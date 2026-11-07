Csikszereda – U Cluj, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

„Lanterna Roșie” din SuperLiga, Csikszereda, întâlnește, sâmbătă, 7 noiembrie, performera din runda trecută, U Cluj, în etapa a 15-a. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real, toate le găsiți pe FANATIK. Meciul de pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, care începe la ora 15:00, este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Gazdele partidei din acest weekend vin după o etapă a 14-a în care nu au dezamăgit contra celor de la Rapid. Deși a pierdut cu 0-2 pe Giulești, echipa lui Valentin Suciu (46 de ani) a avut momente bune de joc, în special în prima repriză, când a ratat ocazii uriașe. De cealaltă parte, „Șepcile Roșii” vin după un succes extrem de important, 1-0 pe Cluj Arena contra celor de la FCSB.
Șansele celor de la Csikszereda să evite ultima poziție după turul sezonului regular sunt foarte mici. Harghitenii au nevoie de un succes cu U Cluj, apoi de un eșec al celor de la FC Voluntari la Sepsi. Contează și golaverajul. Echipa din Miercurea Ciuc are 5 puncte în 14 etape. Oaspeții lor din weekend, U Cluj, sunt pe locul 4 și vor victoria pentru a se apropia de podium.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|15
|10
|3
|2
|32-11
|33
|2
|Univ. Craiova
|14
|10
|2
|2
|34-10
|32
|3
|Rapid
|14
|9
|3
|2
|23-13
|30
|4
|Petrolul
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|5
|U Cluj
|14
|8
|1
|5
|26-20
|25
|6▲
|Farul
|14
|6
|5
|3
|23-21
|23
|7▼
|FCSB
|14
|6
|3
|5
|20-20
|21
|8▲
|Corvinul
|14
|5
|4
|5
|16-16
|19
|9
|CFR Cluj
|14
|5
|3
|6
|20-21
|18
|10▼
|UTA
|15
|5
|3
|7
|16-20
|18
|11▲
|FC Argeș
|15
|4
|3
|8
|10-17
|15
|12
|Sepsi OSK
|14
|3
|6
|5
|9-19
|15
|13▼
|FC Botoşani
|14
|3
|5
|6
|18-19
|14
|14
|Oțelul
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|15
|FC Voluntari
|14
|2
|2
|10
|14-31
|8
|16
|Csikszereda
|14
|1
|2
|11
|9-28
|5
Partida din Ardeal are parte de statistici avansate OPTA. Pe site-ul FANATIK găsiți toate informațiile relevante și interesante legate de jucătorii care intră pe teren. Aflați dacă aceștia au marcat (G), dacă au dat pase de gol (A), dacă au faultat (FC) sau au fost faultați (FP), dacă au obținut cornere (CO) sau dacă au fost avertizați cu galbene (CG) sau roșii (CR). Sunt și informații despre intervențiile portarilor (PAR). Datele mai jos sunt adeseori folosite de pariori, dat fiind faptul că toate casele oferă cote bune pe șuturi, cornere, cartonașe etc.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|1 Ş. Lefter
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 D. Mikanović
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 A. Chipciu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|94 O. Bic
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 F. Poulolo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 I. Cristea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 I. Macalou
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 P. Almeida Pinho
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 J. Lukić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 D. Nistor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 M. Ștefănescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|93 N. Michael
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|59 I. Techereș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 D. Moldovan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 L. Pall
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|75 E. Bodnar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 J. Stanojev
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 A. Chinteș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 A. Friday
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Gheorghiță
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|94 E. Pap
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Ódor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 R. Trif
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 A. Csürös
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 J. Hegedűs
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 R. Palmeş
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 G. Araújo Lima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 A. Horváth
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 N. Kukovec
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 S. Nyitra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 L. Pászka
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 S. Jebari
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 M. Tajti
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 V. Oniga
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 D. Vuković
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|79 S. Szalay
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 M. Eppel
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 Z. Magyar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 Á. Czékus
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Stahl
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 S. Vereș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|34 M. Karácsony
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
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|–
|14 L. Novelli
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Partida dintre Csikszereda – U Cluj are și un comentariu în timp real cu momentele importante de pe stadionul din Miercurea Ciuc. Cititorii vor putea afla informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce se petrece la această partidă nu are cum să fie ratat.
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Valentin Suciu vs Cristiano Bergodi (62 de ani) este un duel extrem de interesant, între antrenori din generații diferite. Este interesant de văzut ce tactici vor adopta aceștia la meciul din weekend. Echipele de start și așezările vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va prezenta și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.
Csikszereda este cea mai slabă echipă din SuperLiga când vine vorba de meciurile jucate pe teren propriu. Ciucanii au o victorie, un egal și 4 eșecuri. Dincolo, Universitatea Cluj are, pe teren străin, 3 victorii, zero remize, și 3 eșecuri. Așadar, un meci „fără egal”, teoretic. Cota lui „U” pentru victorie este de 1,56 și este ținta multor pariori.