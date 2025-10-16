Csikszereda – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, restanță etapa 5. Meci extrem de important pentru echipa din Gruia

Csikszereda și CFR Cluj își joacă meciul restanță din etapa 5 de SuperLiga joi, 16 octombrie, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc.

Csikszereda – CFR Cluj, live video în restanța din etapa 5 de SuperLiga

După 11 etape disputate, ambele formații se află în treime inferioară a clasamentului. Csikszereda, o nou-promovată, nu s-a ridicat la nivelul primei ligi și a adunat doar 8 puncte din cele 11 jocuri de până acum. Are o victorie, cinci remize și cinci înfrângeri.

De partea cealaltă, CFR Cluj, una dintre candidatele la titlu în SuperLiga, a ratat începutul de campionat. Și-a schimabt antrenorul, Dan Petresru plecând după umilința europeană 2-7 cu Hacken, iar recent și . Trupa din Gruia ocupă locul 12, cu 12 puncte și golaveraj 17-21. Două victorii, șase remize și trei înfrângeri a strâns CFR Cluj până acum.

Clasamentul din SuperLiga înainte de Csikszereda – CFR Cluj

Csikszereda, penultima în clasamentul SuperLigii, are șansa de a urca până pe locul 13 în cazul unui succes și ar ieși din zona retrogradării automate.

CFR Cluj își concentrează atenția pe top 6, însă distanța până la locurile de play-off este insurmontabilă chiar și printr-o victorie la Miercurea Ciuc. Clujenii sunt la 6 puncte de Unirea Slobozia, ocupanta locului 6. Totuși, un eventual succes ar înjumătăți ecartul.

Istoricul meciurilor Csikszereda – CFR Cluj. Statistică oficială

Va fi primul meci oficial dintre cele două formații. Nici nu e de mirare, ținând cont de faptul că Csikszereda e la primul ei sezon pe prima scenă fotbalistică a României, în timp ce adversarii s-au luptat an de an la primul loc în SuperLiga.

Forma celor două echipe

Interesant este că, la capitolul formă, cele două echipe sunt la egalitate. În ultimele 5 etape disputate, ambele au bifat patru remize consecutive, urmate de victorie în runda precedentă. Csikszereda a surprins cu un 2-1 pe teren propriu în fața lui U Cluj. Iar

Ultimele 5 rezultate pentru Csikszereda în campionat

4 octombrie Csikszereda – U Cluj 2-1

2-1 27 septembrie UTA Arad – Csikszereda 0-0

0-0 22 septembrie Csikszereda – Metaloglobus 2-2

2-2 14 septembrie Csikszereda – FCSB 1-1

1-1 1 septembrie Csikszereda – Oțelul 1-1

Ultimele 5 rezultate pentru CFR Cluj în SuperLiga

5 octombrie CFR Cluj – Hermannstadt 2-1

2-1 29 septembrie U Cluj – CFR Cluj 2-2

2-2 21 septembrie CFR Cluj – UTA Arad 1-1

1-1 14 septembrie Metaloglobus – CFR Cluj 1-1

1-1 1 septembrie CFR Cluj – FCSB 2-2

Programul lui Csikszereda

După duelul cu CFR Cluj în restanța contând pentru etapa 5 de SuperLiga, Csikszereda revine în programul normal al campionatului. Și va juca luni în deplasare la Hermannstadt. Urmează Petrolul, meciul de Cupă cu Sepsi Sf. Gheorghe și o deplasare grea la Farul, în ultima etapă a turului de campionat.

20 octombrie, ora 18:00 FC Hermannstadt – Csikszereda (SuperLiga, etapa 13)

(SuperLiga, etapa 13) 24 octombrie, ora 17:30 Csikszereda – Petrolul Ploiești (SuperLiga, etapa 14)

(SuperLiga, etapa 14) 28 octombrie, ora 16:00 Csikszereda – Sepsi Sf. Gheorghe (Cupa României)

(Cupa României) 3 noiembrie, ora 17:30 Farul – Csikszereda (SuperLiga, etapa 15)

Programul lui CFR Cluj

Programul lui CFR Cluj presupune să întâlnească adversarii lui Csikszereda cu o etapă mai devreme. Astfel, clujenii vor juca mai întâi cu Petrolul, apoi cu Farul, cu Slatina în Cupă. Iar cu Dinamo termină turul.

20 octombrie, ora 20:30 Petrolul – CFR Cluj (SuperLiga, etapa 13)

(SuperLiga, etapa 13) 25 octombrie, ora 21:00 CFR Cluj – Farul (SuperLiga, etapa 14)

(SuperLiga, etapa 14) 28 octombrie, ora 18:30 CSM Slatina – CFR Cluj (Cupa României)

(Cupa României) 31 octombrie, ora 20:30 Dinamo – CFR Cluj (SuperLiga, etapa 15)

Cine transmite la TV Csikszereda – CFR Cluj

Csikszereda – CFR Cluj se vede în direct la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. De asemenea, partida poate fi urmărită și online. Internauții se pot folosi de platformele de streaming Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care au dreptul de a transmite pe internet conținutul difuzat pe tv de Digi Sport și Prima Sport. Toate cele trei platforme necesită abonament.

Cote pariuri Csikszereda – CFR Cluj în SuperLiga

Deși distanța din clasament între cele două nu este atât de mare, 4 puncte și 3 locuri, meciul dintre Csikszereda și CFR Cluj are o favorită certă. Oaspeții au cotă 1,65 la victorie, față de 5,20 pentru gazde. Remiza, rezultat care a apărut în patru din ultimele cinci etape pentru ambele formații, e cotată la 4,10.

Așadar, clujenii pornesc din start cu prima șansă și ar trebui să vedem și goluri în acest duel. „Peste 1,5 goluri CFR Cluj” are cotă 1,73, în timp ce un succes al oaspeților la cel puțin două goluri diferență, „handicap -1,5”, are cotă 2,67.

Live Blog: Urmărește în timp real Csikszereda – CFR Cluj, meci restanță din etapa 5 de SuperLiga

FANATIK îți aduce toate informațiile legate de meciul de la Miercurea Ciuc. De la formațiile de start la desfășurarea jocului fază cu fază, în format live text, la declarațiile protagoniștilor după fluierul final, totul se află la un click distanță, pe FANATIK.ro.