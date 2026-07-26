Sport

Csikszereda – FCSB, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Echipele de start

Csikszereda - FCSB, SuperLiga, etapa 2. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Miercurea Ciuc
Andrei David
26.07.2026 | 19:04
Csikszereda FCSB LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real Echipele de start
SPECIAL FANATIK
Csikszereda - FCSB, LIVE VIDEO în etapa 2 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sportpictures.
ADVERTISEMENT

După înfrângerea surprinzătoare din Conference League, 2-3 cu FK Auda, FCSB revine în SuperLiga și va juca la Csikszereda în etapa 2, duminică, 26 iulie. „Roș-albaștrii” au început campionatul cu dreptul, însă nu la fel au făcut și ciucanii. La ultima vizită la Miercurea Ciuc, FCSB a pierdut 0-1.

Csikszereda – FCSB în etapa 2 de SuperLiga

Nu rata nimic despre Csikszereda – FCSB. FANATIK, în colaborare cu OPTA, îți aduce toate datele despre meciul de la Miercurea Ciuc din etapa 2 de SuperLiga. Comentariu live, date statistice, echipe, totul găsești în cele ce urmează.

ADVERTISEMENT
Superliga · Sezon regulat · Etapa 2
Csikszereda
FCSB
Arbitri
Arbitru centru: V. Flueran Arbitru asistent 1: A. Filip Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: G. Găman VAR: A. Costreie Asistent VAR: C. Marcu

Desfășurarea meciului Csikszereda – FCSB LIVE VIDEO comentariul în timp real

Clasamentul SuperLigii se actualizează permanent, la fiecare meci. Știi tot timpul cine e sus, cine e jos și cum a evoluat fiecare echipă fața de etapa precedentă. Numărul de victorii, remize și înfrângeri, golaverajul, totul într-o secțiune automatizată, cu date corecte și la zi.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Oțelul 2 1 1 0 4-3 4
2 Dinamo 2 1 0 1 5-2 3
3 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
4 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3
5 Farul 2 1 0 1 3-2 3
6 U Cluj 1 1 0 0 2-1 3
7 Rapid 1 1 0 0 1-0 3
8 Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3
9 Petrolul 2 1 0 1 1-1 3
10 FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3
11 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
12 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
13 UTA 2 0 1 1 2-6 1
14 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
15 Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0
16 Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0

Statistici OPTA pentru pariuri Csikszereda – FCSB: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Iar evoluțiile jucătorilor din teren sunt analizate statistic. Pentru fiecare fotbalist care intră pe teren, fie de la început, fie din postura de rezervă, afli câte șuturi a tras pe și spre poartă, dacă a încasat vreun cartonaș, câte faulturi a făcut și de câte ori a fost faultat. În ceea ce-i privește pe portari, ești la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite pe parcursul jocului.

ADVERTISEMENT
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Digi24.ro
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Toți
Csikszereda
FCSB
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
94 E. Pap
6 L. Pászka
29 R. Trif
8 S. Vereș
24 J. Hegedűs
3 R. Palmeş
11 F. de Jesus dos Santos
13 A. Csürös
27 M. Eppel
30 Z. Magyar
20 E. Bödő
18 M. Tajti
22 M. Ódor
79 S. Szalay
17 Á. Czékus
4 A. Szabó
77 A. Stahl
16 E. Tóth-Pál
34 M. Karácsony
55 D. Bota
90 S. Nyitra
9 J. Dolný
1 Z. Deáky
32 Ș. Târnovanu
97 R. Labonne
4 R. Pădurariu
33 R. Radunović
5 J. Dawa Tchakonte
3 A. Lourenço Duarte
22 M. Toma
10 F. Tănase
90 A. Stoian
98 D. Popa
20 D. Politic
9 G. Bîrligea
7 O. Popescu
2 V. Crețu
13 M. Popa
19 D. Avram
31 J. Cisotti
6 A. Dăncuș
34 M. Udrea
18 J. Moreira Fernandes
77 L. Stancu

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În plus, poți citi comentariul live al meciului, din primul până în ultimul minut, ca să nu ratezi nimic atunci când nu poți urmări meciul video în direct. Iar dacă preferi să afli doar care au fost fazele importante, momentele cu adevărat importante, te poți rezuma la liniile de comentariu evidențiate prin scris aldin.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat...
Digisport.ro
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start şi schimbări la Csikszereda – FCSB

Nu în ultimul rând, FANATIK îți aduce „foaia de joc”. Aici, nu vei vedea doar echipele de start imediat ce sunt disponibile, ci și modificările efectuate de antrenori pe parcursul jocului. Dar și un rezumat grafic pentru fiecare jucător în parte. Ca să știi în fiecare minut cine a marcat, cine a fost scos de pe teren sau cine e în pericol de eliminare dacă mai ia un „galben”.

