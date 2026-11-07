Sport

Csikszereda – U Cluj, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Adrian Baciu
07.11.2026 | 13:00
Csikszereda U Cluj LIVE in SuperLiga etapa 15 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
ULTIMA ORĂ
Live: Csikszereda - U Cluj în etapa 15 din SuperLiga României. Sursa foto: sportpictures.eu
Csikszereda - U Cluj, SuperLiga, etapa 15. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Miercurea Ciuc.
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„Lanterna Roșie” din SuperLiga, Csikszereda, întâlnește, sâmbătă, 7 noiembrie, performera din runda trecută, U Cluj, în etapa a 15-a. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real, toate le găsiți pe FANATIK. Meciul de pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, care începe la ora 15:00, este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Csikszereda – U Cluj în etapa 15 din SuperLiga României

Gazdele partidei din acest weekend vin după o etapă a 14-a în care nu au dezamăgit contra celor de la Rapid. Deși a pierdut cu 0-2 pe Giulești, echipa lui Valentin Suciu (46 de ani) a avut momente bune de joc, în special în prima repriză, când a ratat ocazii uriașe. De cealaltă parte, „Șepcile Roșii” vin după un succes extrem de important, 1-0 pe Cluj Arena contra celor de la FCSB.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 15
Csikszereda
U Cluj
Arbitri
Arbitru centru: G. Mihuleac Arbitru asistent 1: N. Marin Arbitru asistent 2: C. Șchiopeț Al patrulea oficial: A. Terteleac VAR: A. Costreie Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după Csikszereda – U Cluj

Șansele celor de la Csikszereda să evite ultima poziție după turul sezonului regular sunt foarte mici. Harghitenii au nevoie de un succes cu U Cluj, apoi de un eșec al celor de la FC Voluntari la Sepsi. Contează și golaverajul. Echipa din Miercurea Ciuc are 5 puncte în 14 etape. Oaspeții lor din weekend, U Cluj, sunt pe locul 4 și vor victoria pentru a se apropia de podium.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33
2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32
3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30
4 Petrolul 15 8 3 4 20-18 27
5 U Cluj 14 8 1 5 26-20 25
6 Farul 14 6 5 3 23-21 23
7 FCSB 14 6 3 5 20-20 21
8 Corvinul 14 5 4 5 16-16 19
9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18
10 UTA 15 5 3 7 16-20 18
11 FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15
12 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15
13 FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14
14 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12
15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8
16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – U Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida din Ardeal are parte de statistici avansate OPTA. Pe site-ul FANATIK găsiți toate informațiile relevante și interesante legate de jucătorii care intră pe teren. Aflați dacă aceștia au marcat (G), dacă au dat pase de gol (A), dacă au faultat (FC) sau au fost faultați (FP), dacă au obținut cornere (CO) sau dacă au fost avertizați cu galbene (CG) sau roșii (CR). Sunt și informații despre intervențiile portarilor (PAR). Datele mai jos sunt adeseori folosite de pariori, dat fiind faptul că toate casele oferă cote bune pe șuturi, cornere, cartonașe etc.

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Toți
Csikszereda
U Cluj
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 Ş. Lefter
24 D. Mikanović
27 A. Chipciu
94 O. Bic
22 F. Poulolo
6 I. Cristea
19 I. Macalou
18 P. Almeida Pinho
17 J. Lukić
10 D. Nistor
11 M. Ștefănescu
93 N. Michael
59 I. Techereș
21 D. Moldovan
96 L. Pall
75 E. Bodnar
33 J. Stanojev
2 A. Chinteș
12 A. Friday
77 A. Gheorghiță
94 E. Pap
22 M. Ódor
29 R. Trif
13 A. Csürös
24 J. Hegedűs
3 R. Palmeş
20 G. Araújo Lima
11 A. Horváth
9 N. Kukovec
90 S. Nyitra
6 L. Pászka
10 S. Jebari
18 M. Tajti
19 V. Oniga
7 D. Vuković
79 S. Szalay
27 M. Eppel
30 Z. Magyar
17 Á. Czékus
77 A. Stahl
8 S. Vereș
34 M. Karácsony
14 L. Novelli

Desfășurarea meciului Csikszereda – U Cluj, LIVE comentariul în timp real

Partida dintre Csikszereda – U Cluj are și un comentariu în timp real cu momentele importante de pe stadionul din Miercurea Ciuc. Cititorii vor putea afla informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce se petrece la această partidă nu are cum să fie ratat.

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Echipele de start și schimbări la Csikszereda – U Cluj

Valentin Suciu vs Cristiano Bergodi (62 de ani) este un duel extrem de interesant, între antrenori din generații diferite. Este interesant de văzut ce tactici vor adopta aceștia la meciul din weekend. Echipele de start și așezările vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va prezenta și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

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Csikszereda 4-1-4-1
94E. Pap
22M. Ódor
29R. Trif
13A. Csürös(cpt)
24J. Hegedűs
3R. Palmeş
20G. Araújo Lima
11A. Horváth
9N. Kukovec
90S. Nyitra
6L. Pászka
Rezerve
14L. Novelli
27M. Eppel
8S. Vereș
79S. Szalay
18M. Tajti
77A. Stahl
17Á. Czékus
30Z. Magyar
7D. Vuković
34M. Karácsony
19V. Oniga
10S. Jebari
Antrenor
D. Suciu
U Cluj 4-1-4-1
1Ş. Lefter
24D. Mikanović
27A. Chipciu(cpt)
94O. Bic
22F. Poulolo
6I. Cristea
19I. Macalou
18P. Almeida Pinho
17J. Lukić
10D. Nistor
11M. Ștefănescu
Rezerve
12A. Friday
75E. Bodnar
59I. Techereș
93N. Michael
21D. Moldovan
96L. Pall
33J. Stanojev
2A. Chinteș
77A. Gheorghiță
Antrenor
C. Bergodi

Cele mai tari cote la pariuri la Csikszereda – U Cluj

Csikszereda este cea mai slabă echipă din SuperLiga când vine vorba de meciurile jucate pe teren propriu. Ciucanii au o victorie, un egal și 4 eșecuri. Dincolo, Universitatea Cluj are, pe teren străin, 3 victorii, zero remize, și 3 eșecuri. Așadar, un meci „fără egal”, teoretic. Cota lui „U” pentru victorie este de 1,56 și este ținta multor pariori.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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