Sport

CSA Steaua are oficial comandant! Mesaj direct pentru fanii care așteaptă promovarea: „Mai puține vorbe, mai multe fapte!”

Clubul Sportiv al Armatei are oficial comandant începând de joi, 1 octombrie. Eduard Danilof le promite fanilor steliști că vor vedea o nouă abordare la clubul care visează promovarea în Superligă.
Flaviu Popa
01.10.2026 | 18:24
CSA Steaua are oficial comandant Mesaj direct pentru fanii care asteapta promovarea Mai putine vorbe mai multe fapte
ULTIMA ORĂ
Comandant nou CSA Steaua
ADVERTISEMENT

Eduard Danilof este începând de joi, 1 octombrie, oficial noul comandant al Clubul Sportiv al Armatei Steaua, însă se află în conducerea CSA încă din octombrie 2025. În această perioadă a fost comandant prin împuternicire, însă acum mutarea a devenit oficială.

CSA Steaua are, oficial, un nou comandant. Eduard Danilof le promite fanilor „mai multe fapte”

Începând de astăzi, 1 octombrie 2026, colonelul Eduard Danilof a fost numit în funcția de comandant (președinte) al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”. Acesta se află la conducerea clubului din octombrie 2025, perioadă în care a exercitat atribuțiile funcției de comandant prin împuternicire.

ADVERTISEMENT

Cu o experiență de aproape 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale, Eduard Danilof și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei în domeniul administrării patrimoniului și infrastructurii militare. iar înainte de preluarea conducerii clubului, acesta a coordonat activitatea Centrului de administrare al Stadionului Steaua”, au transmis reprezentanții CSA Steaua.

Fanii CSA Steaua așteaptă ca noul comandant să rezolve dreptul de promovare al echipei în sezonul viitor

De asemenea, Eduard Danilof le-a transmis deja un mesaj suporterilor steliști. „Cu ocazia numirii în funcție, comandantul clubului Steaua a transmis un mesaj scurt: „Nu cred că este momentul pentru declarații lungi sau pentru promisiuni. Știu că există nemulțumiri, așteptări și multe lucruri pe care suporterii Stelei își doresc să le vadă rezolvate.

ADVERTISEMENT
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer,...
Digi24.ro
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia

Este firesc. Prefer ca, de acum înainte, să vorbim mai puțin despre ceea ce ne propunem și mai mult prin ceea ce reușim să facem. Nu traversăm o perioadă ușoară, dar Steaua București merită seriozitate, echilibru și, înainte de toate, fapte”, a transmis comandantul.

ADVERTISEMENT
După CINCI fete, la 57 de ani i s-a născut primul băiat: ”Îți...
Digisport.ro
După CINCI fete, la 57 de ani i s-a născut primul băiat: ”Îți poți imagina?”

Marele of al fanilor steliști e că echipa lor nu are drept de promovare, însă acest lucru s-ar putea schimba conform lui Victor Pițurcă. Soluția găsită de noul comandant? O asociere dintre un privat și CSA Steaua. Până la promovare, „militarii” au emoții pentru menținerea în liga secundă, fiind pe locul 18 cu 5 puncte în primele 8 etape.

ADVERTISEMENT
Fostul căpitan al lui FC Brașov, la un pas de moarte! A făcut...
Fanatik
Fostul căpitan al lui FC Brașov, la un pas de moarte! A făcut infarct chiar în spital și a fost resuscitat: „A fost șansa mea!”
Hackerul portughez o amenință pe Manchester City cu și mai multe dezvăluiri compromițătoare...
Fanatik
Hackerul portughez o amenință pe Manchester City cu și mai multe dezvăluiri compromițătoare în mega-scandalul din Premier League!
A venit diagnosticul! Cât va sta departe de gazon „tricolorul” de la U21...
Fanatik
A venit diagnosticul! Cât va sta departe de gazon „tricolorul” de la U21 scos pe targă în meciul cu Finlanda
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Gigi Becali a anunțat pe cine susține pentru funcția de prim-ministru al României:...
iamsport.ro
Gigi Becali a anunțat pe cine susține pentru funcția de prim-ministru al României: 'Singura soluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!