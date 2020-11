CSA Steaua, gata de o nouă lovitură. George Ogăraru e așteptat să semneze cu echipa din Liga 3

CSA Steaua încearcă să își formeze un staff tehnic puternic în tentativa ei de a promova în Liga 2. Chiar dacă nu sunt siguri de faptul că o echipă departamentală are drept de joc în Liga 1, „militarii” au planuri mărețe de viitor.

George Ogăraru este văzut de către comandantul CSA Steaua, Mădălin Hâncu, drept omul cel mai potrivit pentru a ocupa funcția de manager al secției de fotbal.

Joi, 19 noiembrie, Hâncu a avut o întâlnire cu fostul fundaș dreapta de la Steaua sau Ajax.

George Ogăraru, ofertat să fie manager la CSA Steaua

Fost junior la Steaua, George Ogăraru i-a prezentat proiectul său comandantului CSA Steaua și a dezvăluit ce își propune să realizeze în Ghencea.

„Mă bucur că am reluat discuţiile şi am răspuns prezent solicitării domnului comandant, dimineaţă. Am discutat despre un plan de activitate din punct de vedere managerial, pe care l-am şi lăsat pe biroul domnului comandant şi mă bucur de intenţia dânsului de a mă aduce alături de club.

Ideile mele sunt de dezvoltare a Academiei, cât şi a echipei principale, şi de a aduce un plus de calitate. O relaţie mai apropiată cu suporterii şi o prezenţă mai vizibilă în spaţiul public”, a declarat George Ogăraru pentru Steaua TV.

CSA Steaua, emoții în lupta pentru promovarea în Liga 2

În prezent, CSA Steaua este antrenată de Daniel Oprița, fost coleg cu George Ogăraru în Ghencea. „Militarii” au ca obiectiv promovarea în Liga 2 la finalul sezonului 2020-2021, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

În Ghencea nu este liniște. La finalul turului, antrenorul „militarilor” a dat semne că își simte postul amenințat: „E o junglă. Când simt sânge, vor să te pună la pământ!”, declara Oprița după Balotești – CSA Steaua, scor 1-5.

CSA Steaua este lider în seria ei, cu 26 de puncte, dar la pândă stă rivala FCSB 2. Echipa antrenată de Bogdan Argeș Vintilă are doar două puncte în minus și norocul de a putea utiliza câțiva dintre jucătorii primei echipe.

