Ce se întâmplă în procesul dintre Steaua și FCSB. Decizie luată de Tribunalul București în speța de 37.000.000 de euro

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Tribunalul București a luat o decizie în procesul pentru prejudiciu intentat de CSA Steaua celor de la FCSB, care a început în urmă cu un deceniu. Următorul pas al procesului este realizarea expertizei pentru prejudiciu. Avocatul FCSB-ului, Adrian Căvescu, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK.

Decizie majoră în procesul pentru prejudiciu dintre Steaua și FCSB

Tribunalul București a stabilit pe 13 noiembrie obiectivele expertizei pentru prejudiciu în celor de la FCSB. Inițial, a solicitat 37 de milioane de euro, însă instanța de judecată va stabili suma exactă, evaluatorul urmând a îndeplini obiectivele stabilite de instanță. Primele patru sunt stabilite în favoarea Stelei, iar obiectivele 5 şi 6 sunt stabilite în favoarea lui FCSB.

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Să se determine care sunt veniturile (cifra de afaceri) realizate de pârâtă ca urmare a prestării de servicii şi/sau livrării de produse sub denumirea „STEAUA” în perioada 2004-31.12.2014, defalcat pe fiecare an şi în total, distinct de veniturile obţinute din alte activităţi, cu indicarea documentelor financiar-contabile din care rezultă (registre contabile, facturi, balanţe de verificare, situaţii financiare anuale). Să se determine care este profitul net obţinut de către pârâtă din veniturile stabilite la obiectivul 1 în perioada 2004-31.12.2014, defalcat pe fiecare an şi în total. Să se determine, în ipoteza în care pârâta ar fi solicitat titularului autorizarea de a folosi marca „STEAUA”, cuantumul redevenţei/remuneraţiei pe care ar fi datorat-o pentru perioada 2004–31.12.2014, determinate pe baza practicilor de piaţă (licenţe comparabile din acelaşi sector de activitate) şi a metodologiei de evaluare pe care expertul o va indica şi fundamenta. Să se precizeze dacă, în funcţie de documentele puse la dispoziţie, există mai multe metode economice rezonabile de cuantificare a sumelor determinate la obiectivele 1, 2 şi 3 şi, în această situaţie, să fie prezentate distinct rezultatele obţinute prin metodele relevante, cu explicarea diferenţelor dintre acestea. Să se determine veniturile realizate de reclamantă în perioada 2004 – 31.12.2014 din exploatarea mărcilor STEAUA (folosire proprie, licenţe, cesiuni, sponsorizări sau alte contracte având ca obiect mărcile), pentru servicii aferente unui club profesionist de fotbal, defalcat pe fiecare an şi în total, cu indicarea contractelor în temeiul cărora au fost obţinute şi, în cazul licenţelor, a cotei de redevenţă sau a sumei convenite. Să se precizeze dacă reclamanta a înregistrat o diminuare a veniturilor proprii, în perioada 2004 – 31.12.2014, faţă de perioadele anterioare, exclusiv din serviciile de fotbal profesionist.

Ședința organizată vineri, 13 noiembrie, a avut loc cu ușile închise, fără prezența părților. Conform , următoarea ședință este programată pentru data de 3 februarie 2027. FCSB are de achitat 2.000 de lei pentru realizarea expertizei, în timp ce CSA Steaua trebuie să achite 3.000 de lei.

Prima reacție a avocatului de la FCSB

Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decizia instanței. „Am luat act de obiectivele expertizei. Poziția noastră este una de bun simț economic și juridic: nu poți pierde ceea ce nu ai realizat niciodată. În perioada 2004-2014 reclamanta nu a desfășurat activitate de fotbal profesionist și, potrivit propriilor situații financiare depuse la dosar, a înregistrat venituri zero din exploatarea mărcilor STEAUA în acest sector.

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Or, în contabilitate și în evaluare, formula este clară: venit zero înseamnă pierdere zero, iar pierdere zero înseamnă prejudiciu zero. Nu ne opunem expertizei, dar solicităm ca expertul să constate această realitate contabilă: cifra de afaceri a unei echipe care a jucat efectiv în competiții nu poate fi transformată retroactiv în prejudiciul unei entități care nu a activat în piață.

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Un rezultat al expertizei se poate lesne înțelege din răspunsurile la obiectivele 5 și 6. Deoarece CSA a avut venituri zero din fotbal profesionist, atunci și diminuarea, adică pierderea, este zero. Tribunalul București a stabilit într-un mod profesionist niște obiective neutre și echidistante care vor conduce cu certitudine la aflarea adevărului”, a transmis acesta.