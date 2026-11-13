Sport

CSM Bucureşti a bifat primul transfer pentru sezonul viitor! Handbalista vine de la o rivală din campionat

Marian Popovici
13.11.2026 | 18:40
CSM Bucuresti a bifat primul transfer pentru sezonul viitor Handbalista vine de la o rivala din campionat
EXCLUSIV FANATIK
CSM Bucureşti a bifat primul transfer pentru sezonul viitor! Handbalista vine de la o rivală din campionat. Sursa: sportpictures.eu
CSM Bucureşti a bifat primul transfer pentru sezonul viitor. Handbalista vine de la o rivală din Liga Florilor şi va pleca după doar un an petrecut la noul club.
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CSM Bucureşti este într-o perioadă turbulentă. Clubul din Capitală a renunţat în această săptămână la colaborarea cu antrenorul principal Bojana Popovic, după startul slab de sezon în Champions League. „Tigroaicele” se pregătesc pentru viitor şi au bifat primul transfer pentru viitoarea stagiune.

Magda Balsam va semna cu CSM Bucureşti!

FANATIK a aflat că CSM Bucureşti a ajuns la un acord cu poloneza Magda Balsam. Handbalista va pleca de la Corona Braşov la finalul sezonului, după doar un an petrecut la echipa de „sub Tâmpa”.

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Magda Balsam a semnat un contract valabil un an cu Corona Braşov, având opţiune de prelungire pe încă unul. Din informaţiile noastre, handbalista a anunţat deja clubul că nu va prelungi înţelegerea scadentă în vară şi va pleca la „tigroaice”.

Magda Balsam, la Corona Braşov. Sursa: sportpictures.eu
Magda Balsam, la Corona Braşov. Sursa: sportpictures.eu

Corona Braşov şi CSM Bucureşti şi-au schimbat antrenorii în acest start de sezon!

Sportiva în vârstă de 30 de ani a jucat între 2024 şi 2026 la CSM Slatina. În vară a făcut pasul la Corona Braşov, echipă care a trecut deja printr-o schimbare de antrenor. Bent Dahl a fost dat afară, echipa fiind preluată de Marian Tîrcă, cea care este ajutată de Adrian Chiruţ, venit în octombrie la echipă. Despre interesul celor de la CSM Bucureşti pentru Magda Balsam a scris în premieră We Love Handball.

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Magda Balsam este o componentă de bază a naţionalei Poloniei. Jucătoarea este în lotul pentru Campionatul European care va fi organizat şi în România. „Tricolorele” vor avea două teste împotriva Poloniei, la Cluj-Napoca, înainte de startul turneului final.

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La CSM Bucureşti sunt ape tulburi. Bojana Popovic a fost dată afară de la conducerea echipei, de care se va ocupa în perioada următoare Iulia Curea. „Tigroaicele” mai au de jucat împotriva lui Brest şi în campionat cu SCM Râmnicu Vâlcea şi HC Zalău, înainte de pauza pentru echipele naţionale.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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