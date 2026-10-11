Csikszereda – U Craiova 0-0, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Oltenii caută o nouă victorie!

Csikszereda - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la 18:00, în etapa a 11-a din SuperLiga.

Csikszereda - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la 18:00, în etapa a 11-a din SuperLiga. Vezi LIVE informații, echipe, clasament, statistici OPTA, cote și faze în timp real.

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Csikszereda și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, 11 octombrie, de la ora 18:00, într-un duel cu miză importantă în etapa a 11-a din SuperLiga. Formația din Miercurea Ciuc încearcă să obțină prima victorie a sezonului, în timp ce oltenii merg în deplasare cu obiectivul de a ține pasul cu Dinamo și Rapid, în fruntea clasamentului. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar FANATIK va urmări confruntarea LIVE, cu toate fazele importante și cele mai relevante statistici.

Csikszereda – Universitatea Craiova, în etapa 11 din SuperLiga României

Partida dintre Csikszereda și Universitatea Craiova este programată duminică, 11 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, în etapa a 11-a din SuperLiga. Duelul pune față în față două formații aflate în situații complet diferite înaintea acestei runde.

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Csikszereda are un început dificil de sezon și ocupă ultimul loc în clasament după primele 10 etape. Formația pregătită de Valentin Suciu a acumulat un singur punct și nu a obținut încă nicio victorie, având șase goluri marcate și 23 primite. De partea cealaltă, Universitatea Craiova are 20 de puncte și se află pe locul 3, după șase victorii, două remize și două înfrângeri. Oltenii au marcat 24 de goluri în primele 10 etape.

Cele două formații s-au întâlnit de două ori până acum în SuperLiga, iar Universitatea Craiova a câștigat ambele partide. În turul sezonului trecut, oltenii s-au impus la Miercurea Ciuc cu 2-1, iar returul din decembrie 2025 s-a încheiat cu victoria categorică a Craiovei, scor 5-0.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 11 LIVE Csikszereda 0 – 0 Live 3' Univ. Craiova Arbitri Arbitru centru: A. Moroiţă Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: I. Dumitru Al patrulea oficial: I. Demetrescu VAR: F. Andrei Asistent VAR: I. Dima

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte şi după Csikszereda – Universitatea Craiova

Înaintea etapei a 11-a, Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 20 de puncte, în timp ce Csikszereda este ultima în SuperLiga, cu un singur punct după primele 10 meciuri. Diferența dintre cele două echipe este, astfel, de 19 puncte înaintea duelului de la Miercurea Ciuc.

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Partida poate produce modificări importante în ambele zone ale clasamentului. ar duce formația olteană la 23 de puncte și ar putea trece chiar pe primul loc, în funcție de rezultatele lui Dinamo și Rapid. Pentru Csikszereda, un succes ar însemna primele trei puncte ale sezonului și ar reprezenta un moment important în tentativa de a recupera terenul pierdut în primele etape.

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Statistici OPTA pentru pariuri la Csikszereda – Universitatea Craiova: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA reprezintă un punct important de interes înaintea partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova, în special pentru cei care urmăresc piețele de pariuri. Vor putea fi analizate date precum posesia, numărul de șuturi, șuturile pe poartă, cornerele, faulturile, cartonașele și ofsaidurile.

Statisticile individuale ale jucătorilor pot deveni, de asemenea, relevante pentru pariurile live. În funcție de oferta disponibilă, pot fi urmărite piețe pentru șuturi, șuturi pe poartă, faulturi comise sau cartonașe, iar evoluția cifrelor în timp real poate influența cotele pe parcursul partidei.

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Desfăşurarea meciului Csikszereda – Universitatea Craiova. LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări în format LIVE, cu toate momentele importante de la Miercurea Ciuc. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR.

Comentariul LIVE va fi actualizat minut cu minut, iar pe parcursul celor 90 de minute vor fi urmărite și cele mai importante statistici ale confruntării. Astfel, suporterii celor două formații vor putea afla rapid tot ce se întâmplă în duelul din etapa a 11-a.

Echipele de start şi schimbări la Csikszereda – Universitatea Craiova

Csikszereda încearcă să profite de avantajul terenului propriu și să obțină primul succes al sezonului, în timp ce Universitatea Craiova pornește cu un obiectiv clar, acela de a se întoarce cu toate cele trei puncte și de a rămâne în lupta pentru primele poziții.

Echipele de start și așezările tactice ale celor două formații vor fi prezentate înaintea fluierului de start. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de cei doi antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

Cele mai tari cote la pariuri Csikszereda – Universitatea Craiova

Csikszereda – Universitatea Craiova este un meci care oferă numeroase variante pentru pasionații de pariuri. Sunt disponibile piețe pentru rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții.

Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe durata partidei. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, posesia, faulturile și cartonașele, astfel încât evoluția meciului poate influența permanent oferta.