ADVERTISEMENT

Au fost anunțate echipele de start pentru partida Csikszereda – FCSB, care va începe duminică, 26 iulie, de la ora 20:30. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate primul „11” folosit de Marius Baciu, cu nu mai puțin de patru fotbaliști U21:

Csikszereda 4-2-3-1
94E. Pap
6L. Pászka
29R. Trif
8S. Vereș(cpt)
24J. Hegedűs
3R. Palmeş
11F. de Jesus dos Santos
13A. Csürös
27M. Eppel
30Z. Magyar
20E. Bödő
Rezerve
18M. Tajti
1Z. Deáky
77A. Stahl
4A. Szabó
17Á. Czékus
22M. Ódor
16E. Tóth-Pál
34M. Karácsony
55D. Bota
90S. Nyitra
9J. Dolný
79S. Szalay
Antrenor
I. Szabó
FCSB 4-3-3
32Ș. Târnovanu
97R. Labonne
4R. Pădurariu
33R. Radunović
5J. Dawa Tchakonte
3A. Lourenço Duarte
22M. Toma
10F. Tănase(cpt)
90A. Stoian
98D. Popa
20D. Politic
Rezerve
2V. Crețu
7O. Popescu
9G. Bîrligea
13M. Popa
19D. Avram
31J. Cisotti
77L. Stancu
6A. Dăncuș
34M. Udrea
18J. Moreira Fernandes
Antrenor
M. Baciu

Csikszereda – FCSB LIVE în SuperLiga, etapa 2

Csikszereda a debutat în acest sezon pe terenul nou-promovatei Corvinul. Și a făcut-o cum nu se putea mai rău. Hunedorenii au dominat jocul de la un capăt la celălalt și s-au impus cu 3-0. Toate golurile au fost marcate în mai puțin de 10 minute, între 57 și 65. Mai întâi din penalty (Fabry -57), apoi cu un șut frumos din careu (Pîrvulescu – 62) și, în cele din urmă, din lovitură liberă (Ribeiro – 65).

ADVERTISEMENT

FCSB, în schimb, are trei puncte după prima rundă din SuperLiga. Echipa patronată de Gigi Becali a câștigat în fața lui FC Argeș cu 2-0, într-un meci disputat în Ghencea. Bîrligea (19) și Tănase (45+4) din penalty au înscris cele două goluri pentru „roș-albaștri”, care au fost lideri pentru o zi.

La ce oră se joacă Csikszereda – FCSB și cine transmite la TV

Csikszereda – FCSB, meci din etapa 2 de SuperLiga, se joacă duminică, 26 iulie, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, meciul poate fi urmărit și online pe toate platformele care difuzează live stream canalele tv amintite.

Cele mai tari cote la pariuri Csikszereda – FCSB

Csikszereda și FCSB s-au întâlnit de trei ori pe parcursul sezonului trecut, pentru că ambele formații au evoluat în play-out. Iar statistica arată egalitate la toate capitolele. În sezonul regular, FCSB a scos un punct la Miercurea Ciuc (1-1), pentru ca în retur să câștige cu 1-0 pe teren propriu. Meciul din play-out s-a jucat cu Csikszereda gazdă, care s-a impus cu 1-0. Așadar, zero succes pentru FCSB la Miercurea Ciuc. Duminică, însă, cotele spun că „roș-albaștrii” n-ar trebui să aibă probleme. Cota lor la victorie este 1,69, în timp ce oaspeții au 4,90, iar remiza – 4,00. Totuși, un aspect important e legat de parcursul european al „roș-albaștrilor”. Aceștia au de întors un 2-3 de pe teren propriu cu FK Auda. Meciul retur se joacă joi și există posibilitatea ca staff-ul FCSB să își îndrepte toată atenția către Conference.

Urmărește în timp real Csikszereda – FCSB, live text pe FANATIK

Indiferent de cum va aborda FCSB meciul de la Csikszereda, FANATIK îți aduce toate informațiile de care ai nevoie. Așa că rămâi pe site-ul nostru și nu rata nimic. Avem datele OPTA actualizate în timp real înainte și în timpul meciului, dar și toate reacțiile de la final.

Ce urmează pentru Csikszereda și FCSB

Csikszereda riscă să intre într-o criză de rezultate foarte rapid. A pierdut prima etapă, are meci foarte greu cu FCSB, iar programul nu e deloc ușor nici după aceea. În etapele 3 și 4 va juca în deplasare, la FC Argeș și Farul, iar apoi primește vizita lui Sepsi.

De cealaltă parte, FCSB se pregătește de returul cu FK Auda, de joi, 30 iulie. După care o așteaptă un meci complicat cu Farul, în etapa 3, luni, pe 3 august. Apoi, programul depinde de returul cu FK Auda. Dacă întoarce rezultatul și se califică mai departe, FCSB va evolua în turul 3 preliminar de Conference League. Altfel, următorul joc va fi în SuperLiga, etapa 4, cu Sepsi, în deplasare.

Marele Premiu al Ungariei! Campionul mondial Lando Norris, prima victorie a sezonului. Cum...
Fanatik
Marele Premiu al Ungariei! Campionul mondial Lando Norris, prima victorie a sezonului. Cum a reacționat pilotul britanic
FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda! Fanatik a dezvăluit primul 11 al...
Fanatik
FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda! Fanatik a dezvăluit primul 11 al roș-albaștrilor încă de la prânz. Update exclusiv
Sepsi – U Cluj 1-0, în SuperLiga, etapa 2. Oaspeții au primit corner...
Fanatik
Sepsi – U Cluj 1-0, în SuperLiga, etapa 2. Oaspeții au primit corner după ce Lazar a depășit timpul alocat repunerii balonului în joc!
Tags:
Parteneri
Fostul jucător din SuperLigă nu vrea la Insula Iubirii: 'Tu ai văzut câte...
iamsport.ro
Fostul jucător din SuperLigă nu vrea la Insula Iubirii: 'Tu ai văzut câte cupluri s-au despărțit?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!