Sport

Csikszereda, pusă la zid după ce au cerut bani de la Guvernul României: „Normal că se organizau bine când aveau bani de la stat”

Csikszereda nu mai este atât de sigură de viitorul ei după ce Peter Magyar, noul premier al Ungariei, vrea să oprească finanțarea echipei. Ciucanii cer sprijin de la Guvernul României acum, iar un fost internațional i-a criticat.
Mihai Dragomir
30.07.2026 | 19:15
Csikszereda pusa la zid dupa ce au cerut bani de la Guvernul Romaniei Normal ca se organizau bine cand aveau bani de la stat
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Ciprian Marica, fără milă după ce a văzut problemele de la Csikszereda. Foto: Colaj FANATIK.
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Peter Magyar (45 de ani), noul premier al Ungariei, este dispus să stopeze finanțarea unor entități sportive din afara țării. În acest context, Sepsi și Csikszereda, formații care activează în campionatul României, au viitorul în pericol. Ciprian Marica, acționar la Farul, nu a ezitat să îi atace pe ciucani, după startul slab de sezon, dar mai ales după ce au cerut sprijin de la Guvernul României acum.

Cirpian Marica a lansat un atac la adresa lui Csikszereda

Csikszereda a fost una dintre echipele lăudate pentru parcursul avut în ultimii ani, în care a reușit să promoveze în SuperLiga și chiar să reziste în primul an petrecut pe prima scenă fotbalistică din România. Totuși, schimbările din Ungaria, țara care îi oferea sprijin financiar, au destabilizat mica formație din Miercurea Ciuc. Zoltan Szondi, președintele echipei, speră acum să acceseze un program de sprijin elaborat de Guvernul României împreună cu Federația Română de Fotbal, care ar garanta o finanțare anuală de 1 milion de euro pentru principalele academii de fotbal din țară (inclusiv cea de la Miercurea Ciuc).

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Văzând contextul actual al echipei, marcat de startul slab de sezon, dar mai ales de problemele financiare, Ciprian Marica nu a ezitat să pună la zid clubul. Acționarul Farului, echipă care a cerut ajutor financiar din partea investitorilor constant în ultimii ani, a subliniat că orice echipă care beneficiază de sprijin poate face performanță, însă lucrurile se precipită rapid odată cu dispariția banilor.

„Voiam să remarc cât de fragile sunt echipele când nu mai sunt sigure de finanțare și încep să aibă dubii. De la «Vai, ce bine se organizează echipele din Superligă!» și «Vai, uite ce academie au și ce bine fac treabă!»… Păi făceau treabă pentru că aveau bani și bugete mari. Când ai bani, toată lumea se organizează excelent. Mai greu e când nu ai bani. Atunci apar problemele și semnele de întrebare. Cu bani, știe oricine.

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Toată lumea zicea că se organizează bine. Normal că se organizau bine când aveau bani, bani de la stat. Când nu sunt banii tăi, știi ce bine te organizezi? Când sunt banii tăi, ai grijă și ești atent. Când sunt banii de la stat… Când apar semne de întrebare, nu mai funcționează lucrurile. Uite că au început prost, uite că nu merg aia și aia. Dacă la fotbal se puteau face rezultate, le făceau alții de mult timp. Dar nu e așa. Îți trebuie bani”, a declarat Ciprian Marica pentru GSP.ro.

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Zoltan Szondi a spus cât valorează în prezent Csikszereda

În ultimii 4 ani, pe durata mandatului lui Viktor Orban, Csikszereda și Sepsi au primit în total 50 de milioane de euro. Într-o analiză a valorii echipei, doar prin ceea ce deține și oferă în prezent, Zoltan Szondi a spus suma exactă a clubului. „FK Csikszereda valorează aproximativ 20 de milioane de euro, chiar și fără stadion și fără jucători, datorită academiei, infrastructurii și proprietăților pe care le-a construit!”, a declarat recent oficialul ciucanilor.

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  • 0-3 a fost scorul cu care Csikszereda a pierdut în prima etapă în fața Corvinului
  • 0-2 a fost scorul cu care ciucanii au cedat, acasă, în fața FCSB-ului în a doua etapă
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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