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Primul meci al zilei de sâmbătă, 21 noiembrie, din SuperLiga, se joacă la Miercurea Ciuc. Csikszereda primește vizita performerei din runda trecută, Corvinul Hunedoara, în prima etapă a returului din sezonul regular. Pe FANATIK primiți informații de ultimă oră, statistici OPTA și aveți desfășurarea meciului în timp real. Partida se vede în direct pe posturile Digi Sport și Prima Sport.

Csikszereda – Corvinul în etapa 16 din SuperLiga României

Csikszereda și Corvinul sunt două formații aflate într-o perioadă bună în SuperLiga. În runda a 15-a, ambele au înregistrat rezultate excelente. Harghitenii au remizat contra celor de la Universitatea Cluj, scor 0-0. Dincolo, Corvinul lui Florin Maxim (45 de ani) a dat lovitura pe Arena Națională și a bătut pe FCSB, scor 1-0.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 16 Csikszereda 2026-11-21T13:00:00Z Corvinul Arbitri Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: I. Călin VAR: S. Kovacs Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 16, înainte și după Csikszereda – Corvinul

În ciuda faptului că a scos 5 puncte în ultimele patru etape de campionat, Csikszereda Miercurea Ciuc încă este ultima în clasament, cu 6 puncte. Acum, distanța față de FC Voluntari este de 2 puncte. În ceea ce-i privește pe cei de la Corvinul, hunedorenii sunt prima echipă sub linia play-off-ului, cu 22 de puncte. , la primul an de la revenirea pe prima scenă.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 ▲ U Cluj 16 9 2 5 29-22 29 5 ▼ Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 6 Farul 16 6 6 4 26-25 24 7 Corvinul 15 6 4 5 17-16 22 8 FCSB 15 6 3 6 20-21 21 9 CFR Cluj 15 5 4 6 20-21 19 10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 13 FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 14 Oțelul 15 2 7 6 17-23 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – Corvinul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK, prin intermediul OPTA, vă oferă statistici pe toată durata partidei de la Miercurea Ciuc. Primiți informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. În România, casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Csikszereda – Corvinul, LIVE comentariul în timp real

Toate evenimentele care se petrec în cele 90 de minute ale partidei Csikszereda – Corvinul apar în rubrica de mai jos. În format Live Text, fanii pot afla informații despre tot ceea ce se petrece pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.

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Echipele de start și schimbări la Csikszereda – Corvinul

Valentin Suciu (45 de ani) a revenit pe banca celor de la Csikszereda și asta s-a văzut în rezultate. Acum, el are un meci greu cu . Cum vor aborda cei doi meciul de sâmbătă, echipele de start, așezările în teren, toate informațiile sunt prezentate de îndată ce foile oficiale de joc sunt disponibile.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Csikszereda – Corvinul

Locul din clasament dar și evoluțiile din acest sezon o plasează pe Corvinul favorită în acest meci. Echipa din Hunedoara are cotă de 1,95 pentru a se impune la Miercurea Ciuc. Gazdele lui Valentin Suciu au 3,90 pentru a doua victorie din acest sezon. La acest meci se poate risca pe un „ambele marchează (GG)” la cotă de 1,78.