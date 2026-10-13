Csikszereda duce scandalul la TAS! Amendată pentru steagurile secuiești și scandările „Ria, Ria, Hungaria”, clubul se războiește cu FRF și LPF

ADVERTISEMENT

Csikszereda se va duce la TAS după ce a contestat amenzile primite de FRF și LPF pentru că a utilizat simboluri naționale maghiare și secuiești la meciurile de fotbal. Clubul de fotbal din Miercurea Ciuc afișează constant aceste simboluri în timpul partidelor din campionat.

Csikszereda merge la TAS împotriva FRF și LPF. Covăsnenii se plâng că sunt discriminați

Oficialii echipei au contestat amenzile primite considerând că aceste simboluri nu sunt interzise pe teritoriul României. Mai mult, pe site-ul oficial al clubului cei de la Csikszereda au făcut un apel către reprezentanții UDMR din România, dar și către cei de la Budapesta să intervină în acest scandal.

ADVERTISEMENT

, transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tanczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice. Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici?

Nu suntem implicați în fotbal aici, în Csikszereda, pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor. Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri în această privință”, a transmis Zoltan Szondi,președintele clubului. În condițiile în care ajutorul pe filieră politică nu a venit, oficialii clubului au decis să conteste la TAS amenzile de 20.500 de euro primite de-a lungul vremii.

ADVERTISEMENT

Csikszereda a primit amenzi de 20.500 de euro pentru că a afișat simbolurile Ținutului Secuiesc la meciuri

Potrivit , clubul covăsnean a deschis două procese diferite la TAS: unul împotriva Federației Române de Fotbal (FRF) și a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Primele audieri au fost programate pe 12 noiembrie 2026. Mai mult, cei de la Csikszereda se consideră discriminați, considerând că au tot dreptul să se mândrească cu simbolurile Ținutului Secuiesc sau să scandeze „Ria, Ria, Hungaria!”.

ADVERTISEMENT

Ținutul Secuiesc nu există ca unitate teritorială distinctă în cadrul României, cei aproape 70% maghiari care trăiesc în zonă consideră acest lucru o nedreptate. Astfel, dezbaterile despre autonomia acestei reguli nu sunt o noutate.

ADVERTISEMENT

Ce crede un judecător TAS despre demersul juridic al celor de la Csikszereda

Conform , judecătorul TAS Cristian Jura crede că speța clubului din Miercurea Ciuc este cel puțin atipică. Asta, în condițiile în care TAS soluționează de obicei litigii de natură sportivă și nu cauze care au legătură cu simboluri politice. Astfel, cel mai probabil cazul va fi judecat luând în considerare regulamentele FRF.

„În general, pe simboluri politice nu prea au fost cauze la TAS. Asta, practic, este o chestie care mai de grabă are un conținut politic, legat de autonomie și așa mai departe. Nu știu ce o să se întâmple în continuare. Dar probabil că Federația dacă a aplicat niște sancțiuni… ei au contestat sancțiunile de la Federație. E greu să vă spun ce șanse au să câștige, pentru că nu prea sunt cauze de genul acesta.

ADVERTISEMENT

De obicei, sunt cauze de natură sportivă, contracte sau sume neplătite. E un caz mai aparte. Regulamentul de la TAS e un regulament general care el prevede, practic, posibilitate de contestare a unei sancțuni de la FRF, dar acolo nu se prevede ce anume se contestă. E o chestie de procedură, că sancțiunile aplicate de FRF pot fi contestate la TAS. Atât, fără alte specificații. Judecătorii decid în baza legislației în care s-a aplicat sancțiunea în România”, a declarat Cristian Jura pentru sursa citată.