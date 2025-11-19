Sport

CSM Bucureşti a bătut palma cu noul antrenor! Cristina Neagu, revenire spectaculoasă la şase luni după retragere?! Exclusiv

CSM Bucureşti va avea un nou antrenor după Campionatul Mondial din Olanda şi Germania. Cristina Neagu este dorită înapoi în club la şase luni după retragere.
Marian Popovici
19.11.2025 | 18:50
CSM Bucuresti a batut palma cu noul antrenor Cristina Neagu revenire spectaculoasa la sase luni dupa retragere Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristina Neagu, revenire spectaculoasă la şase luni după retragere.
CSM Bucureşti s-a despărţit intempestiv de Adi Vasile la începutul lunii noiembrie, oficialii invocând rezultatele slabe obţinute de echipă în actualul sezon din EHF Champions League. Iulia Curea a asigurat interimatul pentru ultimele meciuri ale anului, dar nu va continua ca „principal” pe banca „tigroaicelor”.

CSM Bucureşt a bătut palma cu Bojana Popovic!

FANATIK a aflat că CSM Bucureşti s-a înţeles cu Bojana Popovic pentru preluarea formaţiei, începând cu luna ianuarie. Fosta mare handbalistă a Muntenegrului a antrenat Buducnost din 2020 până în luna septembrie a acestui an.

Bojana Popovic este considerată una dintre cele mai mari handbaliste ale lumii în anii 2000, reuşind să câştige şase Ligi ale Campionilor, o medalie de argint la JO de la Londra cu naţionala Muntenegrului şi un bronz la Mondiale, în 2001, cu naţionala Yugoslaviei.

Din 2021 până în 2024 Bojana Popovic a fost selecţionerul naţionalei din Muntenegru. Ca o coincidenţă, la Campionatul Mondial din 2025 va fi „secundul” lui Helle Thomsen la naţionala Danemarcei, fosta antrenoare a „tigroaicelor”, în sezonul trecut.

În ultimul meci din grupă, Danemarca va juca împotriva României, pe 1 decembrie. După Campionatul Mondial, Bojana Popovic este aşteptată să preia CSM Bucureşti, echipă care conduce în Liga Florilor cu punctaj maxim şi este pe locul 5 în grupa de Champions League, cu 8 puncte.

Cristina Neagu, revenire spectaculoasă la CSM Bucureşti?! E dorită într-o funcţie de conducere

În ianuarie am putea avea parte de o întoarcere spectaculoasă la CSM Bucureşti. Cristina Neagu, retrasă în luna iunie din cariera de jucătoare, este dorită de oficialii CSM-ului într-o funcţie de conducere la echipă.

Din informaţiile FANATIK, şi Bojana Popovic încearcă să o convigă pe Cristina Neagu să vină alături de echipă. Ar fi o adevărată lovitură de imagine pentru CSM Bucureşti, fosta mare handbalistă a Românei fiind şi jucătoarea fanion a „tigroaicelor”.

La finalul anului 2024-2025, CSM Bucureşti a retras tricoul cu numărul „8”, după ce Cristina Neagu şi-a încheiat cariera. Fosta handbalistă a jucat în echipa „tigroaicelor” între 2017 şi 2025.

An turbulent pentru CSM Bucureşti! Patru antrenori în ultimele şase luni

Înainte de startul sezonului, demisia lui Helle Thomsen de la CSM Bucureşti a surprins pe toată lumea. Daneza mai avea un an de contract, dar a renunţat înainte de reunirea lotului pentru noul sezon, invocând probleme personale, dar şi oportunitatea de a antrena naţionala Danemarcei.

Aşa cum FANATIK a anunţat, Adi Vasile a fost adus de urgenţă înaintea startului de sezon. Deşi echipa are un parcurs perfect în campionat, Adi Vasile a fost înlocuit la începutul lunii noiembrie, alături de el plecând şi team managerul Cristina Vărzaru.

Iulia Curea a asigurat interimatul în ultimele meciuri ale anului, având victorii pe linie în cele trei partide. Iar din ianuarie, CSM Bucureşti va fi preluată de Bojana Popovic, al patrulea antrenor al echipei, în ultimele şase luni.

  • 45 de ani are Bojana Popovic
  • 6 trofee Champions League a câştigat Popovic în carieră
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
