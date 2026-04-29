CSM București a negociat cu antrenorul lui Metz, pe care o va întâlni în Final Four! De ce a căzut totul

CSM Bucureşti a rupt blestemul şi s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor după o pauză de opt ani. şi merg la Budapesta, acolo unde vor juca în prima semifinală, cu Metz. Confruntarea este programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00, ora României.

CSM Bucureşti a negociat cu Emmanuel Mayonnade! De ce a picat totul

Istoria se putea scrie altfel, pentru că în urmă cu câţiva ani, fosta conducere de la CSM Bucureşti l-a ofertat pe Emmanuel Mayonnade, care să vină în locul lui Adi Vasile. Din informaţiile FANATIK, părţile s-au şi întâlnit, iar francezului i s-a pus în faţă un contract cu un salariu important. La nivel financiar cele două părţi au ajuns la un acord, dar antrenorul francez a rămas surprins când a aflat că un club de talia CSM-ului nu are propria bază de pregătire şi handbalistele se antrenau în diverse săli din Capitală.

El a spus că este un mare minus acest aspect şi chiar dacă salariul oferit a fost acceptat, în cele din urmă a declinat oferta şi a rămas la Metz. Emmanuel Mayonnade este la Metz din anul 2015, formaţie pe care a transformat-o într-o veritabilă forţă pe pe plan european. Cu el la timonă, Metz a câştigat titlul în fiecare sezon, cu excepţia sezonului 2021 când a fost acontat de Brest.

Metz, statistică de coşmar în Final Four! CSM Bucureşti, şansă mare pentru finală

În ultimii ani, Metz s-a dovedit a fi o prezenţă constantă în fazele superioare ale Ligii Campionilor. Dar, campioana Franţei nu se simte bine în Final Four-ul de la Budapesta. În patru apariţii, franţuzoaicele nu au trecut niciodată de semifinală şi din opt meciuri disputate au câştigat unul singur.

Metz a ajuns în Final Four în 2019, 2022, 2024, 2025 şi a terminat pe locul 4 în 2019, 2024 şi 2025, iar în 2022 a obţinut medaliile de bronz după victoria cu Esbjerg, scor 32-26. CSM Bucureşti este la polul opus şi în trei participări în Final Four a luat medalie de fiecare dată. În 2016, chiar la debut, a câştigat trofeul, iar în 2017 şi 2018 a câştigat medaliile de bronz. Astfel, „tigroaicele” au obţinut mereu măcar o victorie la Budapesta.

CSM Bucureşti – Metz, prima semifinală de la Budapesta

Turneul Final Four de la Budapesta va avea loc în weekendul 6-7 iunie. Semifinala , în timp ce de la 19:00, Gyor va întâlni Brest. În următoarea zi au loc finalele. „Tigroaicele” ar putea fi avantajate de acest program, în condiţiile în care au mai mult timp de recuperare între cele două meciuri.

Ultima prezenţă a lui CSM Bucureşti la Budapesta a avut loc în anul 2018, atunci când au luat medaliile de bronz. „Tigroaicele” au pierdut cu Gyor în semifinale, scor 20-26, dar au reuşit să se impună în finala mică împotriva lui Rostov, scor 31-30. La acea ediţie, Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare din Champions League, cu 110 goluri.