Sport

CSA Steaua, deplasare de coșmar de 21 de ore cu autocarul: „Ne simțeam de zici că ne-am bătut cu cineva!”

Adrian Popa a dezvăluit faptul că CSA Steaua a făcut nu mai puțin de 21 ore pe drum la ultima deplasare. Cum s-au simțit „militarii” după ce au ajuns la cazare.
Iulian Stoica
28.10.2025 | 09:15
CSA Steaua deplasare de cosmar de 21 de ore cu autocarul Ne simteam de zici ca neam batut cu cineva
ULTIMA ORĂ
CSA Steaua, deplasare de coșmar la Satu Mare. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CSA Steaua s-a impus în deplasare la Satu Mare, scor 1-4, în etapa a 11-a din liga secundă. În ciuda acestui rezultat, drumul către meci a fost unul de coșmar, iar Adrian Popa a povestit cât de greu i-a fost lui și colegilor.

CSA Steaua, deplasare de 21 de ore pentru meciul cu Satu Mare

Partida dintre Satu Mare și Steaua s-a terminat în favoarea formației din Ghencea, scor 1-4. În ciuda victoriei facile, deplasarea s-a efectuat cu autocarul, iar drumul dus-întors a durat nu mai puțin de 21 de ore.

ADVERTISEMENT

Adrian Popa, fotbalist ce a fost prezent la meci, a transmis că există un singur zbor București – Satu Mare, iar acela este programat doar miercurea. În restul curselor interne, Steaua se deplasează cu o aeronavă tip ATR, dar în acest caz nu a fost una disponibilă, având în vedere că a fost ziua armatei. Drumul total a durat 21 de ore, 11 ore fiind la dus, iar 10 ore la întors.

„Am fost la Satu Mare, a fost un drum extraordinar de lung. Am fost cu autocarul. La Satu Mare zbor este doar miercurea. La Baia Mare e doar avion mic, ATR, și nu aveam loc. A fost și ziua armatei și nu am încăput.

ADVERTISEMENT
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”

(n.r. – Cât ați făcut dus-întors?) Am făcut vreo 11 ore la dus și 10 la întors. Am plecat cu două zile înainte, joi. Ne-am mai oprit și la benzinării. De obicei când facem deplasări lungi, în partea aia a țării, luăm prânzul după Vâlcea, după Căciulata, iar după ne continuăm drumul. Am făcut 11 ore la dus, iar la întors 10. La întors a fost mai liber, nu au avut voie TIR-urile pe Valea Oltului, a fost week-end”, a declarat Adrian Popa, conform iAMSport.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii
Digisport.ro
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro

Drumul i-a obosit teribil pe elevii lui Oprița

În continuare, Adrian Popa a mărturisit că a doua zi atât el, cât și colegii s-au simțit de „parcă s-au bătut cu cineva”, asta după drumul de 11 ore. Veteranul „militarilor” recunoaște că îi compătimește pe colegii de la Satu Mare, ei fiind obișnuiți cu genul acesta de deplasări lungi.

„Vorbeam cu colegii… Ok, noi am avut un meci, dar ne gândeam la cei de la Satu Mare. Ei vin aici, vin la Buzău, au deplasări lungi. Așa și cei de la Bihor, am vorbit cu Keșeru. Ei, la fel, pleacă cu două zile înainte. Te rupe un drum din acesta!

ADVERTISEMENT

Noi am ajuns seara, iar vineri ne simțeam de zici că ne-am bătut cu cineva două zile. E foarte epuizant, greu! Nu ai autostradă prin Carpați și acolo faci cel mai mult. E Valea Oltului, Prahovei, Jiului, orice Vale! Stai câte două-trei ore când prinzi un blocaj, e foarte greu”, a încheiat Adrian Popa.

Florin Prunea, pus să aleagă între FC Dinamo și CS Dinamo. Răspunsul a...
Fanatik
Florin Prunea, pus să aleagă între FC Dinamo și CS Dinamo. Răspunsul a venit instant: „Știam că mă întrebi”
Cele două secrete ale lui Mitică Dragomir, care-l țin în formă la aproape...
Fanatik
Cele două secrete ale lui Mitică Dragomir, care-l țin în formă la aproape 80 de ani: „La minte sunt verde. Toți doctorii spun să nu faci asta, dar eu îl iau ca medicament”
Antrenorul dorit de Dan Șucu la Rapid a revenit în antrenorat! L-a înlocuit...
Fanatik
Antrenorul dorit de Dan Șucu la Rapid a revenit în antrenorat! L-a înlocuit pe Brendan Rodgers la Celtic
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient!...
iamsport.ro
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient! Nu îi va regreta nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!