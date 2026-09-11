ADVERTISEMENT

Csikszereda, echipă care și-a consolidat poziția de „Lanternă Roșie” a campionatului, dă piept vineri, de la ora 21:00, cu extrema de sus a clasamentului, Dinamo, în etapa a 9-a de SuperLiga. Gazdele nu au niciun succes în acest sezon, în timp ce „câinii” au 5. Meciul dintre cei doi poli ai primei ligi va fi transmis de Digi Sport și Prima Sport.

Csikszereda – Dinamo în etapa 9 din SuperLiga României

În formă foarte bună, Dinamo se deplasează în această rundă pe terenul celei mai slabe echipe din campionat, FC Csikszereda Miercurea Ciuc. „Câinii” au un obiectiv clar: cele 3 puncte și consolidarea poziției de lider. Gazdele încă nu au învins pe nimeni în acest an competițional. Au reușit un singur 0-0, chinuit, cu „vecina” Sepsi Sf. Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 9 Csikszereda 2026-09-11T18:00:00Z Dinamo Arbitri Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: R. Ghiciulescu Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: C. Popa Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după Csikszereda – Dinamo

: 5 victorii, 2 remize și un singur eșec. Alb-roșii au pierdut cu Petrolul în etapa inaugurală, iar apoi au fost de neînvins. De cealaltă parte, după un final de sezon 2025 – 2026 bun, ciucanii au schimbat banca tehnică, au pierdut jucători de bază, iar acum se chinuie, fiind ultimii în clasamentul SuperLigii și cu speranțe minime de a ieși de acolo prea curând.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 8 5 2 1 16-6 17 2 Rapid 8 4 3 1 9-4 15 3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14 5 ▲ Farul 8 2 5 1 10-8 11 6 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 7 ▲ FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10 8 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 9 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 10 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 11 ▼ FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10 12 ▼ Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10 13 ▲ UTA 8 2 3 3 11-11 9 14 ▼ U Cluj 7 3 0 4 9-13 9 15 FC Voluntari 8 2 2 4 8-18 8 16 Csikszereda 8 0 1 7 5-18 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – Dinamo: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pentru fiecare partidă din SuperLiga, FANATIK vă pune la dispoziție un instrument OPTA care urmărește în detaliu evoluția tuturor jucătorilor implicați în meci. Golurile (G) pasele decisive (A), șuturile spre sau pe poartă (ȘP/Ș), cornerele (C), faulturile comise/primite (FC/FP), cartonașele galbene și roșii (CG/CR) și intervențiile portarilor (PAR) sunt actualizate în timp real. În ofertele caselor de pariuri sunt prezente cote pe șuturi, cornere, cartonașe etc.

ADVERTISEMENT

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Csikszereda – Dinamo LIVE VIDEO comentariul în timp real

Csikszereda – Dinamo, un duel așteptat de fanii fotbalului din țară, vă este oferit în format live text pe site-ul FANATIK. Aici aveți toate fazele importante ale jocului, din minutul 1 până în ultimul din prelungiri, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, cornerele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Totul în timp real.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la Csikszereda – Dinamo

Nuno Campos și gazda sa, Istvan Szabo, vor încerca să se surprindă în acest meci. Mai jos vor apărea formațiile oficiale de joc, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre Csikszereda și Dinamo. Fanii vor putea vedea și așezările tactice ale celor două formații.

ADVERTISEMENT

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Csikszereda – Dinamo

La Superbet, în acest meci. „Câinii” au o cotă de 1,64 pentru a se impune la Miercurea Ciuc. O bombă în această rundă este privită de bookmakeri cu o cotă de 5,40. La siguranță putem lua pariul „Dinamo câștigă oricare dintre reprize” pentru o cotă de 1,33.