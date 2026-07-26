Csikszereda – FCSB, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Echipele de start

După înfrângerea surprinzătoare din Conference League, 2-3 cu FK Auda, FCSB revine în SuperLiga și va juca la Csikszereda în etapa 2, duminică, 26 iulie. „Roș-albaștrii” au început campionatul cu dreptul, însă nu la fel au făcut și ciucanii. La ultima vizită la Miercurea Ciuc, FCSB a pierdut 0-1.
Nu rata nimic despre Csikszereda – FCSB. FANATIK, în colaborare cu OPTA, îți aduce toate datele despre meciul de la Miercurea Ciuc din etapa 2 de SuperLiga. Comentariu live, date statistice, echipe, totul găsești în cele ce urmează.
Clasamentul SuperLigii se actualizează permanent, la fiecare meci. Știi tot timpul cine e sus, cine e jos și cum a evoluat fiecare echipă fața de etapa precedentă. Numărul de victorii, remize și înfrângeri, golaverajul, totul într-o secțiune automatizată, cu date corecte și la zi.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Oțelul
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2▲
|Dinamo
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|3▲
|FCSB
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Corvinul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|5▲
|Farul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|6▲
|U Cluj
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7▲
|Rapid
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8▲
|Univ. Craiova
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|9▲
|Petrolul
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10▼
|FC Argeș
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|11▼
|FC Botoşani
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|12▲
|FC Voluntari
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|13
|UTA
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|14▼
|CFR Cluj
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15▼
|Sepsi OSK
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16▼
|Csikszereda
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Iar evoluțiile jucătorilor din teren sunt analizate statistic. Pentru fiecare fotbalist care intră pe teren, fie de la început, fie din postura de rezervă, afli câte șuturi a tras pe și spre poartă, dacă a încasat vreun cartonaș, câte faulturi a făcut și de câte ori a fost faultat. În ceea ce-i privește pe portari, ești la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite pe parcursul jocului.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|94 E. Pap
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 L. Pászka
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 R. Trif
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 S. Vereș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 J. Hegedűs
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 R. Palmeş
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 F. de Jesus dos Santos
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 A. Csürös
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 M. Eppel
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 Z. Magyar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 E. Bödő
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 M. Tajti
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Ódor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|79 S. Szalay
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 Á. Czékus
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 A. Szabó
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Stahl
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 E. Tóth-Pál
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|34 M. Karácsony
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|55 D. Bota
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 S. Nyitra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 J. Dolný
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 Z. Deáky
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|32 Ș. Târnovanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|97 R. Labonne
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 R. Pădurariu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 R. Radunović
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 J. Dawa Tchakonte
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 A. Lourenço Duarte
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Toma
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 F. Tănase
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 A. Stoian
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|98 D. Popa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 D. Politic
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 G. Bîrligea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 O. Popescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 V. Crețu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 M. Popa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 D. Avram
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 J. Cisotti
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 A. Dăncuș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|34 M. Udrea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 J. Moreira Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 L. Stancu
|–
|–
|–
|–
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|–
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Nu în ultimul rând, FANATIK îți aduce „foaia de joc”. Aici, nu vei vedea doar echipele de start imediat ce sunt disponibile, ci și modificările efectuate de antrenori pe parcursul jocului. Dar și un rezumat grafic pentru fiecare jucător în parte. Ca să știi în fiecare minut cine a marcat, cine a fost scos de pe teren sau cine e în pericol de eliminare dacă mai ia un „galben”.
Au fost anunțate echipele de start pentru partida Csikszereda – FCSB, care va începe duminică, 26 iulie, de la ora 20:30. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate primul „11” folosit de Marius Baciu, cu nu mai puțin de patru fotbaliști U21:
Csikszereda a debutat în acest sezon pe terenul nou-promovatei Corvinul. Și a făcut-o cum nu se putea mai rău. Hunedorenii au dominat jocul de la un capăt la celălalt și s-au impus cu 3-0. Toate golurile au fost marcate în mai puțin de 10 minute, între 57 și 65. Mai întâi din penalty (Fabry -57), apoi cu un șut frumos din careu (Pîrvulescu – 62) și, în cele din urmă, din lovitură liberă (Ribeiro – 65).
FCSB, în schimb, are trei puncte după prima rundă din SuperLiga. Echipa patronată de Gigi Becali a câștigat în fața lui FC Argeș cu 2-0, într-un meci disputat în Ghencea. Bîrligea (19) și Tănase (45+4) din penalty au înscris cele două goluri pentru „roș-albaștri”, care au fost lideri pentru o zi.
Csikszereda – FCSB, meci din etapa 2 de SuperLiga, se joacă duminică, 26 iulie, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, meciul poate fi urmărit și online pe toate platformele care difuzează live stream canalele tv amintite.
Csikszereda și FCSB s-au întâlnit de trei ori pe parcursul sezonului trecut, pentru că ambele formații au evoluat în play-out. Iar statistica arată egalitate la toate capitolele. În sezonul regular, FCSB a scos un punct la Miercurea Ciuc (1-1), pentru ca în retur să câștige cu 1-0 pe teren propriu. Meciul din play-out s-a jucat cu Csikszereda gazdă, care s-a impus cu 1-0. Așadar, zero succes pentru FCSB la Miercurea Ciuc. Duminică, însă, cotele spun că „roș-albaștrii” n-ar trebui să aibă probleme. Cota lor la victorie este 1,69, în timp ce oaspeții au 4,90, iar remiza – 4,00. Totuși, un aspect important e legat de parcursul european al „roș-albaștrilor”. Aceștia au de întors un 2-3 de pe teren propriu cu FK Auda. Meciul retur se joacă joi și există posibilitatea ca staff-ul FCSB să își îndrepte toată atenția către Conference.
Indiferent de cum va aborda FCSB meciul de la Csikszereda, FANATIK îți aduce toate informațiile de care ai nevoie. Așa că rămâi pe site-ul nostru și nu rata nimic. Avem datele OPTA actualizate în timp real înainte și în timpul meciului, dar și toate reacțiile de la final.
Csikszereda riscă să intre într-o criză de rezultate foarte rapid. A pierdut prima etapă, are meci foarte greu cu FCSB, iar programul nu e deloc ușor nici după aceea. În etapele 3 și 4 va juca în deplasare, la FC Argeș și Farul, iar apoi primește vizita lui Sepsi.
De cealaltă parte, FCSB se pregătește de returul cu FK Auda, de joi, 30 iulie. După care o așteaptă un meci complicat cu Farul, în etapa 3, luni, pe 3 august. Apoi, programul depinde de returul cu FK Auda. Dacă întoarce rezultatul și se califică mai departe, FCSB va evolua în turul 3 preliminar de Conference League. Altfel, următorul joc va fi în SuperLiga, etapa 4, cu Sepsi, în deplasare.