CSA Steaua, tot mai aproape de Superliga! Comandantul clubului anunță două variante de investitori străini: „Sperăm să ne iasă una”

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Comandantul Clubului Steaua, colonelul Eduard Danilof va fi invitat la emisiunea Steaua 4 Ever, acolo unde va dezbate pe larg subiectul momentului: investitorii străini care vin la CSA Steaua pentru a-i permite echipei să promoveze în Superliga.

Comandantul CSA Steaua vorbește despre investitorii care pot aduce dreptul de promovare

Deși emisiunea este programată doar duminică de la ora 14:00, cei de la CSA Steaua au publicat videoclip scurt în care le arată fanilor steliști la ce ar trebui să se aștepte. Astfel, comandantul Eduard Danilof , care ar trebui să le permită „militarilor” să promoveze în Superliga în viitorul apropiat.

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„Care este modelul de urmat pentru ca echipa de fotbal Steaua să aibă drept de promovare în Superligă? La această întrebare și la multe altele, ne răspunde comandantul Clubului Steaua, colonelul Eduard Danilof, în emisiunea “Steaua 4Ever”, de pe canalul de YouTube Steaua TV, de duminică, 15 noiembrie, ora 14.00”, au transmis reprezentanții CSA Steaua. „Cu o entitate (n.r. sunt negocier), avem și o altă variantă, sperăm că din cele două să ne iasă una și să avem atunci drept de promovare”, este momentul din emisiune divulgat de CSA Steaua.

, însă negocierile sunt avansate. Tudorel Stoica, fosta glorie a Stelei, a dezvăluit că aceștia sunt străini. „Sunt discuții, au venit la club niște investitori și se pare că se va realiza. Acum nu mai este ministrul care a fost. Sper că cel care vine… Cel de acum este de acord, ne-a promis că se va rezolva. Au fost discuții, dar până nu se semnează nu știm ce se va întâmpla, mai ales dacă se schimbă ministrul. Important este să se rezolve în țară. Noi, cu fotbalul, dacă am stat atât, mai putem sta câțiva ani. Investitorii sunt din străinătate, puternici financiar. Nu sunt din România, nu”, declara Tudorel Stoica la Digi Sport.

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Daniel Oprița a vorbit în trecut despre discuții avansate cu investitori străini la Steaua

O opinie similară avea și antrenorul Stelei, Daniel Oprița. „Sunt discuții foarte avansate, doar că acum s-a schimbat ministrul (n.r. Ștefan-Radu Oprea). Firma e serioasă și dispusă să bage foarte mulți bani, așa cum a spus și domnul Pițurcă. Noua conducere din MApN trebuie să aibă o întâlnire cu finanțatorii și să găsească o cale de asociere.

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Firma e 100% interesată, din ce știu eu. Lucrurile sunt clare din punctul celor care vor să vină. Totul e la mâna Ministerului și a clubului. Să sperăm că-i acceptă”, explica Oprița pentru AS.ro.