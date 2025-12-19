Sport

CSA Steaua și-a premiat cei mai buni sportivi! Decizie stranie: echipa de fotbal, aleasă cea mai bună a anului

Clubul Sportiv al Armatei Steaua își premiază cei mai buni sportivi ai anului 2025. Echipa de fotbal a fost aleasă drept cea mai bună a sezonului precedent.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
19.12.2025 | 17:14
CSA Steaua sia premiat cei mai buni sportivi Decizie stranie echipa de fotbal aleasa cea mai buna a anului
SPECIAL FANATIK
CSA Steaua și-a premiat cei mai buni sportivi din 2025. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Așa cum obișnuiește an de an, CSA Steaua își premiază cei mai buni sportivi. Echipa de fotbal, cea care evoluează în eșalonul secund, a primit o distincție aparte.

CSA Steaua și-a premiat cei mai buni sportivi! Echipa de fotbal, aleasă cea mai bună a anului

Gala dedicată premierii celor mai buni sportivi ai Clubului Sportiv al Armatei s-a desfășurat la Cercul Militar, locație menită să scoată în evidență faptul că atleții din Ghencea ridică nivelul competiției disciplinelor practicate la noi în țară.

ADVERTISEMENT

La frumosul eveniment au participat nume importante din sportul românesc, atleți care au dus drapelul României pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor de pretutindeni.

Steaua București, echipa aflată în eșalonul secund, a primit premiul de „cea mai bună echipă a anului”. De menționat este faptul că această distincție a fost înmânată datorită rezultatelor obținute în sezonul trecut, când „militarii” au încheiat pe locul secund în Liga 2.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace
Digi24.ro
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace

Echipa pregătită de Daniel Oprița a avut doi reprezentanți la Cercul Militar, anume Nicolas Popescu, jucător transferat în vară de la Farul Constanța, și Bogdan Chipirliu, omul de gol al „militarilor”.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică:...
Digisport.ro
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Bogdan Chipirliu și Nicolas Popescu, premiați la Gala CSA Steaua. Foto: Fanatik
Bogdan Chipirliu și Nicolas Popescu, premiați la Gala CSA Steaua. Foto: Fanatik

Simona Radiș și Magdalena Rusu, sportivele anului la CSA Steaua

Canotajul românesc nu avea cum să lipsească de la festivitatea organizată de CSA Steaua. Simona Radiș și Magdalena Rusu au bifat o premieră. Mai exact, cele două sportive alcătuiesc primul dublu feminin care primesc titlul de „sportivele anului”.

Atât Simona Radiș, cât și Magdalena Rusu sunt legitimate la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Cele două concurează, din 2025, la competițiile majore de canotaj, în principal la proba de dublu rame.

ADVERTISEMENT
Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiate la Gala CSA Steaua. Foto: Fanatik
Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiate la Gala CSA Steaua. Foto: Fanatik

George Boroi, discurs entuziasmant la Cercul Militar

Gala CSA Steaua a fost inaugurată de George Boroi, secretarul general al COSR. Oficialul a cerut ca CSA Steaua să fie finanțată în continuare și așteaptă performanță la Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

„M-am reîntors acasă după 9 ani! Emoțiile sunt mai mari când vin aici față de când sunt în altă parte. Președinți de federație sunt aici, ceea ce întărește respectul în Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

E clar că sportul de mare performanță nu poate să existe fără cele două structuri, Steaua și Dinamo. Nu întâmplător România reușește, după foarte mult timp, să revină în elita sportului mondial, iar aici vorbim că am ajuns de la locul 46, ocupat la Tokyo, la locul 23 la Paris. E meritul vostru, al sportivilor.

Sunt un produs al clubului, vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit în timp. Rămân fidel înaltei performanței și vă asigur de tot sprijinul și suportul meu. Vă rog să rămâneți și dumneavoastră alături de COSR, având în vedere că anul viitor este dedicat Nadiei Comăneci. În 2028 este ediția de Los Angeles, care va fi o mare provocare, pentru că acolo am reușit să fim pe locul 2 în lume. Cei care asigurați funcții de conducere, vă rog să asigurați continuitate și finanțare pentru CSA Steaua”, a declarat George Boroi.

Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată...
Fanatik
Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată de evaziune fiscală
Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de...
Fanatik
Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de euro! Au datorii și la Lidl. Nu au mai plătit de cinci ani chiria pentru stadion”. Documente exclusive
Juri Cisotti, an de vis cu FCSB: “Am câştigat titlul, m-am adaptat la...
Fanatik
Juri Cisotti, an de vis cu FCSB: “Am câştigat titlul, m-am adaptat la un club mare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Cinci transferuri pentru Rapid. Costel Gâlcă și-a făcut planul pentru această iarnă
iamsport.ro
Cinci transferuri pentru Rapid. Costel Gâlcă și-a făcut planul pentru această iarnă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!