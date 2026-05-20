CSA Steaua, din nou peste FCSB! Surprize uriașe în clasamentul realizat de FRF

FRF a dezvăluit ierarhia academiilor din fotbalul românesc. Clasamentul este condus din nou de Farul Constanța, însă în top 10 se află mai multe surprize majore.
Bogdan Mariș
20.05.2026 | 19:54
CSA Steaua a depășit-o din nou pe FCSB în ierarhia academiilor realizată de FRF. FOTO: Sport Pictures
FRF a dezvăluit clasamentul academiilor din fotbalul românesc pentru anul 2026. Ca și anul trecut, ierarhia este condusă de Farul, însă o mare surpriză este echipa clasată pe locul 2, Viitorul Cluj, care a urcat un loc față de 2025. Pe locul 3 se află Dinamo, în timp ce FCSB a fost din nou depășită de CSA Steaua.

FRF a dezvăluit clasamentul academiilor pentru 2026. Cum arată topul

Cu un punctaj de 92.46, mai mare decât cel de anul trecut (91.45), Farul ocupă din nou prima poziție în clasamentul realizat de FRF, fiind urmată de Viitorul Cluj, club condus de Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator judiciar al lui Dinamo, cu 88.56. Podiumul este completat chiar de „câini”, care au înregistrat o creștere uriașă în ultimul an, fiind clasați în 2025 pe locul 27.

Prezentă pe podium în ultimii 5 ani, Csikszereda a căzut de această dată pe locul 4. Poziția a 5-a este ocupată de CSA Steaua, care a reușit din nou să o depășească pe FCSB în acest clasament, gruparea patronată de Gigi Becali ocupând locul 6. Noua campioană din Superliga, Universitatea Craiova, ocupă locul 11, cu 82.68 puncte. Iată cum arată ierarhia celor mai bune 10 academii din România, conform FRF:

  1. FCV Farul Constanța SA – 92.46 puncte
  2. ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – 88.56
  3. SC Dinamo 1948 SA – 88.03
  4. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – 85.93
  5. CSA Steaua – 84.62
  6. SC FC FCSB SA – 84.30
  7. SC FC Voluntari SA – 84.25
  8. ACS Sport-Team – 84.22
  9. AS FC Universitatea Cluj – 84.04
  10. FC Rapid 1923 SA – 83.94

Clasificarea Academiilor, importanță deosebită în obținerea Licenței pentru prima ligă

Cu această ocazie, Federația Română de Fotbal a reiterat și modul în care Clasificarea Academiilor afectează acordarea licenței pentru Superliga. „Conform deciziei de Comitet Executiv din 27 iunie 2021, a crescut punctajul pe clasificarea academiei pentru obținerea licenței de participare în Liga 1, de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiții:

  • Dacă nu se îndeplinește baremul de 60 de puncte, se păstrează refuzarea licenței.
  • În cazul cluburilor care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. Va fi creat un fond special, iar banii vor fi redistribuiți în mod egal cluburilor din Liga de Tineret și Liga Elitelor U17 care nu au fost amendate.

Mai mult, în cadrul ședinței Comitetului Executiv din 16 aprilie 2026, a fost adăugat alineatul 5 articolului 14, Programul de dezvoltare a sectorului de juniori, cu privire la Clasificarea Academiilor de Fotbal din România, care are impact asupra procesului de certificare pentru participarea în campionatul național Liga 2 începând cu sezonul 2027-2028”, a precizat FRF. Corvinul Hunedoara, formație care și-a asigurat promovarea în Superliga, a îndeplinit la limită baremul setat de FRF, având un punctaj de 60.02.

Ce criterii folosește FRF pentru a realiza clasamentul academiilor

  • Strategie și filozofie: 11,05%
  • Echipe și jucători: 11,97%
  • Staff tehnic: 18,27%
  • Staff suport: 7,25%
  • Antrenamente și meciuri: 7,70%
  • Infrastructură și facilități: 21,65%
  • Rezultate: 22,11%
