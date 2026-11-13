CSM Bucureşti a bifat primul transfer pentru sezonul viitor! Handbalista vine de la o rivală din campionat

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CSM Bucureşti este într-o perioadă turbulentă. Clubul din Capitală a renunţat în această săptămână la colaborarea cu antrenorul principal Bojana Popovic, după startul slab de sezon în Champions League. „Tigroaicele” se pregătesc pentru viitor şi au bifat primul transfer pentru viitoarea stagiune.

Magda Balsam va semna cu CSM Bucureşti!

FANATIK a aflat că CSM Bucureşti a ajuns la un acord cu poloneza Magda Balsam. Handbalista va pleca de la Corona Braşov la finalul sezonului, după doar un an petrecut la echipa de „sub Tâmpa”.

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Magda Balsam a semnat un contract valabil un an cu Corona Braşov, având opţiune de prelungire pe încă unul. Din informaţiile noastre, handbalista a anunţat deja clubul că nu va prelungi înţelegerea scadentă în vară şi va pleca la „tigroaice”.

Corona Braşov şi CSM Bucureşti şi-au schimbat antrenorii în acest start de sezon!

Sportiva în vârstă de 30 de ani a jucat între 2024 şi 2026 la CSM Slatina. În vară a făcut pasul la Corona Braşov, echipă care a trecut deja printr-o schimbare de antrenor. , echipa fiind preluată de Marian Tîrcă, cea care este ajutată de Adrian Chiruţ, venit în octombrie la echipă. Despre interesul celor de la CSM Bucureşti pentru Magda Balsam a scris în premieră We Love Handball.

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Magda Balsam este o componentă de bază a naţionalei Poloniei. Jucătoarea este în lotul pentru Campionatul European care va fi organizat şi în România. „Tricolorele” vor avea două teste împotriva Poloniei, la Cluj-Napoca, înainte de startul turneului final.

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La CSM Bucureşti sunt ape tulburi. , de care se va ocupa în perioada următoare Iulia Curea. „Tigroaicele” mai au de jucat împotriva lui Brest şi în campionat cu SCM Râmnicu Vâlcea şi HC Zalău, înainte de pauza pentru echipele naţionale.

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