveni în deplasare la Hermannstadt (pe stadionul Gaz Metan din Mediaș), după ce a fost condusă cu 1-0 încă din minutul 21 timp de 50 de minute, iar în tur a scos doar o-o acasă. Argeșenii au profitat de omul în plus încă din minutul șase, când mijlocașul Răzvan Dalbea a fost eliminat.

Mioveni a reușit să egaleze prin atacantul italian , iar cireașa de pe tort a venit în minutul 93, când Andrei Panait a înscris din penalty, pe fondul unei noi eliminări la sibieni, care au rămas în nouă oameni în minutul 83, după eliminarea lui Cristiano.

Astfel, echipa antrenată de Alexandru Pelici se întoarce în Liga 1 după nouă ani, când echipa a avut un sezon dezastruos și a pierdut nu mai puțin de 26 de meciuri, ultimele zece partide fiind toate înfrâgeri. Mioveniul nu a reușit în returul campionatului nici măcar o victorie, în timp ce în tur au câștigat dour cu Mediaș și Sportul Stundențesc.

FC Voluntari e specialistă în barajul de menținere în Liga 1. Ilfovenii au câștigat cu 2-1 meciul tur cu Dunărea Călărași disputat în deplasare și are șanse mari să continue și la anul în Liga 1. Ilfovenii sunt deja la al treilea baraj în ultimele cinci sezoane, lucru care nu s-a mai întâmplat cu nicio altă echipă.

Voluntari a disputat primul baraj în 2016, când a trecut fără probleme de UTA, scor 3-0, 0-1. Finalurile dramatice de sezon au continuat pentru ilfoveni, iar doi ani mai târziu se află la un pas de retrogradare.

UTA pierde meciul tur în deplasare cu scorul de 3-0, iar arădenii nu au reușit la meciul retur decât o victorie de palmares și ratează astfel promovării în Liga 1 după 13 ani.

Atunci Voluntariul a fost salvată la loviturile de departajare, scor 3-0, după ce în meciul tur au câștigat cu 1-0, însă Chindia Târgoviște a reușit să egaleze scorul dublei manșe.

FC Voluntari va juca meciul retur din cel de-al treilea baraj de menținere în Liga 1, joi, de la ora 20:30, pe stadionul Anghel Iordănescu, de lângă București, iar echipa antrenată de experimentatul Liviu Ciobotariu pare mare favorită cel puțin pe hârtie, mai ales prin prisma rezultatului din prima manșă.

CS Mioveni a reușit să își ia revanșa după ce în sezonul trecut a ratat promovarea tot în urma barajului, când a întâlnit Chindia Târgoviște. Dâmbovițenii aveau să câștige prima manșă cu 2-0, în timp ce la Mioveni scorul avea să fie doar 1-1, iar echipa antrenată de Claudiu Niculescu avea să mai rămână un an în Liga a doua.

Mioveni a ajuns dramatic la baraj, după ce a ratat la mustață promovarea directă, în dauna celor de la FC Argeș. Cele două reprezentate ale județului Argeș au încheiat campionatul la egalitate de puncte, iar departajarea s-a făcut prin faptul că CS Mioveni a beneficiat de rotunjire pentru play-off.

Nici pentru FC Hermannstadt barajul din acest sezon nu a fost o premieră, însă în cazul lor experiența nu și-a spus cuvântul. Sibienii le destrămau visul celor de la Universitatea Cluj de a reveni în prima ligă chiar în anul în care clujenii serbau centenarul și îi elimina în dublă manșă, scor: 2-0 și 0-1.

„Studenții” au sperat până în ultima clipă, după ce veteranul Dorin Goga, a deschis scorul pentru Universitatea în minutul 64, însă din acel moment clujenii nu au mai pus în pericol poarta celor de la Hermannstadt, care se menținea în Liga 1.

UTA e una dintre cele mai ghinioniste echipe la barajul de promovare în Liga 1, după ce în 2016 și 2017 a ratat revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc. În 2016, „Bătrâna Doamnă” își dezamăgea suporterii și era eliminată la baraj de către FC Voluntari. Chiar dacă UTA reușește să câștige cu 1-0 în retur, Voluntariul își asigurase un avantaj confortabil încă din tur, când i-a zdrobit pe arădeni cu scorul de 3-0. De altfel, arădenii au mai pierdut un baraj de promovare în 1999, în fața celor de la Rocar București.

În 2017, UTA ratează din nou promovarea chiar în fața rivalei tradiționale, Poli Timișoara, un moment greu de digerat pentru suflarea fotbalistică arădeană. Timișorenii treceau atunci la pas de UTA, scor 2-1 și 3-1.

„E important că am realizat un lucru care nu a fost ușor. Am venit de unde am venit, nu ne dădea nimeni nicio șansă nici să intrăm în play-off. Meritul este al jucătorilor, un grup extraordinar”. – Alexander Pelici, antrenorul lui CS Mioveni