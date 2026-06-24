Csikszereda, gest emoționant pentru o legendă a naționalei României. Rentă viageră lunară

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Csikszereda Miercurea Ciuc face de foarte mult timp un gest impresionant pentru una dintre legendele fotbalului românesc, fără ca foarte multă lume să cunoască acest aspect. Zoltan Szondi, președintele ciucanilor, recunoaște că îi plătește o rentă viageră lunară lui Emeric Dembrovschi (80 de ani), legenda naționalei României și a Politehnicii Timișoara.

Csikszereda Miercurea Ciuc, rentă viageră pentru Emeric Dembrovschi

Din păcate, multe dintre legendele fotbalului românesc nu stau foarte bine din punct de vedere financiar, deoarece în vremurile în care ei străluceau pe teren Astfel, jucători care astăzi ar fi putut să adune milioane de euro, atunci jucau fotbal mai mult de plăcere. Printre ei se numără și Emeric Dembrovschi, care a fost titular în toate meciurile României de la CM din Mexic, reușind chiar și un gol în poarta Braziliei.

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Ajuns la o vârstă înaintată, cu probleme de sănătate și dificultăți financiare, Emeric Dembrovschi primește un ajutor lunar din partea celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc. Președintele clubului din SuperLiga României a dezvăluit că în fiecare lună 1.000 de euro sunt virați în contul fostului mare atacant.

„Gestul ăsta este destul de vechi. Domnul Dembrovschi are probleme de sănătate. Noi ne-am cunoscut la Timișoara și am vrut să îl ajutăm. Pe vremea lor, ei nu câștigau 15.000 de euro pe lună. Atunci fotbalul se făcea mai mult din plăcere”, a declarat Zoltan Szondi, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cine a fost Emeric Dembrovschi, fostul atacant al României de la CM 1970

În prezent, România nu a mai avut o generație participantă la un turneu final de Campionat Mondial din 1998, adică se vor împlini 32 de ani până la ediția organizată în Spania, Portugalia și Maroc, unde „tricolorii” lui Gică Hagi speră să fie prezenți. Emeric Dembrovschi se numără printre fotbaliștii români care au avut onoarea să reprezinte țara la cea mai mare competiție sportivă la nivel mondial și chiar să înscrie în tricoul României.

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El și-a început cariera de fotbalist la Dinamo Bacău, unde a stat 8 ani, între 1966 și 1974, timp în care a adunat 177 de meciuri și 57 de goluri. Aceasta a fost și perioada în care a jucat pentru naționala de fotbal a României. El a jucat în 27 de meciuri pentru tricolori și a marcat de 9 ori, unul dintre goluri venind în celebra partidă de la Guadalajara, dintre România și Brazilia, terminată cu scorul de 3-2 pentru sud-americani, care aveau să devină campioni mondiali.

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Partea a doua a carierei sale și-a petrecut-o la Politehnica Timișoara, unde a devenit o adevărată legendă, cu 208 de apariții și 51 de goluri. După retragere, Emeric Dembrovschi a devenit și antrenorul clubului de pe Bega în două perioade: 1983-1985 și 1994-1997. În prezent, și se îngrijește zi de zi de soția sa, care este imobilizată la pat.