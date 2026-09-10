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Runda cu numărul 9 din SuperLiga debutează vineri, iar a doua partidă a zilei va fi cea dintre „lanterna roșie” Csikszereda și liderul Dinamo, care se va disputa la Miercurea Ciuc începând cu ora 21:00. Am pregătit un Bet Builder de cotă 3.30 la SUPERBET pentru pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026.

Pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026, din SuperLiga. Dinamo, mare favorită la Miercurea Ciuc

Dinamo a învins rivala FCSB în etapa precedentă și a rămas pe primul loc în SuperLiga, diferența față de celelalte grupări aflate pe podium, Rapid și Petrolul, fiind de 2 puncte. „Câinii” sunt neînvinși de 7 etape și vor să își continue seria pozitivă cu un succes la Miercurea Ciuc, unde vor înfrunta ultima clasată Csikszereda.

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Formația pregătită de maghiarul Istvan Szabo a obținut doar un punct în primele 8 runde și vine după un eșec foarte dur suferit la Arad contra UTA-ei, 1-5. Ținând cont de forma în care se află cele două formații, vom miza pe variantele „2 pauză/2 final” și „Total goluri Dinamo: peste 1.5”.

Dean Zandbergen caută primul gol în tricoul lui Dinamo

Dinamo l-a prezentat oficial la începutul acestei luni pe olandezul (25 de ani), iar , reușind să obțină o lovitură de la 11 metri spre finalul partidei. Din nefericire pentru „câini”, Danny Armstrong a irosit penalty-ul, care a fost apărat de portarul Ștefan Târnovanu.

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Cel mai probabil, Nuno Campos îi va oferi o nouă șansă lui Zandbergen în meciul de vineri contra celor de la Csikszereda, iar batavul va fi în căutarea primului său gol în fotbalul românesc. Așadar, vom miza pe pronosticul „Șuturi pe poartă Dean Zandbergen: peste 0.5”.

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Iată variantele alese la meciul Csikszereda – Dinamo pentru pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026:

2 pauză/2 final – cota 2.50

Total goluri Dinamo: peste 1.5 – cota 1.76

Șuturi pe poartă Dean Zandbergen: peste 0.5 – cota 1.32

Cotă finală: 3.30