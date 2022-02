Dezvăluiri despre apariția Universității Craiova: ”Dacă știam, nu mai înființam echipa”

Fotbalul craiovean a dus multe războaie de-a lungul anilor. Mai întâi cu marile puteri din București, apoi s-au ”mâncat” între ei, odată cu apariția Universitatăţii Craiova.

Interesant este că al doilea club care evoluează sub numele ”Universitatea” a apărut datorită unui moment de slăbiciune a lui Adrian Mititelu, omul care deține ”Universitatea Craiova” încă din 2005.

Pavel Badea: ”În 2013 l-am întrebat pe Adrian Mititelu ce are de gând cu echipa”

Pavel Badea, fostul mare fotbalist al Universității Craiova, în vremea când în Bănie activa o singură echipă cu acest nume, a făcut dezvăluiri interesante despre apariția Clubului Sportiv Universitatea, în 2013.

”În 2013 am fost la el (la Adrian Mititelu – n.r.) și l-am întrebat ce are de gând cu echipa. Ne-a spus că dă drumul la echipă când vrea el, nu când vrem noi. Atunci nici nu se știa că Rotaru vrea să vină la echipă. I-am răspuns că vom da noi drumul la echipă. Și am făcut-o, cu ajutorul primăriei din Craiova.

Primăria din Craiova a avut locul în Divizia B. Acel loc a fost atribuit municipalității Craiova de către FRF, nu către clubul Universitatea. CS Universitatea s-a asociat cu primăria și cu o entitate privată pentru a da drumul acestui proiect.

Noi am stat doi ani fără echipă, între 2011 și 2013 nu am avut echipă în Craiova. Am decis să facem echipă în momentul în care Mititelu a spus că el nu vrea să facă echipă. Dacă știam la vremea respectivă că el se înscrie, nu mai înființam echipa. Deloc!”, a explicat Pavel Badea.

”Probabil îi dădeau cu 2 arginți mai mult decât putea Craiova”

Universitatea Craiova, echipa pe care o iubesc și au adulat-o ani la rând fanaticii suporteri olteni a dispărut oficial în primăvara anului 2014, după ce , în urma căruia omul de afaceri era obligat de instanță să-i achite despăgubiri în valoare de 5 milioane de euro.

În sezonul 2013/2014 la care face referire Pavel Badea, Craiova avea deja două echipe în eșalonul secund însă, în urma litigiului cu Victor Pițurcă, clubul patronat de Adrian Mititelu a fost dezafiliat în 2014.

Oficialul celor de la CS Universitatea îl acuză pe Mititelu că a sabotat fotbalul craiovean și că el se face vinovat de existența celor două cluburi de fotbal care evoluează în aceleași culori, sub același nume istoric.

După dezafilierea din 2014, Adrian Mititelu a înființat o nouă societate sportivă, în 2017, și implicit o nouă echipă, FC U Craiova 1948. A fost momentul în care suporterii olteni s-au împărțit în două tabere, iar rivalitatea este și azi de actualitate, poate mai acut ca în urmă cu cinci ani.

”Mititelu a avut întotdeauna pâinea și cuțitul. Inclusiv în anii când ne rugam de el să joace la Craiova. În 2009, 2010, 2011 îl rugam să joace la Craiova, dar juca la Severin. Probabil îi dădeau cu 2 arginți mai mult decât putea Craiova”, a mai spus Badea, pentru sursa citată.