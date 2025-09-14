Sport

Csikszereda, mesaj dur înaintea confruntării cu FCSB: „Echipa cu patru litere!”

FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Înaintea acestui duel, „ciucanii” au transmis un mesaj dur pe site-ul oficial al clubului.
Iulian Stoica
14.09.2025 | 16:16
Csikszereda mesaj dur inaintea confruntarii cu FCSB Echipa cu patru litere
Csikszereda, mesaj dur înainte de meciul cu FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Csikszereda primește vizita celor de la FCSB în etapa a 9-a din SuperLiga. Duelul este programat duminică, 14 septembrie, de la ora 21:30, iar formația din Miercurea Ciuc a trimis o „înțepătură” către campioana en-titre.

Csikszereda, mesaj dur înaintea confruntării cu FCSB

În ziua meciului cu FCSB, Csikszereda a prefațat partida printr-un comunicat pe site-ul oficial al nou-promovatei. Dacă inițial a spus că va juca cu cea mai populară echipă din România, ulterior formația din Miercurea Ciuc a revenit și a trimis înțepături către formația din capitală.

Concret, nou-promovata a transmis că va juca cu „FCSB din București”, ca mai apoi să transmită că „o echipă formată din patru litere nu are cum să fie Steaua”, Csikszereda amintind de procesele pe care formația patronată de Gigi Becali le are cu CSA Steaua.

„O echipă atribuită acum cu patru litere nu poate fi numită Steaua”

”FK Csíkszereda și cel mai popular club din fotbalul românesc, FCSB din București, se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial.

Fie că această echipă are sau nu cea mai lungă istorie sau cele mai multe titluri de campioană, nu există niciun motiv să ne oprim acum asupra acestui aspect.

După cum se știe, o instanță a decis că această echipă, atribuită acum cu patru litere, nu poate fi numită Steaua”, au scris cei de la Csikszereda, pe site-ul oficial.

