Csikszereda, acuzații grave la adresa lui Gigi Becali și MM Stoica: „Agentul lui Ceara favoriza oferta FCSB. Lipsă totală de bun-simț”

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Anderson Ceara trebuia să fie primul transfer al sezonului pentru FCSB. Gigi Becali s-a înţeles să plătească 450.000 de euro pentru atacantul celor de la Csikszereda, dar , după un control mai amănunţit.

Zoltan Szondi iese la atac după ce a căzut transferul lui Ceara la FCSB: „Lipsă totală de bun-simţ”

Oficialii celor de la Csikszereda au ieşit la atac şi i-au contrazis pe roş-albaştri. a declarat că FCSB s-a înţeles cu agentul înainte de a avea un acord cu clubul şi din acest motiv celor de la Csikszereda le-a fost greu să negocieze cu alte cluburi. Oficialul spune că Ceara nu are niciun fel de problemă medicală:

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„În legătură cu transferul lui Anderson Ceará, FK Csíkszereda ridică mai multe probleme. Prima noastră problemă este că, după ce FCSB a făcut o ofertă scrisă pentru Anderson, procesul de negociere început în acel moment a fost făcut extrem de deranjant și incoerent de două elemente. Primul este faptul că orice negociam apărea, într-o formă complet deformată, în presă, la doar câteva minute distanță.

Al doilea este faptul că, înainte ca cele două cluburi să fi ajuns la un acord în orice privință, ei s-au înțeles cu agentul jucătorului, îngreunând astfel posibilitatea ca noi să negociem și ofertele altor cluburi, întrucât agentul jucătorului favoriza oferta FCSB. Aceasta este prima parte a poveștii, despre care, privind retrospectiv, se poate spune cel puțin că nu a fost o procedură elegantă din partea clubului din capitală.

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A doua latură a cazului este presupusa indisponibilitate a jucătorului, în legătură cu care ținem să menționăm, dincolo de aspectele medicale, că am aflat tot din presă faptul că FCSB a renunțat la jucător din motive medicale. Acest lucru arată din nou o lipsă totală de eleganță și de bun-simț. Iar faptul că un jucător sănătos este prezentat drept accidentat în fața întregii lumi îi îngreunează foarte mult cariera ulterioară. Evident, FCSB nu s-a gândit la acest lucru, dar cel puțin ulterior așteptăm din partea lor scuze pentru aceste manevre — subliniez încă o dată — complet lipsite de eleganță, cu care noi nu suntem obișnuiți și cu care nici nu dorim să ne obișnuim.”, a spus Szondi, prin intermediul unui comunicat emis de club.

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Medicul de la Csikszereda, clarificări despre starea de sănătate a lui Ceara: „Cu acelaşi genunchi a evoluat la nivel ridicat”

Hegyessy Loránd este medicul clubului FK Csíkszereda. El a detaliat starea de sănătate a lui Anderson Ceara, spunând că a evoluat constant cu acelaşi genunchi, iar atacantul trece prin controale regulate fără niciun fel de problemă:

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„În ultimele zile a devenit public faptul că FCSB nu a dorit să îl legitimeze pe jucătorul nostru Anderson Ceará pe baza rezultatelor examinărilor medicale, invocând în primul rând constatări legate de genunchiul său. În contextul situației create, în calitate de medic al clubului, consider important să clarific această chestiune și din punct de vedere profesional.

Am monitorizat permanent starea de sănătate a jucătorului, prin controale regulate și monitorizarea efortului. El nu a suferit o accidentare gravă la genunchi care să fi dus la o absență îndelungată, la o intervenție chirurgicală sau la o scădere semnificativă a performanței. Dimpotrivă: cu același genunchi a evoluat constant la un nivel ridicat și, prin prestațiile sale, a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai ligii secunde.

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Este important de subliniat că starea menționată în prezent nu aș numi-o neapărat, din punct de vedere medical, accidentare. Mai degrabă putem vorbi despre o modificare cu caracter cronic, apărută pe parcursul unei perioade mai lungi, a cărei evaluare și gestionare pot diferi de la un club la altul și de la un staff medical la altul. Astfel de constatări, în sine, nu înseamnă că un sportiv nu ar fi capabil să joace fotbal la un nivel înalt.

Merită amintit și faptul că tocmai cu acest genunchi a avut evoluții care au atras interesul altor cluburi, precum și aprecierea și simpatia suporterilor. Performanța sa de pe teren este o dovadă clară că vorbim despre un jucător competitiv și valoros. Firește, fiecare club are dreptul să ia o decizie privind un eventual transfer pe baza propriei evaluări a riscurilor. În același timp, pe baza datelor de care dispunem, a capacității de efort și a performanțelor arătate de jucător în ultima perioadă, convingerea noastră este că acesta este în continuare apt de joc.

Pe această cale doresc să îi liniștesc pe suporteri: în starea sa actuală, jucătorul este capabil să joace, se poate antrena și poate concura în mod regulat. Vom continua să îi urmărim starea de sănătate și îi vom oferi tot sprijinul profesional necesar pentru ca el să își poată continua cariera la cel mai înalt nivel posibil.”