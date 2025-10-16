Sport

Csikszereda – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, restanță etapa 5. Meci extrem de important pentru echipa din Gruia

Urmărește Csikszereda - CFR Cluj live video meci restanță din etapa 5 de SuperLiga! Toate informațiile despre partidă, formații de start, cote pariuri, clasament și declarații de final.
Andrei David
16.10.2025 | 17:03
Csikszereda CFR Cluj LIVE VIDEO in SuperLiga restanta etapa 5 Meci extrem de important pentru echipa din Gruia
SPECIAL FANATIK
Csikszereda - CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, restanță etapa 5. Foto: colaj Fanatik

Csikszereda și CFR Cluj își joacă meciul restanță din etapa 5 de SuperLiga joi, 16 octombrie, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc.

ADVERTISEMENT

Csikszereda – CFR Cluj, live video în restanța din etapa 5 de SuperLiga

După 11 etape disputate, ambele formații se află în treime inferioară a clasamentului. Csikszereda, o nou-promovată, nu s-a ridicat la nivelul primei ligi și a adunat doar 8 puncte din cele 11 jocuri de până acum. Are o victorie, cinci remize și cinci înfrângeri.

De partea cealaltă, CFR Cluj, una dintre candidatele la titlu în SuperLiga, a ratat începutul de campionat. Și-a schimabt antrenorul, Dan Petresru plecând după umilința europeană 2-7 cu Hacken, iar recent și președintele Cristi Balaj a anunțat despărțirea de echipă. Trupa din Gruia ocupă locul 12, cu 12 puncte și golaveraj 17-21. Două victorii, șase remize și trei înfrângeri a strâns CFR Cluj până acum.

ADVERTISEMENT

Clasamentul din SuperLiga înainte de Csikszereda – CFR Cluj

Csikszereda, penultima în clasamentul SuperLigii, are șansa de a urca până pe locul 13 în cazul unui succes și ar ieși din zona retrogradării automate.

CFR Cluj își concentrează atenția pe top 6, însă distanța până la locurile de play-off este insurmontabilă chiar și printr-o victorie la Miercurea Ciuc. Clujenii sunt la 6 puncte de Unirea Slobozia, ocupanta locului 6. Totuși, un eventual succes ar înjumătăți ecartul.

ADVERTISEMENT
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24.ro
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Clasamentul din SuperLiga înainte de Csikszereda - CFR Cluj
Clasamentul din SuperLiga înainte de Csikszereda – CFR Cluj

Istoricul meciurilor Csikszereda – CFR Cluj. Statistică oficială

Va fi primul meci oficial dintre cele două formații. Nici nu e de mirare, ținând cont de faptul că Csikszereda e la primul ei sezon pe prima scenă fotbalistică a României, în timp ce adversarii s-au luptat an de an la primul loc în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a...
Digisport.ro
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!

Forma celor două echipe

Interesant este că, la capitolul formă, cele două echipe sunt la egalitate. În ultimele 5 etape disputate, ambele au bifat patru remize consecutive, urmate de victorie în runda precedentă. Csikszereda a surprins cu un 2-1 pe teren propriu în fața lui U Cluj. Iar CFR Cluj a dispus, acasă, cu același rezultat de Hermannstadt.

Ultimele 5 rezultate pentru Csikszereda în campionat

  • 4 octombrie Csikszereda – U Cluj 2-1
  • 27 septembrie UTA Arad – Csikszereda 0-0
  • 22 septembrie Csikszereda – Metaloglobus 2-2
  • 14 septembrie Csikszereda – FCSB 1-1
  • 1 septembrie Csikszereda – Oțelul 1-1
ADVERTISEMENT

Ultimele 5 rezultate pentru CFR Cluj în SuperLiga

  • 5 octombrie CFR Cluj – Hermannstadt 2-1
  • 29 septembrie U Cluj – CFR Cluj 2-2
  • 21 septembrie CFR Cluj – UTA Arad 1-1
  • 14 septembrie Metaloglobus – CFR Cluj 1-1
  • 1 septembrie CFR Cluj – FCSB 2-2

Programul lui Csikszereda

După duelul cu CFR Cluj în restanța contând pentru etapa 5 de SuperLiga, Csikszereda revine în programul normal al campionatului. Și va juca luni în deplasare la Hermannstadt. Urmează Petrolul, meciul de Cupă cu Sepsi Sf. Gheorghe și o deplasare grea la Farul, în ultima etapă a turului de campionat.

