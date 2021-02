CSA Steaua nu se teme de jucătorii de la prima echipă ai lui FCSB, în cazul în care clubul aflat în prima divizie va alege să trimită “întăriri” la echipa secundă aflată în Liga a 3-a, pentru meciul direct. Partida dintre FCSB 2 și CSA Steaua se va desfășura luna viitoare pe data de 13 martie.

FCSB, prin vocea lui Gigi Becali, a anunțat că dorește să trimită special pentru derby-ul cu ”militarii”, jucători la echipa secundă, pentru a opri actualul lider din drumul spre promovare.

Fostul mare jucător al Stelei, Adrian Bumbescu, în prezent antrenor la echipele de juniori ale clubului, declară că are încredere în fotbaliștii din Ghencea și nu se teme de meciul direct cu FCSB 2.

CSA Steaua nu se teme de vedetele lui FCSB: “Pot să trimită, nu ne sperie”

Component al lotului din 1986 care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Adrian Bumbescu susține că indiferent de jucătorii pe care FCSB 2 îi va primi, Steaua este echipa mai omogenă: “Poate să trimită, dar noi avem încredere în echipa noastră.

Meciurile amicale au fost foarte bune, s-a văzut detereminare și un joc foarte bun. Forța echipei o să egaleze valorile, chiar dacă vin cu cei valoroși de la FCSB. Oprița este foarte încrezător, nu este speriat că va aduce de la echipa mare. Sperăm ca în câțiva ani să ne întâlnim cu ei în Liga 1.

Venind de la echipa mare la echipa a doua nu există așa mare omogenitate. Probabil nu le convine că noi o să promovăm și cu siguranță vom promova, cu toate obstacolele care se pun”, a declarat Adrian Bumbescu la Look Sport.

Gigi Becali nu crede că CSA Steaua va promova sezonul acesta

Gigi Becali nu consideră că CSA Steaua va promova în acest sezon în Liga 2, și susține ca va trimite jucători de la prima echipă pentru a bloca liderul la zi din Liga a 3-a: “Staţi liniştiti că vor mai sta încă un an în Liga 3, deoarece nu vor trece de echipa noastră a doua.

Voi trimite artileria grea la meciul cu ei. Şi uite cum vor mai pierde încă un an. Am auzit că deja încep să se intereseze pe la ăştia de pe lângă mine pe cine oare am eu de gând să îi trimit de la prima echipă să joace impotriva lor”, a declarat Gigi Becali.

Ante Vukusic, Aris Soiledis, Lucian Filip, Dragoș Nedelcu, Răzvan Oaidă, Adrian Șut, Gabriel Simion, Alexandru Vukusic, Octavian Popescu și Alexandru Pantea sunt jucătorii pe care FCSB îi poate trimite la echipa secundă pentru meciul cu „militarii”.

