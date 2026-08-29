Csikszereda – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Start de meci! Șumudică vrea o nouă victorie

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Cea mai slabă echipă a începutului de campionat în întrecerea internă, Csikszereda, întâlnește pe CFR Cluj, în etapa 7 de SuperLiga, sâmbătă, de la ora 16:00. Gazdele încearcă să obțină prima victorie a sezonului contra formației care tocmai a învins pe FCSB. Meciul de la Miercurea Ciuc este transmis de canalele Digi Sport și Prima Sport.

Csikszereda – CFR Cluj în etapa 7 din SuperLiga României

Csikszereda – CFR Cluj este un duel între două formații din a doua jumătate a clasamentului care au suferit mult în startul sezonului. Gazdele au doar 1 punct din 18 posibile, obținut în etapa a 5-a, după un 0-0 cu „vecina” Sepsi OSK. Dincolo, CFR Cluj a trecut în runda anterioară de FCSB, cu 1-0, meci care a însemnat primul succes cu Marius Șumudică (55 de ani) pe bancă.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 7 LIVE Csikszereda 0 – 0 Live 1' CFR Cluj Arbitri Arbitru centru: H. Mladinovici Arbitru asistent 1: N. Marin Arbitru asistent 2: M. Marchidanu Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: M. Bîrsan Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 7, înainte și după Csikszereda – CFR Cluj

Doar două echipe din SuperLiga nu au câștigat niciun meci în primele 6 etape: UTA Arad (3 puncte din 3 remize) și Csikszereda. Ciucanii sunt pe ultimul loc. , este pe locul 12, cu 6 puncte, dar și o restanță. Feroviarii mai au de jucat un meci cu cei de la Universitatea Cluj.

Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Grație statisticii OPTA, toți jucătorii prezenți pe teren în Csikszereda – CFR Cluj vor fi monitorizați la sânge. Golurile (G), pasele decisive (A – assist), cartonașele (CG / CR), șuturile spre și pe poartă (ȘP / Ș), ofsaidurile (OF), faulturile (FC / FS) și paradele portarilor (PAR) vor putea fi urmărite în timp real. Statisticile pot fi importante și pentru pariori, în condițiile în care operatorii oferă numeroase variante de pariere pe șuturi, cornere sau cartonașe.

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Desfășurarea meciului Csikszereda – CFR Cluj LIVE VIDEO comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos, fanii pot urmări Csikszereda – CFR Cluj într-un live text extrem de complex și de profesionist realizat. Nu aveți cum să ratați nimic din ceea ce se întâmplă pe teren. Fazele majore (golurile, ocaziile, schimbările, minutele de prelungire acordate etc) sunt evidențiate mai îngroșat. Cititorii află instant ceea ce contează cu adevărat din meci.

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Echipele de start și schimbări la Csikszereda – CFR Cluj

Planurile tactice ale celor doi antrenori, așezarea în teren și toate informațiile despre jucători vor apărea în tabelul de mai jos de îndată ce sunt disponibile oficial. Trebuie spus că, pe parcursul jocului, în această secțiune vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

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Cele mai tari cote la pariuri la Csikszereda – CFR Cluj

După ce a trecut de FCSB, CFR Cluj este favorită în partida de la Miercurea Ciuc. o cotă de 2,00 la Superbet pentru succes. Gazdele au 3,85 pentru a reuși „minunea” – primul succes în sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Un pariu recomandat de specialiști este „X2 și sub 4,5 goluri”, la o cotă de 1,41.