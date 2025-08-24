Sport

Dramatism la cote maxime! CSM București a câștigat Supercupa României, după 40-39 cu Bistrița. 80 de minute de handbal de calitate!

CSM București a câștigat Supercupa României, primul trofeu al noului sezon, după ce a învins foarte greu în finală pe Gloria Bistrița, scor 40-39 după prelungiri.
Traian Terzian
24.08.2025 | 19:54
CSM București a învins Gloria Bistrița și a câștigat Supercupa României. Sursă foto: captură Pro Arena

Considerată mare favorită și în acest sezon la câștigarea trofeelor pe plan intern, CSM București și-a respectat statutul și a cucerit Supercupa României, după o finală extrem de echilibrată cu Gloria Bistrița.

CSM București a câștigat Supercupa României după succesul cu Gloria Bistrița

După ce a trecut în semifinale foarte greu de Minaur Baia Mare, scor 26-25, cu un gol din 7 metri marcat la ultima fază, CSM București a avut de tras și în finala cu Gloria Bistrița, care venea cu un moral puternic după ce o învinsese clar pe vicecampioana Corona Brașov, scor 35-25.

Meciul care a avut loc în Sala Polivalentă din Bistrița s-a desfășurat sub semnul echilibrului. În prima repriză niciuna dintre echipe nu a reușit să se distanțeze la mai mult de două goluri, iar pauza le-a găsit la egalitate, scor 15-15.

Și partea secundă a decurs după același scenariu și cele două formații au ajuns la final la egalitate, scor 30-30. Au urmat două reprize de prelungiri, dar nici așa cele două nu s-au putut despărți, scor 36-36.

Conform regulamentului s-au mai jucat încă două reprize de câte 5 minute și abia la finalul acestora jucătoarele de la CSM București au putut răsufla ușurate, impunându-se cu scorul de 40-39. Este pentru a șaptea oară când ”tigroaicele” câștigă acest trofeu.

Evelina Eriksson, îngerul păzitor din poarta CSM-ului

CSM București s-a aflat la primele meciuri oficiale după retragerea de la finalul sezonului trecut a Cristinei Neagu. În locul fostei mare handbaliste române, din tabăra ”tigroaicelor” s-a remarcat Trine Ostergaard, cea mai bună marcatoare, dar și portărița Evelina Eriksson.

De asemenea, au fost primele partide în care pe banca bucureștencelor a revenit Adi Vasile. Tehnicianul a fost numit în funcție după plecarea lui Helle Thomsen, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

În finala mică a Supercupei României s-au întâlnit formațiile Corona Brașov și Minaur Baia Mare. Vicecampioana Corona Brașov s-a impus fără prea mari emoții, scor 32.24.

