CSA Steaua se poate asocia cu o firmă din Turcia! Victor Ponta s-a implicat. Exclusiv

, deși a obținut sportiv acest drept, însă echipa de baschet a „militarilor” a revenit în prim plan pe parchet. FANATIK a aflat detalii despre noul proiect al „roș-albaștrilor”.

, CSA Steaua București ar putea stabili un alt parteneriat de data asta cu o firmă din Turcia pentru echipa de baschet, nou promovată în Superliga Națională masculină.

Unul dintre oamenii care vrea să ajute echipa de baschet a clubului este Victor Ponta, fostul prim-ministru al României. Contactat de FANATIK, Ponta, cunoscut drept un suporter al FCSB și iubitor al baschetului, a declarat:

„Eu sunt un mare fan al baschetului și am jucat la Steaua în tinerețe. Am mers tot timpul la meciuri, până au picat în B, iar acum sunt fericit că au revenit în prima ligă. Da, vreau să-i ajut cu tot, dar onorific, adică nu mă duc în nicio poziție oficială. Cum sunt și consilierul onorific al premierului Marcel Ciolacu”.

Victor Ponta susține că e un suporter înfocat al echipei de baschet a Stelei, chiar dacă la fotbal e de partea FCSB-ului: „Cu sponsori, cu orice pot. Cu absolut tot ce pot să ajut onorific, fără niciun ban, fără niciun avantaj material sau interes. O fac cu toată inima.

Fostul prim-ministru are o relație apropiată cu omul care se ocupă de destinele echipei: „Plus că cel care se ocupă de echipa de baschet e Dragoș Barbu, prietenul și colegul meu de la echipa de baschet a Stelei. Suntem născuți în același an. Repet, ajut și mă implic cu absolut orice, dar strict onorific. Nu vreau să am de-a face cu lucruri financiare. Dar o fac din toată inima și din tot sufletul”.

Echipa de baschet a Stelei a avut însă un management deficitar în ultimii ani, Dragoș Barbu fiind implicat în scandalul cu Exim Bank, iar în cele din urmă echipa a retrogradat: „Au fost vremuri bune la echipa de baschet a Stelei, dar apoi au fost și vremuri mai rele. Acum poate că lucrurile bune se vor repeta și cele rău nu se vor mai întâmpla. Nu a fost rău nici atunci. A fost o perioadă bună.

Fostul premier a vorbit despre posibila implicare a unor investitori turci la CSA Steaua București: „Nu e nimic sigur, dar știu că ne dorim”

Implicarea lui Victor Ponta este oarecum surprinzătoare ținând cont că este considerat un fan al FCSB: „Nu, eu nu sunt cu FCSB. Acolo e o greșeală. Eu spun un singur lucru. Eu sunt bătrân, dar trăiesc momentul când o să fie din nou o singură echipă. Divizarea e rea din toate punctele de vedere. Eu nu cred în divizări, ci numai în lucruri unite. Eu sunt stelist și așa o să fiu totdeauna”.

Din informațiile FANATIK, la MApN au existat discuții cu privire la un parteneriat cu o firmă din Turcia. Victor Ponta a vorbit despre acest lucru: „Nu e nimic sigur, dar știu că ne dorim. Discuții sunt, dar nu e nimic concret. Dacă se poate, cu mare drag. Eu dacă pot să pun o vorbă bună, să ajut, asta voi face cu mare drag”.

Steaua esta una dintre cele mai titrate echipe din baschetul românesc, însă nu a mai luat campionatul din 1991: „E nevoie de bani. Până ajunge însă echipa la bugetul Universității Cluj, care are în spate Banca Transilvania, mai e mult”, a mai spus Ponta pentru site-ul nostru.

23 de ani au trecut de când Steaua București a cucerit ultimul titlu la baschet masculin