Sport

S-a declanșat protocolul antirasism la Csikszereda – Dinamo! Ce au scandat suporterii „câinilor”

Protocolul antirasism a fost declanșat în Csikszereda – Dinamo! George Roman a oprit partida după scandările venite din sectorul fanilor „câinilor”. Ce s-a întâmplat.
Alex Bodnariu
11.09.2026 | 21:38
Sa declansat protocolul antirasism la Csikszereda Dinamo Ce au scandat suporterii cainilor
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Csikszereda – Dinamo, oprit din cauza scandărilor xenofobe! Ce au strigat fanii „câinilor”
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Momente tensionate în prima repriză a meciului dintre Csikszereda și Dinamo. La mijlocul primei părți, arbitrul George Roman a întrerupt partida pentru câteva zeci de secunde, după scandări cu caracter xenofob venite din sectorul ocupat de suporterii oaspeților.

Csikszereda – Dinamo, oprit din cauza scandărilor xenofobe! Ce au strigat fanii „câinilor”

Totul s-a întâmplat în minutul 29 al partidei de la Miercurea Ciuc. George Roman a oprit jocul și i-a chemat la centrul terenului pe căpitanii celor două formații. Arbitrul le-a explicat situația fotbaliștilor, iar crainicul stadionului a intervenit și le-a cerut fanilor să renunțe la scandările jignitoare. Spectatorii au fost avertizați că partida riscă să fie întreruptă din nou dacă incidentele continuă.

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După câteva zeci de secunde, George Roman a permis reluarea jocului. Totuși, în cazul în care suporterii formației din Ștefan cel Mare vor relua scandările cu caracter xenofob, arbitrul poate opri din nou partida și poate trimite jucătorii celor două echipe la vestiare.

Ce prevede protocolul antirasism. Când poate arbitrul să trimită jucătorii la vestiare

Protocolul UEFA pentru incidente rasiste sau discriminatorii are trei etape. La primul incident, arbitrul oprește jocul și solicită un anunț prin stația de amplificare, prin care spectatorii sunt avertizați să înceteze scandările sau comportamentul discriminatoriu, exact ce s-a întâmplat la Csikszereda – Dinamo. Dacă incidentele continuă după reluarea partidei, arbitrul poate trece la etapa a doua. Meciul este suspendat temporar, iar jucătorii și oficialii celor două echipe sunt trimiși la vestiare. Un nou anunț îi avertizează pe suporteri că partida riscă să fie oprită definitiv.

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Dacă manifestările continuă și după această suspendare, se poate ajunge la etapa a treia. Arbitrul poate abandona definitiv partida, însă o asemenea decizie este luată după consultarea responsabililor UEFA și a autorităților competente, atunci când acest lucru este posibil.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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