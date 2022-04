CSA Steaua nu mai poate apela la tertipuri, FCSB e tot mai aproape să joace în Ghencea finala cu CFR Cluj

FCSB s-a apropiat la doar două puncte de campioana în exercițiu CFR Cluj, iar meciul din ultima etapă din Casa Pariurilor Liga 1 s-ar putea juca cu trofeul pe masă. CSA Steaua a primit o lovitură în plin în încercarea de a bloca accesul trupei lui Gigi Becali pe noul stadion din Ghencea.

Visul lui Gigi Becali de a reveni în Ghencea prinde contur

FCSB a reaprins lupta pentru titlu după victoria de la sfârșitul săptămânii trecute, 1-0 pe terenul campioanei CFR Cluj. Cele două principale pretendente la câștigarea titlului în Casa Pariurilor Liga 1 se vor înfrunta pentru ultima oară în acest sezon, în ultima etapă, pe 21 mai.

ADVERTISEMENT

Pentru că Arena Națională va fi ocupată de organizatorii festivalului de muzică electronică, Saga, patronul roș-albaștrilor .

Ca de obicei, reprezentanții clubului ”Armatei” a ripostat și a reiterat faptul că pe noul stadion Steaua au acces prioritar echipele de fotbal ale CSA și echipa de rugby care are meci în aceeași zi, 21 mai, în deplasare cu CSM Galați.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, în toamnă, pentru a bloca accesul echipei FCSB pe stadionul din Steaua, reprezentanții CSA le-au propus oficialilor de la Universitatea Cluj ca meciul de rugby, din SuperLiga Națională, să se joace în Complexul Sportiv din Bulevardul Ghencea, deși meciul trebuia să aibă loc la Cluj-Napoca.

La același subterfugiu ar fi putut să apeleze ”militarii” și de această dată, însă oficialii clubului CSM Galați exclud posibilitatea ca echipa de la malul Dunării să joace la București.

ADVERTISEMENT

”Vă dați seama că n-aș fi niciodată de acord să nu vină Steaua la Galați. Cu noua joncțiune a campionatului ar fi chiar culmea să nu vină Steaua la Galați.

Decizia este numai a clubului conform calendarului, astfel că meciul trebuie să se dispute la Galați”, a declarat Marius Secuianu, pentru .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali anunță că va închiria arena din Ghencea doar dacă FCSB – CFR e decisiv

Patronul vicecampioanei României, că echipa lui poate duce lupta pentru titlu până în ultima etapă, însă recunoaște că nu va închiria arena din Ghencea dacă rezultatele nu vor ține echipa lui în disputa pentru trofeu.

ADVERTISEMENT

Până la duelul direct cu CFR Cluj, trupa lui Toni Petrea mai are patru meciuri în Casa Pariurilor Liga 1, cel mai important cu Universitatea Craiova. Oltenii sunt pe val după ce au câștigat ultimele 3 jocuri cu FCSB, CFR Cluj și Farul Constanța și nu renunță la ideea de a deturna titlul spre Oltenia.

”Să vedem dacă e nevoie să îl jucăm acolo )în Ghencea – n.r.), dacă e decisiv. După meciul cu Craiova, dacă suntem încă în cărți, o să merg personal și la ministrul de armată, pe care l-am cunoscut la nunta Corinei Crețu și mi s-a părut un om înțelept, am văzut că are înțelepciune, nu a fost traseist politic, mi se pare un om intelectual.

Nu știu acum cât de mare bărbăție are. E apropiat de CFR, dar ce importanță are? Credeți că are importanță unde se joacă în ceea ce privește rezultatul?

A cerut galeria, de aceea mă duc la ministru. Suporterii au cerut și eu măcar atâta lucru să fac. Mai mult pentru suporteri fac și pentru toată țara românească, care e stelistă”, a declarat Gigi Becali, pentru