  • 20 octombrie, ora 18:00 FC Hermannstadt – Csikszereda (SuperLiga, etapa 13)
  • 24 octombrie, ora 17:30 Csikszereda – Petrolul Ploiești (SuperLiga, etapa 14)
  • 28 octombrie, ora 16:00 Csikszereda – Sepsi Sf. Gheorghe (Cupa României)
  • 3 noiembrie, ora 17:30 Farul – Csikszereda (SuperLiga, etapa 15)

Programul lui CFR Cluj

Programul lui CFR Cluj presupune să întâlnească adversarii lui Csikszereda cu o etapă mai devreme. Astfel, clujenii vor juca mai întâi cu Petrolul, apoi cu Farul, cu Slatina în Cupă. Iar cu Dinamo termină turul.

  • 20 octombrie, ora 20:30 Petrolul – CFR Cluj (SuperLiga, etapa 13)
  • 25 octombrie, ora 21:00 CFR Cluj – Farul (SuperLiga, etapa 14)
  • 28 octombrie, ora 18:30 CSM Slatina – CFR Cluj (Cupa României)
  • 31 octombrie, ora 20:30 Dinamo – CFR Cluj (SuperLiga, etapa 15)

Cine transmite la TV Csikszereda – CFR Cluj

Csikszereda – CFR Cluj se vede în direct la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. De asemenea, partida poate fi urmărită și online. Internauții se pot folosi de platformele de streaming Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care au dreptul de a transmite pe internet conținutul difuzat pe tv de Digi Sport și Prima Sport. Toate cele trei platforme necesită abonament.

Cote pariuri Csikszereda – CFR Cluj în SuperLiga

Deși distanța din clasament între cele două nu este atât de mare, 4 puncte și 3 locuri, meciul dintre Csikszereda și CFR Cluj are o favorită certă. Oaspeții au cotă 1,65 la victorie, față de 5,20 pentru gazde. Remiza, rezultat care a apărut în patru din ultimele cinci etape pentru ambele formații, e cotată la 4,10.

Așadar, clujenii pornesc din start cu prima șansă și ar trebui să vedem și goluri în acest duel. „Peste 1,5 goluri CFR Cluj” are cotă 1,73, în timp ce un succes al oaspeților la cel puțin două goluri diferență, „handicap -1,5”, are cotă 2,67.

Live Blog: Urmărește în timp real Csikszereda – CFR Cluj, meci restanță din etapa 5 de SuperLiga

FANATIK îți aduce toate informațiile legate de meciul de la Miercurea Ciuc. De la formațiile de start la desfășurarea jocului fază cu fază, în format live text, la declarațiile protagoniștilor după fluierul final, totul se află la un click distanță, pe FANATIK.ro.

Jucătorul dorit de FCSB să rezolve problema cu regula U21 și-a dezvăluit toate...
Fanatik
Jucătorul dorit de FCSB să rezolve problema cu regula U21 și-a dezvăluit toate secretele: „Nu am visat la așa ceva”
Andrei Vochin laudă inițiativa lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Fotbalul care pune...
Fanatik
Andrei Vochin laudă inițiativa lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Fotbalul care pune cartea pe masă”
„Am fost regii lumii!”. De 4 ori campioană mondială, România a scris istorie...
Fanatik
„Am fost regii lumii!”. De 4 ori campioană mondială, România a scris istorie în handbalul masculin mondial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Pericol pentru CFR Cluj! Riscă să primească interzis în cupele europene
iamsport.ro
Pericol pentru CFR Cluj! Riscă să primească interzis în cupele europene
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!