CSA Steaua, deplasare de coșmar de 21 de ore cu autocarul: „Ne simțeam de zici că ne-am bătut cu cineva!”

CSA Steaua s-a impus în deplasare la Satu Mare, scor 1-4, în etapa a 11-a din liga secundă. În ciuda acestui rezultat, drumul către meci a fost unul de coșmar, iar Adrian Popa a povestit cât de greu i-a fost lui și colegilor.

CSA Steaua, deplasare de 21 de ore pentru meciul cu Satu Mare

Partida dintre Satu Mare și Steaua s-a terminat în favoarea formației din Ghencea, scor 1-4. În ciuda victoriei facile, deplasarea s-a efectuat cu autocarul, iar drumul dus-întors a durat nu mai puțin de 21 de ore.

, a transmis că există un singur zbor București – Satu Mare, iar acela este programat doar miercurea. În restul curselor interne, Steaua se deplasează cu o aeronavă tip ATR, dar în acest caz nu a fost una disponibilă, având în vedere că a fost ziua armatei. Drumul total a durat 21 de ore, 11 ore fiind la dus, iar 10 ore la întors.

„Am fost la Satu Mare, a fost un drum extraordinar de lung. Am fost cu autocarul. La Satu Mare zbor este doar miercurea. La Baia Mare e doar avion mic, ATR, și nu aveam loc. A fost și ziua armatei și nu am încăput.

(n.r. – Cât ați făcut dus-întors?) Am făcut vreo 11 ore la dus și 10 la întors. Am plecat cu două zile înainte, joi. Ne-am mai oprit și la benzinării. De obicei când facem deplasări lungi, în partea aia a țării, luăm prânzul după Vâlcea, după Căciulata, iar după ne continuăm drumul. Am făcut 11 ore la dus, iar la întors 10. La întors a fost mai liber, nu au avut voie TIR-urile pe Valea Oltului, a fost week-end”, a declarat Adrian Popa, conform .

Drumul i-a obosit teribil pe elevii lui Oprița

În continuare, Adrian Popa a mărturisit că a doua zi atât el, , asta după drumul de 11 ore. Veteranul „militarilor” recunoaște că îi compătimește pe colegii de la Satu Mare, ei fiind obișnuiți cu genul acesta de deplasări lungi.

„Vorbeam cu colegii… Ok, noi am avut un meci, dar ne gândeam la cei de la Satu Mare. Ei vin aici, vin la Buzău, au deplasări lungi. Așa și cei de la Bihor, am vorbit cu Keșeru. Ei, la fel, pleacă cu două zile înainte. Te rupe un drum din acesta!

Noi am ajuns seara, iar vineri ne simțeam de zici că ne-am bătut cu cineva două zile. E foarte epuizant, greu! Nu ai autostradă prin Carpați și acolo faci cel mai mult. E Valea Oltului, Prahovei, Jiului, orice Vale! Stai câte două-trei ore când prinzi un blocaj, e foarte greu”, a încheiat Adrian Popa.