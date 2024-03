CSA, încă o lovitură pentru Gigi Becali! Curtea de Apel a respins cererea FCSB de anulare a mărcilor Steaua. Reacţia triumfătoare a lui Talpan

S-a dat o nouă bătălie la Curtea de Apel în “războiul” care datează deja de 10 ani între FCSB şi CSA pentru sigla, marca şi palmaresul echipei istorice Steaua Bucureşti.

CSA, încă o lovitură pentru Gigi Becali! Curtea de Apel a respins cererea FCSB de anulare a mărcilor Steaua

Gigi Becali a suferit o nouă înfrângere în instanţă. Patronul FCSB a încercat să , care aparţin Clubului Sportiv al Armatei, pe motiv că nu au fost folosite timp de mai mulţi ani de zile.

Curtea de Apel a respins, ca nefondată, cererea de anulare înaintată de FCSB, iar asta înseamnă că toate rămân intacte.

Gigi Becali mai are şi varianta recursului. FANATIK a luat legătura cu un avocat specializat, care a precizat că sunt şanse minime să se mai schimbe ceva la recurs, dacă FCSB a pierdut la Curtea de Apel.

Talpan: “Mi s-a luat din salariu și cu toate acestea, am găsit puterea să lupt mai departe!”

Florin Talpan a reacţionat triumfător după decizia instanţei, trimiţând săgeţi la adresa conducerii Ministerului Apărării. Juristul CSA Steaua cere să îi fie acordat din noul sporul pentru lucrări de excepţie:

“O nouă victorie a mea în instanță! Avocatul lui Becali a pierdut din nou în fața mea, în încercarea de a ne anula sau decădea mărcile aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București!

Am muncit ca de obicei foarte mult, și am satisfacția că instanța mi-a dat dreptate! În loc să fiu recompensat pentru toate reușitele mele, mi s-a luat din salariu și cu toate acestea, am găsit puterea să lupt mai departe!

Sunt mândru de munca mea și de eforturile pe care le-am făcut! Este inadmisibil ca eu să am rezultate remarcabile iar conducerea Ministerului Apărării Naționale să nu mă aprecieze și să nu îmi acorde sporul integral pentru lucrări de excepție, spor pe care îl merit, deoarece am câștigat dosare foarte grele și am păstrat în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei marca Steaua București, numele Steaua București si palmaresul echipei de fotbal!

Sper ca eforturile depuse de către mine să fie recompensate de ministrul Apararii Nationale la adevărata lor valoare în cel mai scurt timp!”, a fost reacţia lui Florin Talpan.

Gigi Becali: “Se va vedea că ei au făcut-o cu rea credință”

Gigi Becali se declara încrezător la finalul lunii februarie că va reuşi să anuleze mărcile “Steaua” deţinute de CSA. Însă, după decizia Curţii de Apel, patronul FCSB mai are doar varianta recursului.

”O să vedeți cât de curând că CSA nu o să mai aibă voie să folosească numele la fotbal. Ei au înregistrat cu rea credință. A descoperit avocatul un act și trebuie să îl ceară instanța. După ce îl validează instanța putem să facem revizuire.

Ei atunci au vrut să înregistreze marca, dar le-au respins-o pentru că li s-a zis că se creează confuzie cu noi, cu Steaua de atunci. Au făcut recurs și s-a anulat.

După au revenit, așa ceva nu s-a văzut la OSIM. Nu, e hotărâre! Atunci ei au venit și au spus că ei nu fac fotbal, fac alte sporturi. Talpan a semnat. Apoi vine tot Talpan și face fotbal, înșelăciune.

Cât de curând se va vedea și se va anula marca. Se va vedea că ei au făcut-o cu rea credință. Acum nici nu mai promovează pe merit sportiv, ai văzut? Nici în play-off nici nu intră, vai de capul lor. Așa face Domnul la mizerii”, a spus Gigi Becali la începutul lunii februarie.

Se redeschide procesul pentru recuperarea prejudiciului de 36 de milioane de euro?

Este o dublă victorie pentru CSA Steaua. Având mărcile “Steaua” intacte, înregistrate la OSIM, Clubul Sportiv al Armatei poate să continue şi procesul privind recuperarea prejudiciului în valoare de 36 de milioane de euro.

Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că CSA Steaua nu poate câştiga acest proces, în condiţiile în care nu a produs nimic cu marca Steaua:

“Prejudiciul de 36 de milioane de euro, cerut de CSA, nu poate fi recuperat niciodată! De ce? Pentru că ei vor fi întrebați câți bani au făcut ei de când și-au recuperat marca, de când au intentat procesul, adică din 2003.

Mai este puțin și se fac 10 ani! Și vor spune că au câștigat aproximativ 5 milioane de euro în această perioadă. Ce ați câștigat voi în acești ani, o să-i întrebe judecătorul.

Și ei vor spune, am câștigat o gaură! Aici sunt niște legi, nu vorbesc eu așa de dragul de a mă auzi. În plus, un prejudiciu, dacă este cazul poate fi cerut pe maximum 3 ani în urmă, pentru că restul se prescrie. Deci, nu se face pe 10 ani. Niciun judecător din țara asta nu încalcă legea”, a spus Becali.

2014 este anul în care FCSB a pierdut dreptul de folosinţă al numelui “Steaua”

36.000.000 de euro solicită CSA Steaua pentru folosirea frauduloasă a mărcii “Steaua” de către Gigi Becali