Csikszereda – Sepsi 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Ciucanii au lovit transversala. Ratare uriașă

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Csikszereda – Sepsi, meci contând pentru etapa a 5-a din SuperLiga, reprezintă un derby local între reprezentantele județelor Harghita și Covasna. Niciodată cele două echipe nu s-au întâlnit mai sus de Liga a 3-a, dacă ne raportăm la eșaloanele interne. Meciul de sâmbătă, 15 august, va începe la ora 15:00, fiind transmis de Digi Sport și Prima Sport.

Csikszereda – Sepsi în etapa 5 din SuperLiga României

Csikszereda, în ciuda faptului că a avut un final de sezon 2025 – 2026 foarte bun, în care nu a tremurat în privința menținerii în prima ligă, a început extrem de rău sezonul actual, având 0 puncte din 12 posibile. De partea cealaltă, Sepsi OSK, deși nou-promovată, stă mult mai bine și a avut rezultate bune cu echipe importante: 1-0 cu U Cluj și 0-0 cu FCSB.

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Jurnaliștii din Ungaria au prefațat partida, pe care au numit-o „Primul meci secuiesc din istoria primei ligi a României”. „FK Csikszereda și Sepsi OSK se pregătesc pentru primul meci secuiesc din istoria primului eșalon românesc într-o atmosferă foarte diferită: pentru gazde, care nu au acumulat niciun punct după patru etape, victoria devine treptat o chestiune de viață și de moarte, în timp ce echipa din Sfântu Gheorghe – care a reușit deja să obțină puncte în fața unor adversari de calibru – s-a adaptat rapid la ritmul SuperLigii”, au notat cei de la .

Superliga · Sezon regulat · Etapa 5 LIVE Csikszereda 0 – 0 Live 45' Sepsi OSK Arbitri Arbitru centru: A. Chivulete Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: M. Necula Al patrulea oficial: A. Moroiţă VAR: I. Dima Asistent VAR: D. Mitruți

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte şi după Csikszereda – Sepsi

Reprezentantele județelor Harghita și Covasna sunt poziționate, momentan, în jumătatea inferioară a SuperLigii. . Abia a reușit, în etapa a 4-a, primele goluri în acest sezon. Dincolo, Sepsi nu a mai pierdut de la meciul cu Rapid. Ocupă acum locul 11, cu 5 puncte.

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Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

La fel ca la toate meciurile din acest sezon, și cel din Ardeal beneficiază de statistici OPTA avansate. Pe FANATIK, fanii au acces la toate datele esențiale. În plus, mai jos este prezentat un „instrument” util pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, faulturi sau șuturi. Astfel, cu tabelul de mai jos, fanii se pot „ghida” în cazul în care vor să parieze.

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Desfășurarea meciului Csikszereda – Sepsi LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă pune la dispoziție și un comentariu în timp real al partidei din centrul țării. Cu siguranță că Csikszereda – . Tot ce se petrece pe teren, din minutul 1 până în ultima secundă de prelungire, este mai jos. Nu ratați, astfel, niciun gol, nicio ocazie, niciun cartonaș sau un eveniment major.

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Echipele de start și schimbări la Csikszereda – Sepsi

Ce planuri tactice au cei doi antrenori de pe băncile tehnice de la Csikszereda și Sepsi? Ce sistem vor aborda? Vor fi mai ofensivi, mai prudenți sau vor prefera un echilibru. Aceste informațiile le găsiți mai jos, odată cu afișarea echipelor de start, a sistemelor de joc și a băncilor de rezervă.

Cele mai tari cote la pariuri la Csikszereda – Sepsi

În ciuda faptului că este nou-promovată, Sepsi are o cotă de 2,40 pentru victorie la Superbet, în timp ce gazdele pleacă cu 3,15. Cu siguranță că meciul din acest weekend va fi unul care pe care. Un pariu cu șanse în aceste condiții, dar și cu o cotă bună, este „GG – ambele marchează”, la 1,95.