Csikszereda – U Cluj, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

ADVERTISEMENT

„Lanterna Roșie” din SuperLiga, Csikszereda, întâlnește, sâmbătă, 7 noiembrie, performera din runda trecută, U Cluj, în etapa a 15-a. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real, toate le găsiți pe FANATIK. Meciul de pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, care începe la ora 15:00, este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Csikszereda – U Cluj în etapa 15 din SuperLiga României

Gazdele partidei din acest weekend vin după o etapă a 14-a în care nu au dezamăgit contra celor de la Rapid. Deși a pierdut cu 0-2 pe Giulești, echipa lui Valentin Suciu (46 de ani) a avut momente bune de joc, în special în prima repriză, când a ratat ocazii uriașe. De cealaltă parte, „Șepcile Roșii” vin după un succes extrem de important, 1-0 pe Cluj Arena contra celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 15 Csikszereda 2026-11-07T13:00:00Z U Cluj Arbitri Arbitru centru: G. Mihuleac Arbitru asistent 1: N. Marin Arbitru asistent 2: C. Șchiopeț Al patrulea oficial: A. Terteleac VAR: A. Costreie Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după Csikszereda – U Cluj

Șansele celor de la Csikszereda să evite ultima poziție după turul sezonului regular sunt foarte mici. Harghitenii au nevoie de un succes cu U Cluj, apoi de un eșec al celor de la FC Voluntari la Sepsi. Contează și golaverajul. Echipa din Miercurea Ciuc are 5 puncte în 14 etape. și vor victoria pentru a se apropia de podium.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32 3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30 4 Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 5 U Cluj 14 8 1 5 26-20 25 6 ▲ Farul 14 6 5 3 23-21 23 7 ▼ FCSB 14 6 3 5 20-20 21 8 ▲ Corvinul 14 5 4 5 16-16 19 9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18 10 ▼ UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 ▲ FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 12 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15 13 ▼ FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14 14 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12 15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8 16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – U Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida din Ardeal are parte de statistici avansate OPTA. Pe site-ul FANATIK găsiți toate informațiile relevante și interesante legate de jucătorii care intră pe teren. Aflați dacă aceștia au marcat (G), dacă au dat pase de gol (A), dacă au faultat (FC) sau au fost faultați (FP), dacă au obținut cornere (CO) sau dacă au fost avertizați cu galbene (CG) sau roșii (CR). Sunt și informații despre intervențiile portarilor (PAR). Datele mai jos sunt adeseori folosite de pariori, dat fiind faptul că toate casele oferă cote bune pe șuturi, cornere, cartonașe etc.

ADVERTISEMENT

Toți Csikszereda U Cluj Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 Ş. Lefter – – – – – – – – – – – 24 D. Mikanović – – – – – – – – – – – 27 A. Chipciu – – – – – – – – – – – 94 O. Bic – – – – – – – – – – – 22 F. Poulolo – – – – – – – – – – – 6 I. Cristea – – – – – – – – – – – 19 I. Macalou – – – – – – – – – – – 18 P. Almeida Pinho – – – – – – – – – – – 17 J. Lukić – – – – – – – – – – – 10 D. Nistor – – – – – – – – – – – 11 M. Ștefănescu – – – – – – – – – – – 93 N. Michael – – – – – – – – – – – 59 I. Techereș – – – – – – – – – – – 21 D. Moldovan – – – – – – – – – – – 96 L. Pall – – – – – – – – – – – 75 E. Bodnar – – – – – – – – – – – 33 J. Stanojev – – – – – – – – – – – 2 A. Chinteș – – – – – – – – – – – 12 A. Friday – – – – – – – – – – – 77 A. Gheorghiță – – – – – – – – – – – 94 E. Pap – – – – – – – – – – – 22 M. Ódor – – – – – – – – – – – 29 R. Trif – – – – – – – – – – – 13 A. Csürös – – – – – – – – – – – 24 J. Hegedűs – – – – – – – – – – – 3 R. Palmeş – – – – – – – – – – – 20 G. Araújo Lima – – – – – – – – – – – 11 A. Horváth – – – – – – – – – – – 9 N. Kukovec – – – – – – – – – – – 90 S. Nyitra – – – – – – – – – – – 6 L. Pászka – – – – – – – – – – – 10 S. Jebari – – – – – – – – – – – 18 M. Tajti – – – – – – – – – – – 19 V. Oniga – – – – – – – – – – – 7 D. Vuković – – – – – – – – – – – 79 S. Szalay – – – – – – – – – – – 27 M. Eppel – – – – – – – – – – – 30 Z. Magyar – – – – – – – – – – – 17 Á. Czékus – – – – – – – – – – – 77 A. Stahl – – – – – – – – – – – 8 S. Vereș – – – – – – – – – – – 34 M. Karácsony – – – – – – – – – – – 14 L. Novelli – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Csikszereda – U Cluj, LIVE comentariul în timp real

Partida dintre Csikszereda – U Cluj are și un comentariu în timp real cu momentele importante de pe stadionul din Miercurea Ciuc. Cititorii vor putea afla informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce se petrece la această partidă nu are cum să fie ratat.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la Csikszereda – U Cluj

Valentin Suciu vs Cristiano Bergodi (62 de ani) este un duel extrem de interesant, între antrenori din generații diferite. Este interesant de văzut ce tactici vor adopta aceștia la meciul din weekend. Echipele de start și așezările vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va prezenta și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

ADVERTISEMENT

Csikszereda 4-1-4-1 94 E. Pap 22 M. Ódor 29 R. Trif 13 A. Csürös(cpt) 24 J. Hegedűs 3 R. Palmeş 20 G. Araújo Lima 11 A. Horváth 9 N. Kukovec 90 S. Nyitra 6 L. Pászka Rezerve 14 L. Novelli 27 M. Eppel 8 S. Vereș 79 S. Szalay 18 M. Tajti 77 A. Stahl 17 Á. Czékus 30 Z. Magyar 7 D. Vuković 34 M. Karácsony 19 V. Oniga 10 S. Jebari Antrenor D. Suciu U Cluj 4-1-4-1 1 Ş. Lefter 24 D. Mikanović 27 A. Chipciu(cpt) 94 O. Bic 22 F. Poulolo 6 I. Cristea 19 I. Macalou 18 P. Almeida Pinho 17 J. Lukić 10 D. Nistor 11 M. Ștefănescu Rezerve 12 A. Friday 75 E. Bodnar 59 I. Techereș 93 N. Michael 21 D. Moldovan 96 L. Pall 33 J. Stanojev 2 A. Chinteș 77 A. Gheorghiță Antrenor C. Bergodi

Cele mai tari cote la pariuri la Csikszereda – U Cluj

echipă din SuperLiga când vine vorba de meciurile jucate pe teren propriu. Ciucanii au o victorie, un egal și 4 eșecuri. Dincolo, Universitatea Cluj are, pe teren străin, 3 victorii, zero remize, și 3 eșecuri. Așadar, un meci „fără egal”, teoretic. Cota lui „U” pentru victorie este de 1,56 și este ținta multor pariori.