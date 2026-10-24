Csikszereda – FC Voluntari, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Echipe de start și statistici OPTA

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Csikszereda primește vizita celor de la FC Voluntari sâmbătă, 24 octombrie, de la 15:30. Ambele formații au nevoie urgentă de puncte pentru a avea șanse la evitarea retrogradării. Partida contează în cadrul etapei cu numărul 13 din SuperLiga. Mai jos aveți toate detaliile relevante despre acest meci.

Csikszereda – FC Voluntari, în etapa 13 din SuperLiga României

Csikszereda are un sezon extrem de slab, fiind ultima din clasament și singura echipă fără victorie după 12 etape. „Ciucanii” au rezistat eroic în 9 oameni etapa trecută , însă au nevoie de puncte ca de aer. Echipa din Sf. Gheorghe întâlnește o formație aflată doar cu un loc mai sus decât ea. etapa trecută și a rămas cu doar 8 puncte. Rămâne de văzut cine se va impune în acest duel al celor mai „rănite” echipe din actuala stagiune.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 13 Csikszereda 2026-10-24T12:30:00Z FC Voluntari Arbitri Arbitru centru: G. Găman Arbitru asistent 1: R. Ghiciulescu Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: M. Ene VAR: R. Petrescu Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 13, înainte şi după Csikszereda – FC Voluntari

Csikszereda, care sezonul trecut evita cu brio retrogradarea, nu mai este la fel de sigură că va repeta scenariul acum. Cu doar 2 puncte, formația din Sf. Gheorghe este ultima clasată. Cele 8 puncte din contul lui FC Voluntari îi încadrează doar pe locul 15 în SuperLiga. Un succes în această partidă este benefic ambelor echipe, motiv pentru care ambele vor lupta să își adjudece toate cele 3 puncte puse în joc.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27 3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26 4 Petrolul 13 7 2 4 18-17 23 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 ▲ FCSB 12 5 3 4 16-18 18 7 ▼ Farul 12 4 5 3 17-17 17 8 CFR Cluj 12 5 1 6 17-18 16 9 ▼ Corvinul 13 4 4 5 14-16 16 10 ▲ UTA 12 4 3 5 15-17 15 11 ▼ FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 13 FC Argeș 12 3 3 6 8-13 12 14 Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 15 FC Voluntari 12 2 2 8 12-27 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – FC Voluntari: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre Csikszereda și FC Voluntari. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a lăsat de dorit în acest meci.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Csikszereda – FC Voluntari, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre Csikszereda și FC Voluntari în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul Municipal Miercurea Ciuc. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 13-a.

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Echipele de start şi schimbări la Csikszereda – FC Voluntari

Csikszereda are avantajul terenului propriu, unde a reușit să fie un adversar redutabil pentru multe formații, în special sezonul trecut. FC Voluntari are nevoie disperată de puncte pentru a nu se întoarce în Liga 2 la doar un an după revenirea în primul eșalon. Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri pentru meciul Csikszereda – FC Voluntari

Csikszereda – FC Voluntari pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. FC Voluntari, deși este formația oaspete, este văzută favorită de casele de pariuri, având o cotă de 2,42 pentru victorie. Cota gazdelor pentru un succes este de 2,92, în timp ce remiza a primit cota de 3,50.