Csikszereda, lăudată de Răzvan Burleanu în presa de limbă maghiară. Ce a spus președintele FRF

Csikszereda, formație nou-promovată în SuperLiga, a primit elogii din partea lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF a lăudat gruparea din Harghita în presa de limbă maghiară
Cristian Măciucă
31.10.2025 | 09:15
Răzvan Burleanu a fost la Miercurea Ciuc, acolo unde a fost invitat la evenimentul „Întâlnirea de colaborare sportivă Harghita-Heves”. Președintele FRF a lăudat clubul Csikszereda, în frunte cu academia de copii și juniori.

Răzvan Burleanu a lăudat Csikszereda în presa de limbă maghiară

Răzvan Burleanu a fost invitat de onoare la evenimentul „Întâlnirea de colaborare sportivă Harghita-Heves”, care s-a desfășurat în mai multe zile, în orașele Praid, Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc. A fost un schimb de experiență între antrenori, arbitri și echipe de juniori din județele Harghita (România) și Heves (Ungaria).

Președintele FRF nu a fost singur la eveniment, ci insoției de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Omul numărul 1 de la Casa Fotbalului a vorbit la superlativ despre proiectul Csikszereda.

 „Mă bucur întotdeauna să văd că, atunci când ajung la Miercurea Ciuc, fotbalul este în continuă dezvoltare, atât la masculin, cât și la feminin. În ceea ce privește fotbalul feminin, echipa noastră națională feminină a disputat un meci amical împotriva Ucrainei, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, și mă bucur să spun că în lotul echipei au fost și câteva fete din Miercurea Ciuc.

Același lucru se poate spune și despre echipele naționale de juniori, deoarece în mod regulat sunt jucători din Ținutul Secuiesc și din Miercurea Ciuc. În ceea ce privește fotbalul masculin, academia din Miercurea Ciuc este acum unul dintre cele mai bune centre de juniori din România.

Suntem bucuroși că fotbalul a atins un nivel atât de înalt în Miercurea Ciuc și, desigur, este și un motiv de mândrie faptul că echipa masculină Csikszereda se află acum în Superliga”, a declarat Răzvan Burleanu, potrivit Szekely Sport.

Ce a spus președintele FRF despre simbolurile Ținutului Secuiesc pe stadioanele din România

Jurnaliștii din presa de limbă maghiară l-au abordat pe Răzvan Burleanu și în ceea ce privește un subiect mai sensibil. Președintele FRF n-a vrut să comenteze însă apariția simbolurilor Ținutului Secuiesc pe arenele din țara noastră.

„Nu aș vrea să intru în acest subiect. Nu e nevoie să continuăm discuțiile despre acest lucru”, a adăugat președintele Federației Române de Fotbal.

