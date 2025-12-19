CSA Steaua și-a premiat cei mai buni sportivi! Decizie stranie: echipa de fotbal, aleasă cea mai bună a anului

ADVERTISEMENT

Așa cum obișnuiește an de an, CSA Steaua își premiază cei mai buni sportivi. Echipa de fotbal, cea care evoluează în eșalonul secund, a primit o distincție aparte.

CSA Steaua și-a premiat cei mai buni sportivi! Echipa de fotbal, aleasă cea mai bună a anului

Gala dedicată premierii celor mai buni sportivi ai Clubului Sportiv al Armatei s-a desfășurat la Cercul Militar, locație menită să scoată în evidență faptul că atleții din Ghencea ridică nivelul competiției disciplinelor practicate la noi în țară.

La frumosul eveniment au participat nume importante din sportul românesc, atleți care au dus drapelul României pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor de pretutindeni.

Steaua București, echipa aflată în eșalonul secund, a primit premiul de „cea mai bună echipă a anului”. De menționat este faptul că această distincție a fost înmânată datorită rezultatelor obținute în sezonul trecut, când „militarii” au încheiat pe locul secund în Liga 2.

a avut doi reprezentanți la Cercul Militar, anume , și Bogdan Chipirliu, omul de gol al „militarilor”.

Simona Radiș și Magdalena Rusu, sportivele anului la CSA Steaua

Canotajul românesc nu avea cum să lipsească de la festivitatea organizată de CSA Steaua. Simona Radiș și Magdalena Rusu au bifat o premieră. Mai exact, cele două sportive alcătuiesc primul dublu feminin care primesc titlul de „sportivele anului”.

Atât Simona Radiș, cât și Magdalena Rusu sunt legitimate la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Cele două concurează, din 2025, la competițiile majore de canotaj, în principal la proba de dublu rame.

George Boroi, discurs entuziasmant la Cercul Militar

Gala CSA Steaua a fost inaugurată de George Boroi, secretarul general al COSR. Oficialul a cerut ca CSA Steaua să fie finanțată în continuare și așteaptă performanță la Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

„M-am reîntors acasă după 9 ani! Emoțiile sunt mai mari când vin aici față de când sunt în altă parte. Președinți de federație sunt aici, ceea ce întărește respectul în Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

E clar că sportul de mare performanță nu poate să existe fără cele două structuri, Steaua și Dinamo. Nu întâmplător România reușește, după foarte mult timp, să revină în elita sportului mondial, iar aici vorbim că am ajuns de la locul 46, ocupat la Tokyo, la locul 23 la Paris. E meritul vostru, al sportivilor.

Sunt un produs al clubului, vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit în timp. Rămân fidel înaltei performanței și vă asigur de tot sprijinul și suportul meu. Vă rog să rămâneți și dumneavoastră alături de COSR, având în vedere că anul viitor este dedicat Nadiei Comăneci. În 2028 este ediția de Los Angeles, care va fi o mare provocare, pentru că acolo am reușit să fim pe locul 2 în lume. Cei care asigurați funcții de conducere, vă rog să asigurați continuitate și finanțare pentru CSA Steaua”, a declarat George Boroi.