Sport

CSA Steaua va avea drept de promovare! Victor Pițurcă, anunț șoc în direct

Victor Pițurcă a anunțat că CSA Steaua va avea drept de promovare din sezonul 2027-2028. Un privat se va implica la echipa din Liga 2
Catalin Oprea
30.09.2026 | 21:03
CSA Steaua va avea drept de promovare Victor Piturca anunt soc in direct
breaking news
Victor Pițurcă a anunțat că Steaua va avea drept de promovare Foto: colaj Fanatik
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Victor Pițurcă (70 ani), fostul jucător și antrenor al Stelei, a anunțat că CSA Steaua va avea drept de promovare din sezonul viitor. Un privat se va asocia cu echipa de fotbal.

Steaua București va avea, în sfârșit, drept de promovare

Victor Pițurcă a venit cu o veste mare pentru suporterii Stelei. Fostul selecționer al României a dezvăluit că discuțiile cu un mediu privat interesat să preia echipa antrenată de Daniel Oprița sunt avansate. Aproape sigur, din spusele antrenorului, gruparea din Ghencea va avea drept de promovare din sezonul viitor.

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„Steaua o să aibă drept de promovare de anul viitor! E sigur 99%, e vorbit, o să vină un privat. Sper să rămână actualul ministru, a fost singurul care a luptat pentru chestia asta. Toată stima pentru el”, a declarat Victor Pițurcă, în direct la Digi Sport.

Clubul Sportiv al Armatei Steaua este de cinci sezoane „blocată” în Liga 2. Cu toate că s-a vorbit în repetate rânduri că echipa se va asocia cu un mediu privat, sau că Legea Sportului se va modifica, Daniel Oprița și jucătorii săi nu au beneficiat de vreo modificare.

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CSA Steaua contestă decizia FRF

Federația Română de Fotbal a mai venit cu o „lovitură” pentru CSA Steaua. Răzvan Burleanu a anunțat că din sezonul viitor, în eșalonul secund, nu vor mai putea participa în play-off echipele care sunt susținute din bani publici și nu au drept de promovare.

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În consecință, Steaua a decis să atace decizia la TAS. De partea „militarilor” s-a poziționat și Victor Pițurcă. Fostul selecționer consideră că meritul sportiv ar trebui să primeze și să nu fie obturat de organigrama clubului.

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„Mi se pare normal fiindcă majoritatea echipelor sunt susținute prin bani publici și mi se pare o prostie ca Steaua să nu aibă dreptul să joace în play-off deși an de an a fost acolo. Foarte bine că vor să își facă dreptate și bineînțeles că sunt alături de ei”, a declarat Victor Pițurcă în exclusivitate pentru FANATIK.

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