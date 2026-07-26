Csikszereda – FCSB, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Echipele de start

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După înfrângerea surprinzătoare din Conference League, 2-3 cu FK Auda, FCSB revine în SuperLiga și va juca la Csikszereda în etapa 2, duminică, 26 iulie. „Roș-albaștrii” au început campionatul cu dreptul, însă nu la fel au făcut și ciucanii. La ultima vizită la Miercurea Ciuc, FCSB a pierdut 0-1.

Csikszereda – FCSB în etapa 2 de SuperLiga

Nu rata nimic despre Csikszereda – FCSB. , în colaborare cu OPTA, îți aduce toate datele despre meciul de la Miercurea Ciuc din etapa 2 de SuperLiga. Comentariu live, date statistice, echipe, totul găsești în cele ce urmează.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 Csikszereda 2026-07-26T17:30:00Z FCSB Arbitri Arbitru centru: V. Flueran Arbitru asistent 1: A. Filip Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: G. Găman VAR: A. Costreie Asistent VAR: C. Marcu

Desfășurarea meciului Csikszereda – FCSB LIVE VIDEO comentariul în timp real

Clasamentul SuperLigii se actualizează permanent, la fiecare meci. Știi tot timpul cine e sus, cine e jos și cum a evoluat fiecare echipă fața de etapa precedentă. Numărul de victorii, remize și înfrângeri, golaverajul, totul într-o secțiune automatizată, cu date corecte și la zi.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Oțelul 2 1 1 0 4-3 4 2 ▲ Dinamo 2 1 0 1 5-2 3 3 ▲ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 4 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 5 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 6 ▲ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 7 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 8 ▲ Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3 9 ▲ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 10 ▼ FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3 11 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 12 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 13 UTA 2 0 1 1 2-6 1 14 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 15 ▼ Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0 16 ▼ Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0

Statistici OPTA pentru pariuri Csikszereda – FCSB: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Iar evoluțiile jucătorilor din teren sunt analizate statistic. Pentru fiecare fotbalist care intră pe teren, fie de la început, fie din postura de rezervă, afli câte șuturi a tras pe și spre poartă, dacă a încasat vreun cartonaș, câte faulturi a făcut și de câte ori a fost faultat. În ceea ce-i privește pe portari, ești la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite pe parcursul jocului.

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Toți Csikszereda FCSB Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 94 E. Pap – – – – – – – – – – – 6 L. Pászka – – – – – – – – – – – 29 R. Trif – – – – – – – – – – – 8 S. Vereș – – – – – – – – – – – 24 J. Hegedűs – – – – – – – – – – – 3 R. Palmeş – – – – – – – – – – – 11 F. de Jesus dos Santos – – – – – – – – – – – 13 A. Csürös – – – – – – – – – – – 27 M. Eppel – – – – – – – – – – – 30 Z. Magyar – – – – – – – – – – – 20 E. Bödő – – – – – – – – – – – 18 M. Tajti – – – – – – – – – – – 22 M. Ódor – – – – – – – – – – – 79 S. Szalay – – – – – – – – – – – 17 Á. Czékus – – – – – – – – – – – 4 A. Szabó – – – – – – – – – – – 77 A. Stahl – – – – – – – – – – – 16 E. Tóth-Pál – – – – – – – – – – – 34 M. Karácsony – – – – – – – – – – – 55 D. Bota – – – – – – – – – – – 90 S. Nyitra – – – – – – – – – – – 9 J. Dolný – – – – – – – – – – – 1 Z. Deáky – – – – – – – – – – – 32 Ș. Târnovanu – – – – – – – – – – – 97 R. Labonne – – – – – – – – – – – 4 R. Pădurariu – – – – – – – – – – – 33 R. Radunović – – – – – – – – – – – 5 J. Dawa Tchakonte – – – – – – – – – – – 3 A. Lourenço Duarte – – – – – – – – – – – 22 M. Toma – – – – – – – – – – – 10 F. Tănase – – – – – – – – – – – 90 A. Stoian – – – – – – – – – – – 98 D. Popa – – – – – – – – – – – 20 D. Politic – – – – – – – – – – – 9 G. Bîrligea – – – – – – – – – – – 7 O. Popescu – – – – – – – – – – – 2 V. Crețu – – – – – – – – – – – 13 M. Popa – – – – – – – – – – – 19 D. Avram – – – – – – – – – – – 31 J. Cisotti – – – – – – – – – – – 6 A. Dăncuș – – – – – – – – – – – 34 M. Udrea – – – – – – – – – – – 18 J. Moreira Fernandes – – – – – – – – – – – 77 L. Stancu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În plus, poți citi comentariul live al meciului, din primul până în ultimul minut, ca să nu ratezi nimic atunci când nu poți urmări meciul video în direct. Iar dacă preferi să afli doar care au fost fazele importante, momentele cu adevărat importante, te poți rezuma la liniile de comentariu evidențiate prin scris aldin.

