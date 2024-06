CSA Steaua, sumă uriașă plătită în procesul pentru prejudiciu cu FCSB. Exclusiv

după ce a câștigat procesul cu privire la palmares. Miza mare în acest moment este litigiul privind prejudiciul, iar „militarii” sunt gata să facă orice pentru a-l câștiga.

CSA Steaua București face eforturi mari să câștige prejudiciul de la Gigi Becali

Adrian Căvescu a dezvăluit că MApN a trebuit să bage adânc mâna în buzunar ca să inițieze procesul în care îi cer lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro:

ADVERTISEMENT

„CSA Steaua și MApN au plătit taxă de timbru 95.000 de euro. Și asta redusă. Luați un calcutor online, scrieți pe google taxe timbru. La 36 de milioane de euro înmulțit cu 5, care e taxa judiciară de timbru.

Era 400 și ceva de mii de euro și i-a redus-o la 95 cu obraz. Dar dacă va fi să câștige va trebui să plătească toată suma. De-asta tot dă din coate, pentru că trebuie să facă ceva”, a surprins avocatul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Adrian Căvescu a estimat când s-ar putea relua procesul cu prejudiciul: „Vor mai trece 2 ani”

Adrian Căvescu e convins că procesul care e suspendat de aproximativ 5 ani va mai rămâne în aer o perioadă bună: „Deci probabil vor mai trece doi până când se va repune pe rol dosarul privind prejudiciul. Vă dați seama că se ia de la zero. Procesul este înghețat la fond. Fondul va dura 6 luni sau 1 an, 6 luni apelul, un an și jumătate în Curtea de Apel.

Dacă îl dă înapoi iar de ce nu ar fi similar cu procesul pentru palmares? Care a ținut din 2017 până în 2024. Probabil la fel. Nu e nicio grabă. Doar că ei trebuie să plătească acolo gazonul, stadion, curent, apă”.

ADVERTISEMENT

Florin Talpan, convins că va câștiga prejudiciul de la Gigi Becali: „Instanța s-a pronunțat deja și trebuie să plătească pe 10 ani”

, chiar dacă vor mai trece ani buni până când se va întâmpla asta: „Soluționarea dosarului cu prejudiciul nu știu cât ar putea să mai dureze. E în funcție de cum se vor încheia cele pentru palmares și mărci.

Nu știu, vom vedea în următoarele luni. Acum n-aș putea să spun clar pentru că nu se poate aprecia. Ce pot să spun eu dacă așa este justiția din România? Atât durează termenele. În mod sigur voi câștiga pentru că instanța s-a pronunțat deja și el trebuie să plătească pe 10 ani, nu pe 3 ani cum a spus. Deci practic Gigi Becali a recunoscut că trebuie să dea bani clubului Steaua.

ADVERTISEMENT

Când a văzut că trebuie să dea pe 10 ani a încercat să suspende dosarul, să formuleze acțiuni în instanță să mai tragă de timp, să tergiverseze ca să poată în continuare să mai supraviețuiască. În dosarul pentru recuperarea prejudiciului am cerut toți acești bani.

În momentul în care va veni dosarul pe rol, vom solicita toate drepturile care ne-au fost luate și însușite de către George Becali. Ei și acum au încercat să spună că au palmaresul și și-au pus pe autocar că au câștigat 27 de titluri. Asta nu înseamnă că s-au folosit de palmaresul Stelei?”, spunea juristul „militarilor” pentru site-ul nostru.

CSA Steaua e gata să ceară și mai mulți bani de la Gigi Becali: „Eu nu am de gând să îi las”

Florin Talpan e gata să meargă până în pânzele albe și a dezvăluit în FANATIK că Becali va trebui să scoată și mai mulți bani din buzunar: „În suma de 37 de milioane de euro nu sunt incluși și banii de la UEFA pe care FCSB i-a primit pentru performanțele reușite de Steaua București, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Vom cere și alte daune. Suma aceasta din proces se referă doar la perioada 2003-2017. Eu nu am de gând să îi las. Dacă cei din conducerea ministerului au de gând să îl ajute pe Gigi Becali și să mă stopeze, vor lua măsuri împotriva mea. Acum depinde de Ministerul Apărării și statul român de partea cui sunt”