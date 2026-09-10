Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet de la Csikszereda – Dinamo

Pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026, vine de la o partidă între ultima clasată din SuperLiga și actualul lider. Mizăm pe un Bet Builder de cotă 3.30 la înfruntarea Csikszereda - Dinamo.
FANATIK
10.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de vineri 11 septembrie 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 330 la Superbet de la Csikszereda Dinamo
Pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026, vine de la o partidă între ultima clasată din SuperLiga și actualul lider. Mizăm pe un Bet Builder de cotă 3.30 la înfruntarea Csikszereda - Dinamo. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Runda cu numărul 9 din SuperLiga debutează vineri, iar a doua partidă a zilei va fi cea dintre „lanterna roșie” Csikszereda și liderul Dinamo, care se va disputa la Miercurea Ciuc începând cu ora 21:00. Am pregătit un Bet Builder de cotă 3.30 la SUPERBET pentru pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026.

Pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026, din SuperLiga. Dinamo, mare favorită la Miercurea Ciuc

Dinamo a învins rivala FCSB în etapa precedentă și a rămas pe primul loc în SuperLiga, diferența față de celelalte grupări aflate pe podium, Rapid și Petrolul, fiind de 2 puncte. „Câinii” sunt neînvinși de 7 etape și vor să își continue seria pozitivă cu un succes la Miercurea Ciuc, unde vor înfrunta ultima clasată Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Formația pregătită de maghiarul Istvan Szabo a obținut doar un punct în primele 8 runde și vine după un eșec foarte dur suferit la Arad contra UTA-ei, 1-5. Ținând cont de forma în care se află cele două formații, vom miza pe variantele „2 pauză/2 final” și „Total goluri Dinamo: peste 1.5”.

Dean Zandbergen caută primul gol în tricoul lui Dinamo

Dinamo l-a prezentat oficial la începutul acestei luni pe olandezul Dean Zandbergen (25 de ani), iar atacanul a debutat chiar în derby-ul cu FCSB, reușind să obțină o lovitură de la 11 metri spre finalul partidei. Din nefericire pentru „câini”, Danny Armstrong a irosit penalty-ul, care a fost apărat de portarul Ștefan Târnovanu.

ADVERTISEMENT
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați...
Digi24.ro
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război

Cel mai probabil, Nuno Campos îi va oferi o nouă șansă lui Zandbergen în meciul de vineri contra celor de la Csikszereda, iar batavul va fi în căutarea primului său gol în fotbalul românesc. Așadar, vom miza pe pronosticul „Șuturi pe poartă Dean Zandbergen: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui...
Digisport.ro
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui a pierdut sarcina!

Iată variantele alese la meciul Csikszereda – Dinamo pentru pontul zilei de vineri, 11 septembrie 2026:

  • 2 pauză/2 final – cota 2.50
  • Total goluri Dinamo: peste 1.5 – cota 1.76
  • Șuturi pe poartă Dean Zandbergen: peste 0.5 – cota 1.32

Cotă finală: 3.30

  • 3.20 este cota SUPERBET pentru „Total goluri: peste 3.5” în Csikszereda – Dinamo
Super investeşte în AI pentru protecţia jucătorilor. Introduce o tehnologie care identifică din...
Fanatik
Super investeşte în AI pentru protecţia jucătorilor. Introduce o tehnologie care identifică din timp riscurile asociate jocurilor de noroc
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026. Câștig de 493 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026. Câștig de 493 de lei cu meciuri din Liga Campionilor și Cupa Ligii Angliei
Pontul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, din SuperLiga. Cotă 2,75 pentru Rapid...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, din SuperLiga. Cotă 2,75 pentru Rapid în top 2 la final de sezon
Parteneri
Ilie Dumitrescu, implicat într-un scandal monstru: 'S-au luat la bătaie și au rupt...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, implicat într-un scandal monstru: 'S-au luat la bătaie și au rupt o ușă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!