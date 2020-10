CSM București a ajuns în presa internațională după protestul handbalistelor! Mesajul Cristinei Neagu

CSM București a obținut o nouă victorie în grupele EHF Champions League după 25-19 împotriva lui Ferencvaros. Dar situația la clubul din Capitală nu este roz. Handbalistele au ajuns la capătul răbdării și au protestat înaintea meciului purtânt tricouri cu mesaje la adresa conducerii: “Respectați-ne munca!”, “Respectați-vă promisiunile!”

Salariile de la CSM București sunt restante de câteva luni, iar handbalistele au vrut să tragă un puternic semnal de alarmă privind situația financiară. Iar ecourile acestui demers au ajuns în presa internațională.

Bugetul echipei CSM București a fost de 10,8 milioane de euro în 2019, tăiat cu 32% față de anul precedent. Nu s-a tăiat nimic de la handbal, dar cu toate acestea, în ultimul an și jumătate s-a vorbit foarte mult despre problemele financiare, dar și restanțele salariale pe care le au jucătoarele.

CSM București a ajuns în presa internațională după protestul handbalistelor: “Lucrurile sunt departe de a fi ideale în capitala României”

Portalul Handball Planet a scris despre problemele cu banii de la CSM București și despre tensiunile dintre conducere și jucătoare: “Lucrurile sunt departe de a fi ideale în capitala României. Câștigătoarea Ligii Campionilor din 2016 suferă de doi ani la nivel financiar.

Jucătoarele celor de la CSM București au ieșit în meciul cu Ferencvaros cu două mesaje pentru conducere: «Respectați-ne munca!» și «Respectați-vă promisiunile!»”, scrie portalul dedicat handbalului.

Mesajul Cristinei Neagu pe Facebook!

Starul echipei, Cristina Neagu, a reacționat pe pagina de Facebook după victoria cu Ferencvaros, reiterând mesajul transmis conducerii clubului: “Bravo, fetelor! Încă o victorie importantă obținută în Liga Campionilor! Respectați-ne munca!”

Un alt element important în ceea ce privește finanțele de la CSM București este schimbarea primarului general al Capitalei. Nicușor Dan a câștigat în fața Gabrielei Firea, însă a ținut să liniștească lucrurile pentru moment spunând doar că i-ar plăcea ca CSM să atragă mai mulți bani și de la alți sponsori, nu doar de la Primărie:

“Clubul Sportiv Municipal are echipa de handbal pe care o cunoaştem cu toţii, dar are şi foarte multe echipe de copii şi juniori, pe care aş vrea să le păstrăm în continuare. În ceea ce priveşte echipa de handbal, ea este o oportunitate pe care noi o avem.

Nicușor Dan, noul Primar General al Capitalei: “Nu cred că CSM a fost vândută corect”

Nu cred că a fost ‘vândută’ corect, în sensul de marketing, performanţa pe care ea reuşeşte să o susţină constant. Nu se pune problema desfiinţării în acest moment a echipei de handbal feminin, dar mi-aş dori foarte mult ca banii pe care ea îi atrage din alte surse decât Primăria Capitalei să fie mult mai mulţi decât o face în momentul de faţă”, a afirmat Nicuşor Dan, într-un interviu la RFI.

CSM București are în acest moment trei sponsori care cotizează la echipă: Engie, Novatik și Unibet. Sumele plătite de acești sponsori sunt de aproximativ 300.000 de euro pe an. “Tigroaicele” mai au contracte cu alți sponsori precum Ford sau Borsec, însă sunt sub formă de barter, în care sunt oferite la schimb produse sau servicii: mașini închiriate gratis, apă minerală… etc.