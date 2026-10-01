CSA Steaua are oficial comandant! Mesaj direct pentru fanii care așteaptă promovarea: „Mai puține vorbe, mai multe fapte!”

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Eduard Danilof este începând de joi, 1 octombrie, oficial noul comandant al Clubul Sportiv al Armatei Steaua, însă se află în conducerea CSA încă din octombrie 2025. În această perioadă a fost comandant prin împuternicire, însă acum mutarea a devenit oficială.

CSA Steaua are, oficial, un nou comandant. Eduard Danilof le promite fanilor „mai multe fapte”

„Începând de astăzi, 1 octombrie 2026, colonelul Eduard Danilof a fost numit în funcția de comandant (președinte) al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”. Acesta se află la conducerea clubului din octombrie 2025, perioadă în care a exercitat atribuțiile funcției de comandant prin împuternicire.

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, Eduard Danilof și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei în domeniul administrării patrimoniului și infrastructurii militare. iar înainte de preluarea conducerii clubului, acesta a coordonat activitatea Centrului de administrare al Stadionului Steaua”, au transmis reprezentanții CSA Steaua.

Fanii CSA Steaua așteaptă ca noul comandant să rezolve dreptul de promovare al echipei în sezonul viitor

De asemenea, . „Cu ocazia numirii în funcție, comandantul clubului Steaua a transmis un mesaj scurt: „Nu cred că este momentul pentru declarații lungi sau pentru promisiuni. Știu că există nemulțumiri, așteptări și multe lucruri pe care suporterii Stelei își doresc să le vadă rezolvate.

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Este firesc. Prefer ca, de acum înainte, să vorbim mai puțin despre ceea ce ne propunem și mai mult prin ceea ce reușim să facem. Nu traversăm o perioadă ușoară, dar Steaua București merită seriozitate, echilibru și, înainte de toate, fapte”, a transmis comandantul.

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Marele of al fanilor steliști e că echipa lor nu are drept de promovare, însă acest lucru s-ar putea schimba conform lui Victor Pițurcă. Soluția găsită de noul comandant? O asociere dintre un privat și CSA Steaua. Până la promovare, „militarii” au emoții pentru menținerea în liga secundă, fiind pe locul 18 cu 5 puncte în primele 8 etape.