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Echipele de start şi schimbări la Csikszereda – FCSB

Nu în ultimul rând, îți aduce „foaia de joc”. Aici, nu vei vedea doar echipele de start imediat ce sunt disponibile, ci și modificările efectuate de antrenori pe parcursul jocului. Dar și un rezumat grafic pentru fiecare jucător în parte. Ca să știi în fiecare minut cine a marcat, cine a fost scos de pe teren sau cine e în pericol de eliminare dacă mai ia un „galben”.

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Au fost anunțate echipele de start pentru partida Csikszereda – FCSB, care va începe duminică, 26 iulie, de la ora 20:30. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate :

Csikszereda 4-2-3-1 94 E. Pap 6 L. Pászka 29 R. Trif 8 S. Vereș(cpt) 24 J. Hegedűs 3 R. Palmeş 11 F. de Jesus dos Santos 13 A. Csürös 27 M. Eppel 30 Z. Magyar 20 E. Bödő Rezerve 18 M. Tajti 1 Z. Deáky 77 A. Stahl 4 A. Szabó 17 Á. Czékus 22 M. Ódor 16 E. Tóth-Pál 34 M. Karácsony 55 D. Bota 90 S. Nyitra 9 J. Dolný 79 S. Szalay Antrenor I. Szabó FCSB 4-3-3 32 Ș. Târnovanu 97 R. Labonne 4 R. Pădurariu 33 R. Radunović 5 J. Dawa Tchakonte 3 A. Lourenço Duarte 22 M. Toma 10 F. Tănase(cpt) 90 A. Stoian 98 D. Popa 20 D. Politic Rezerve 2 V. Crețu 7 O. Popescu 9 G. Bîrligea 13 M. Popa 19 D. Avram 31 J. Cisotti 77 L. Stancu 6 A. Dăncuș 34 M. Udrea 18 J. Moreira Fernandes Antrenor M. Baciu

Csikszereda – FCSB LIVE în SuperLiga, etapa 2

. Și a făcut-o cum nu se putea mai rău. Hunedorenii au dominat jocul de la un capăt la celălalt și s-au impus cu 3-0. Toate golurile au fost marcate în mai puțin de 10 minute, între 57 și 65. Mai întâi din penalty (Fabry -57), apoi cu un șut frumos din careu (Pîrvulescu – 62) și, în cele din urmă, din lovitură liberă (Ribeiro – 65).

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FCSB, în schimb, are trei puncte după prima rundă din SuperLiga. într-un meci disputat în Ghencea. Bîrligea (19) și Tănase (45+4) din penalty au înscris cele două goluri pentru „roș-albaștri”, care au fost lideri pentru o zi.

La ce oră se joacă Csikszereda – FCSB și cine transmite la TV

Csikszereda – FCSB, meci din etapa 2 de SuperLiga, se joacă duminică, 26 iulie, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, meciul poate fi urmărit și online pe toate platformele care difuzează live stream canalele tv amintite.

Cele mai tari cote la pariuri Csikszereda – FCSB

Csikszereda și FCSB s-au întâlnit de trei ori pe parcursul sezonului trecut, pentru că ambele formații au evoluat în play-out. Iar statistica arată egalitate la toate capitolele. În sezonul regular, FCSB a scos un punct la Miercurea Ciuc (1-1), pentru ca în retur să câștige cu 1-0 pe teren propriu. Meciul din play-out s-a jucat cu Csikszereda gazdă, care s-a impus cu 1-0. Așadar, zero succes pentru FCSB la Miercurea Ciuc. Duminică, însă, cotele spun că „roș-albaștrii” n-ar trebui să aibă probleme. Cota lor la victorie este 1,69, în timp ce oaspeții au 4,90, iar remiza – 4,00. Totuși, un aspect important e legat de parcursul european al „roș-albaștrilor”. Aceștia au de întors un . Meciul retur se joacă joi și există posibilitatea ca staff-ul FCSB să își îndrepte toată atenția către Conference.

Urmărește în timp real Csikszereda – FCSB, live text pe

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Ce urmează pentru Csikszereda și FCSB

Csikszereda riscă să intre într-o criză de rezultate foarte rapid. A pierdut prima etapă, are meci foarte greu cu FCSB, iar programul nu e deloc ușor nici după aceea. În etapele 3 și 4 va juca în deplasare, la FC Argeș și Farul, iar apoi primește vizita lui Sepsi.

De cealaltă parte, FCSB se pregătește de returul cu FK Auda, de joi, 30 iulie. După care o așteaptă un meci complicat cu Farul, în etapa 3, luni, pe 3 august. Apoi, programul depinde de returul cu FK Auda. Dacă întoarce rezultatul și se califică mai departe, FCSB va evolua în turul 3 preliminar de Conference League. Altfel, următorul joc va fi în SuperLiga, etapa 4, cu Sepsi, în deplasare.