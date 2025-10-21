Sport

CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe

ANAF a anunțat că vrea să recupereze datoriile importante pe care mai multe instituții publice le au față de bugetul de stat. Pe așa numită listă a rușinii sunt și câteva cluburi sportive, cu CS Rapid lider detașat.
Gabriel Eșanu
21.10.2025 | 14:35
SPECIAL FANATIK
ANAF a anunțat datoriile uriașe pe care le are CS Rapid. Sursă foto: Colaj FANATIK
ANAF a notificat instituțiile publice care au acumulat datorii mari la bugetul de stat, iar în următoarea perioadă va apela la metodele legale pentru recuperarea acestor sume. Pe lista rușinii, așa cum a fost numită de presă, sunt și 14 cluburi sportive, iar CS Rapid este lider detașat al datornicilor din sport.

Rapid, clubul sportiv cu cele mai mari datorii. Pe lista rușinii publicată de ANAF mai apar și 3 echipe din Liga 2

3.370.004 lei este datoria totală pe care ANAF va încerca să o recupereze de la CS Rapid în următoarea perioadă. Mai mult decât dublu față de locul 2, CSM Iași, care figurează cu o datorie de 1.529.106 lei. Ultimul loc pe nedoritul podium este ocupat de CSM Târgoviște, club sportiv care are de achitat 1.084.365 lei.

Pe lista cluburilor sportive care au mari datorii la ANAF figurează și 3 formații din Liga 2. Sunt cluburi de drept public, aflate în continuare sub tutela directă a primăriilor. Este vorba de CSC Șelimbăr, CS Afumați și CS Tunari. De asemenea, este și o echipă care evoluează în Liga 3, Asociaţia Clubul Sportiv Vediţa Coloneşti: 105.617 lei.

Lista completă a cluburilor sportive de la care ANAF vrea să recupereze datorii în următoarea perioadă

  • CS Rapid: 3.370.004 lei
  • CSM Iaşi 2020: 1.529.106 lei
  • CSM Târgovişte: 1.084.365 lei
  • CSM Baia Mare: 787.771 lei
  • CS Unirea Ungheni: 730.924 lei
  • CS Victoria Cumpăna: 181.688 lei
  • CSC Şelimbăr: 163.039 lei
  • CS Afumaţi: 125.026 lei
  • CS Tunari: 113.728 lei
  • Asociaţia Clubul Sportiv Vediţa Coloneşti: 105.617 lei
  • CSM Făgăraş: 97.393 lei
  • CS Unirea Sântana: 71.097 lei
  • CS Ocna Mureş: 60.230 lei
  • CS Avântul Reghin: 57.411 lei

Rapid, formația din SuperLiga, ar putea avea probleme cu organizarea meciurile de acasă dacă stadionul din Giulești ajunge sub sechestrul ANAF

CS Rapid este în subordinea Ministerului Transporturilor și are în administrare stadionul Rapid, pe care joacă formația din SuperLiga patronată de Dan Șucu. În condițiile în care arena din Giulești ar putea fi pusă sub sechestru de ANAF, echipa lui Costel Gâlcă riscă să rămână fără stadion pe care să joace meciurile de pe propriul teren.

CS Rapid se confruntă de mai mulți ani cu serioase probleme financiare, iar în decembrie 2023, Guvernul României aproba alocarea a 7,4 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru susținerea clubului sportiv care aparține de Ministerul Transporturilor. CS Rapid a traversat o perioadă mai bună din punct de vedere sportiv, în special la handbal feminin, dar totul pare să se fi făcut cu cheltuieli mult prea mari, care au dus la acumularea acestor datorii record.

Cine este pe locul 1 la general pe lista rușinii publicată de ANAF. Datorie incedibilă de peste 136 de milioane de lei!

Locul 1 în lista datornicilor din sport pentru CS Rapid, care este însă foarte departe de primele clasate la general pe lista rușinii. Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare este instituția publică de la care ANAF are cei mai mulți bani de recuperat, este vorba de nu mai puțin de 136.532.148 de lei.

INCDIF – ISPIF București ocupă locul 2, cu o datorie de 87.034.138 de lei. Pe locul 3 figurează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, de la care ANAF vrea să recupereze 29.137.233 de lei. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța este locul 4, cu 17.714.575 de lei datorie. Iar pe locul 5 este Municipiul Făgăraș, dator la bugetul de stat cu 15.952.961 de lei.

Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
