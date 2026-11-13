Ce se întâmplă în procesul dintre Steaua și FCSB. Decizie luată de Tribunalul București în speța de 37.000.000 de euro

Tribunalul București a luat o decizie în procesul pentru prejudiciu intentat de CSA Steaua celor de la FCSB, care a început în urmă cu un deceniu. Următorul pas al procesului este realizarea expertizei pentru prejudiciu. Avocatul FCSB-ului, Adrian Căvescu, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK.
Tribunalul București a stabilit pe 13 noiembrie obiectivele expertizei pentru prejudiciu în procesul intentat de Steaua celor de la FCSB. Inițial, Clubul Sportiv al Armatei a solicitat 37 de milioane de euro, însă instanța de judecată va stabili suma exactă, evaluatorul urmând a îndeplini obiectivele stabilite de instanță. Primele patru sunt stabilite în favoarea Stelei, iar obiectivele 5 şi 6 sunt stabilite în favoarea lui FCSB.
Ședința organizată vineri, 13 noiembrie, a avut loc cu ușile închise, fără prezența părților. Conform portal.just.ro, următoarea ședință este programată pentru data de 3 februarie 2027. FCSB are de achitat 2.000 de lei pentru realizarea expertizei, în timp ce CSA Steaua trebuie să achite 3.000 de lei.
Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decizia instanței. „Am luat act de obiectivele expertizei. Poziția noastră este una de bun simț economic și juridic: nu poți pierde ceea ce nu ai realizat niciodată. În perioada 2004-2014 reclamanta nu a desfășurat activitate de fotbal profesionist și, potrivit propriilor situații financiare depuse la dosar, a înregistrat venituri zero din exploatarea mărcilor STEAUA în acest sector.
Or, în contabilitate și în evaluare, formula este clară: venit zero înseamnă pierdere zero, iar pierdere zero înseamnă prejudiciu zero. Nu ne opunem expertizei, dar solicităm ca expertul să constate această realitate contabilă: cifra de afaceri a unei echipe care a jucat efectiv în competiții nu poate fi transformată retroactiv în prejudiciul unei entități care nu a activat în piață.
Un rezultat al expertizei se poate lesne înțelege din răspunsurile la obiectivele 5 și 6. Deoarece CSA a avut venituri zero din fotbal profesionist, atunci și diminuarea, adică pierderea, este zero. Tribunalul București a stabilit într-un mod profesionist niște obiective neutre și echidistante care vor conduce cu certitudine la aflarea adevărului”, a transmis acesta.