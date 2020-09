CSA Steaua și-a prezentat lotul pe noul stadion din Ghencea. Pleacă Iulian Miu?

După ce a reușit în sfârșit să promoveze în Liga 3, echipa antrenată de Daniel Oprița vrea să își continue ascensiunea și își propune promovarea în liga secundă, deși face parte dintr-o serie în care mai sunt înscrise și Dinamo B, FCSB II sau Rapid II. CSA Steaua și-a prezentat lotul pe noul stadion din Ghencea, înaintea startului Ligii 3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii vor juca în Cupa României împotriva formației CS Balotești în data de 9 septembrie. La trei zile distanță, CSA Steaua joacă împotriva aceluiași adversar, în campionat, iar cu ajutorul noilor transferuri vor să câștige primele 3 puncte din noul sezon competițional. Înaintea revenirii pe gazon, steliștii au ales să își prezinte întreg lotul, dar și noul echipament, chiar pe arena din Ghencea, care este aproape gata de a putea fi utilizată.

Cu o capacitate de 31.254 de locuri, noua arenă a roș-albaștrilor este unul dintre cele trei stadioane care ar fi trebuit reconstruite pentru a ajuta România la găzduirea turneului final Euro 2020. Pe lângă stadionul Steaua, se lucrează în continuare la arenele Arcul de Triumf și Rapid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul pe care CSA Steaua l-a prezentat pe noul stadion din Ghencea. Jucători din Liga 2 și de la FCSB!

Pentru a avea cât mai multe șanse la promovarea în Liga 2, Daniel Oprița a adus înaintea startului noului sezon trei fotbaliști cu experiență în eșalonul secund. Este vorba despre vârful Bogdan Chipirliu (27 de ani), venit de la Gloria Buzău, fundașul stânga George Călințaru (31 de ani), adus de la AFC Turris și fundașul central Dean Beța (29 de ani), transferat de la CS Mioveni.

Astfel, Oprița și-a definitivat lotul alături de care speră să ducă CSA Steaua mai aproape de prima scenă fotbalistică a României. În total, fostul jucător al roș-albaștrilor are la dispoziție 27 de jucători.

ADVERTISEMENT

Portari: Horia Iancu, Raul Bărbălău, Ștefan Mușat

Fundași: Marian Neagu, Adrian Ilie, Walace Alves da Silva, Ovidiu Morariu, Antonio Vlad, Alexandru Udeanu, Dean Beța, Sergiu Bactar, Doru Capotă

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mijlocași: Vlad Nițu, Alex Zaharia, Emilian Pacionel, Liviu Băjenaru, Andrei Neagoe, Valentin Bărbulescu, Rareș Enceanu, Mădălin Mihăescu, Florin Răsdan, George Călințaru

Atacanți: Andrei Antohi, Bogdan Chipirliu, Robert Elek, Dragoș Nicolae, Valentin Niculae

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FOTBAL ⚽️Cei 27 de jucători, în noua arenă! 🏟❤️💙 Steaua București și-a prezentat lotul și noul echipament pentru sezonul 2020-2021, pe stadionul de cinci stele din complexul Ghencea. 😍 ADVERTISEMENT Posted by CSA Steaua București on Monday, September 7, 2020

Pe lângă cei trei fotbaliști experimentați transferați de la echipe din Liga 2, CSA Steaua l-a adus în această pauză competițională și pe Emanuel Pacionel, fostul puști-minune de la FCSB. Acesta a debutat pentru formația patronată de Gigi Becali pe când avea doar 16 ani, într-un meci jucat în Cupa României contra celor de la Sănătatea Cluj. Pacionel a plecat, însă, de la FCSB și a ajuns să joace chiar pentru CSA.

ADVERTISEMENT

Ce spun noile achiziții ale roș-albaștrilor

Noii jucători ai CSA Steaua de abia așteaptă să debuteze în Liga 3 pentru echipa antrenată de Oprița și au transmis mesaje războinice înainte de startul sezonului.

„Mă bucur că fac parte din acest proiect. Colegii mă știu de mult, am fost și adversari chiar și în Liga 1 cu unii dintre ei, însă am fost primit bine. Suntem nerăbdători să înceapă campionatul și vrem să ne îndeplinim obiectivele. Vrem și Cupa. Chiar dacă promovam cu Mioveni în Liga 1, veneam la Steaua. Mi-am dat cuvântul lui Daniel Oprița că vin aici pentru proiect, suporteri și pentru tot ce înseamnă Steaua”, a spus Dean Beța pentru canalul oficial de Youtube al CSA Steaua.

„Sunt condiții foarte bune. Lotul este unul chiar de Liga 2, sunt jucători foarte buni. Am avut oferte și de la două echipe din Liga 2 care se bat la promovare, dar am încredere în Daniel Oprița. Am o relație foarte bună cu el. Am primit mesaje și de la suporteri, dar n-am apucat să le răspund tuturor pentru că nu stau tot timpul pe Facebook”, a spus si Bogdan Chipirliu.

Pe lângă noile achiziții, CSA Steaua și-a prezentat în cadrul aceluiași eveniment și noul echipament, produs de către spaniolii de la Joma. Echipamentul este unul clasic, cu tricou și jambiere albastre, în vreme ce pantalonii sunt de culoare roșie.

Lovitură pentru CSA Steaua. Pleacă Iulian Miu?

Chiar dacă lucrurile par a merge excelent în Ghencea, pentru fanii roș-albaștrilor există și vești mai puțin bune. Prosport anunță că Iulian Miu, secundul lui Daniel Oprița, este foarte aproape să se despartă de echipa la care s-a consacrat. Acesta nu se mai înțelege cu oamenii din conducerea militarilor și va avea o discuție cu aceștia pentru a stabili viitorul său.

Iulian Miu este susținut de fanii steliști, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook AS47, unde sunt subliniate motivele pentru care Miu este respectat de către ultrași. Aceștia susțin că fostul fundaș este cel care a contribuit decisiv la numirea actualului staff tehnic din Ghencea și remarcă modul în care Miu a apărat clubul în spațiul public.

❓Test pentru adevărați steliști:- este omul cu cele mai multe trofee din staff-ul Stelei- este jucătorul îndepărtat de… Posted by AS47 on Monday, September 7, 2020

Astăzi ar trebui să se decidă soarta lui Iulian Miu, însă lipsa lui de la evenimentul de prezentare a lotului CSA Steaua pentru sezonul 2020-2021, precum și faptul că nu a participat la alte activități ale echipei desfășurate în ultima perioadă sunt semnale clare că se pregătește o despărțire între clubul din Ghencea și secundul lui Oprița. Fostul fotbalist din Ghencea nu a dorit să comenteze informația, atunci când a fost contactat de către sursa menționată anterior.

CSA Steaua va debuta în noul sezon al Ligii 3 pe terenul 5 din complexul Ghencea, împotriva formației CS Balotești, într-un meci care se va disputa sâmbătă, 12 septembrie. Din seria în care participă roș-albaștrii mai fac parte Dinamo B, Rapid II, Concordia Chiajna II, Progresul Spartac, CS Tunari, FC Voluntari II, Metalul Buzău, CS Balotești și FCSB II.