CSKA 1948 Sofia – FCSB, turul 2 preliminar din Conference League. Cordea și Compagno sunt titulari

Meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB are loc miercuri, 26 iulie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul primei manșe a turului 2 preliminar al Conference League. Returul este programat săptămâna viitoare, joi, 3 august.

Unde se joacă meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, în turul 2 preliminar din Conference League

Întâlnirea CSKA Sofia 1948 – FCSB se dispută miercuri, 26 iulie, de la ora 20:30, pe cel mai mare stadion din Bulgaria, „Vasil Levski”, pe care joacă echipa națională, dar și Levski Sofia și cele două CSKA.

ADVERTISEMENT

Partida a fost devansată cu 24 de ore ca urmare a faptului, rar întâlnit, că CSKA Sofia, cea mai titrată echipă din istoria fotbalului bulgar, care nu e totuna cu CSKA 1948 Sofia, joacă și ea acasă în turul 2 preliminar al Conference League și tot cu o reprezentantă a României, Sepsi Sf. Gheorghe. Cum cele două CSKA nu aveau cum să joace în aceeași zi, s-a ajuns ca unul dintre meciuri să aibă loc miercuri.

Cea de-a doua echipă din Sofia care poartă cel mai glorios nume din fotbalul bulgar, la care s-a adăugat anul înființării marelui CSKA, a reușit să ajungă în elită și are evoluții constant bune, dar nu reușește sub nicio formă să aducă prea mulți suporteri în preajmă.

ADVERTISEMENT

Până marți, 25 iulie, ora 17:00 fuseseră vândute numai 500 de bilete, un clar record negativ pentru un meci european, de zece ori mai puțin decât pentru partida de joi, care va avea loc pe aceeași arenă din Sofia, dintre CSKA Sofia și Sepsi Sf. Gheorghe. Vor fi prezenți în tribune și suporteri ai bucureștenilor, pentru ei poliția bulgară fiind pregătită să intervinâ în caz de producere a unor altercațiii.

Cine transmite la TV partida CSKA 1948 Sofia – FCSB

Partida CSKA 1948 Sofia – FCSB se joacă miercuri, 26 iulie, de la ora 20:30, pe marele stadion „Vasil Levski” din Sofia. în manșa întâi din turul 2 preliminar al Conference League și va fi transmisă pe micile ecrane în direct și în exclusivitate pe postul TV Antena 1. O mai puteți urmări și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Sofia, timp de două zile, miercuri, 26 iulie și joi, 27 iulie, ploaia va fi un serios dușman al sportului. Miercuri, 26 iulie, va ploua torențial în reprize pe parcursul zilei, foarte posibil și în timpul meciului, dar temperatura se va menține la cote foarte ridicate, mai precis 36 de grade la amiază. Vor fi în jur de 32-33 d egrade la ora meciului, care va fi condus de italianul Luca Pairetto.

E fiul fostului arbitru Luigi Pairetto, fost șef al comisiei de arbitri în anii 2006, când a fost implicat în celebrul scandal de corupție Calciopoli. Luca Pairetto are 39 de ani și arbitrează în premieră o echipă din România.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CSKA 1948 Sofia – FCSB

Echipa bulgară, la prima ei prezență în cupele europene, are ceva probleme importante de lot înaintea partidei cu FCSB de la Sofia. Antrenorul Atanas Ribarski are absenți pe Johnathan, Serdyuk, Piscevici, dar cea mai mare lovitură este absența golgheterului echipei din sezonul trecut, cu 21 de goluri, mijlocașul ofensiv Ivailo Chochev.

ADVERTISEMENT

La FCSB, toată lumea ar fi fost perfect din punct de vedere fizic, dar cu toate acestea există un absent foarte important, mijlocașul pentru eliminarea din finalul meciului lui CFR Cluj la Berna, cu Young Boys, din grupele Europa League, de acum doi ani.

Cine este CSKA 1948 Sofia, adversara lui FCSB în turul 2 preliminar al Conference League

este un club cu existență foarte scurtă, fondat în 2016 de către un grup de suporteri ai vechii CSKA Sofia. Se afla într-o gravă situație financiară și fusese preluat de către unul dintre cei mai bogați oameni din Bulgaria, Grisha Ghancev, patronul clubului Litex Lovech. De altfel. CSKA, clubul de tradiție, avea să fie salvat prin contopirea cu Litex Lovech, lucru neacceptat de suporterii care au decis să punâ bazele altei CSKA.

Și acum, patronul, ca să îi spunem așa, este tot Asociația CSKA 1948 Sofia, dar deși a reușit lucruri remarcabile mergând până la promovarea în prima divizie și acum la calificarea în cupele europene, demersul grupului de fani ai vechii CSKA nu a avut efectul scontat. Majoritatea suporterilor au rămas lângă CSKA, refuzând să se alăture fondatorilor lui CSKA 1948 Sofia.

De aceea, echipa are un număr foarte mic de suporteri, de până în 2.000 de oameni. Joacă meciurile de acasă pe un stadion la fel de mic, stadionul Bistritsa, de numai 2.500 de locuri. Însă lotul arată bine, cu peste zece jucători străini de toate naționalitățile, iar echipa are o exprimare bună și constantă, reprezentând la aceastâ oră, în mod evident, o formație de top 4, alături de Ludogoreț, CSKA Sofia și Levski.

Cote la pariuri la jocul CSKA 1948 Sofia – FCSB

Pentru casele de pariuri, este un meci foarte echilibrat, dar în care ce are cotă de 2,50 la victorie față de 3,00 cât au primit bulgarii. 1,40 este cota pentru șansa dublă „X2” și 1,55 pentru cota de la șansă dublă „1X”. Gol marcat de oaspeți are cotă 1,35, iar gol marcat de gazde are cotă 1,45.

Echipa care va obține calificarea în turul 3 preliminar al Conference League va avea parte de un r E o formație extrem de puternică din punct de vedere fizic, dar având în lot câțiva jucători de origini africane foarte rapizi și destul de tehnici pentru a pune mari probleme. FCSB are deja o amintire neplăcută din sezonul anterior al grupelor Conference League, când jucând cu rezervele a fost desființată tur-retur de mult mai modesta Silkeborg.