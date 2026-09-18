Sport

CSA Steaua merge la TAS împotriva Federaţiei Române de Fotbal! Care e mărul discordiei

CSA Steaua declară război FRFl! Clubul din Ghencea anunțat că a trimis la Tribunalul de Arbitraj Sportiv documentele necesare pentru a contesta hotărârea adoptată de Comitetul Executiv din 26 august
Cristian Măciucă
18.09.2026 | 15:30
CSA Steaua merge la TAS impotriva Federatiei Romane de Fotbal Care e marul discordiei
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CSA Steaua merge la TAS împotriva Federaţiei Române de Fotbal! Care e mărul discordiei. FOTO: Fanatik
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CSA Steaua a trecut la fapte după hotărârea Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal din 26 august 2026. Clubul din Ghencea a anunțat oficial că a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne documentele necesare pentru a contesta decizia care ar urma să împiedice echipele de drept public să participe în play-off-ul Ligii 2.

CSA Steaua a atacat la TAS decizia FRF care o poate lăsa în afara play-off-ului din Liga 2

Hotărârea FRF urmează să intre în vigoare din sezonul 2028-2029, în cazul în care actualul cadru legislativ nu va fi modificat. Astfel, doar primele șase formații de drept privat din clasamentul sezonului regular vor putea evolua în faza competiției care stabilește echipele promovate în SuperLiga. Nemulțumită de această măsură, conducerea clubului CSA Steaua a decis să se adreseze instanței sportive de la Lausanne.

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„Clubul Sportiv al Armatei ‘Steaua’ a decis să își apere poziția față de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal în data de 26 august 2026. În această direcție, clubul a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne documentele necesare contestării acestei hotărâri. În final, ținem să precizăm că Steaua București va acționa în continuare pentru a își proteja drepturile și interesele prin toate mijloacele legale disponibile”, este anunțul postat pe pagina de Facebook a celor de la CSA Steaua.

comunicat csa steaua
Comunicatul prin care CSA Steaua anunță că merge la TAS. FOTO: Facebook CSA Steaua

De ce interzice FRF participarea echipelor de drept public în play-off-ul Ligii 2

Decizia Comitetului Executiv al FRF a fost adoptată în unanimitate pe 26 august 2026. Federația a justificat modificarea regulamentară prin necesitatea de a proteja integritatea competiției, în condițiile în care formațiile de drept public nu au drept de promovare în SuperLiga.

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Potrivit FRF, prezența unor echipe care nu pot promova în faza decisivă a campionatului poate genera suspiciuni și confuzie în privința mizei sportive. Forul condus de Răzvan Burleanu a precizat că amânarea aplicării măsurii până în sezonul 2028-2029 le oferă cluburilor timp pentru a se adapta noilor cerințe.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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