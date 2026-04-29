CSM București a negociat cu antrenorul lui Metz, pe care o va întâlni în Final Four! De ce a căzut totul

CSM București va juca împotriva lui Metz în semifinalele Ligii Campionilor. În urmă cu câteva sezoane, "tigroaicele" au fost la un pas să îl ia pe Emmanuel Mayonnade, arhitectul campioanei Franţei.
Marian Popovici
29.04.2026 | 11:55
CSM Bucureşti a rupt blestemul şi s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor după o pauză de opt ani. „Tigroaicele” au învins clar cu scorul de 37-27 pe Esbjerg şi merg la Budapesta, acolo unde vor juca în prima semifinală, cu Metz. Confruntarea este programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00, ora României.

Istoria se putea scrie altfel, pentru că în urmă cu câţiva ani, fosta conducere de la CSM Bucureşti l-a ofertat pe Emmanuel Mayonnade, care să vină în locul lui Adi Vasile. Din informaţiile FANATIK, părţile s-au şi întâlnit, iar francezului i s-a pus în faţă un contract cu un salariu important. La nivel financiar cele două părţi au ajuns la un acord, dar antrenorul francez a rămas surprins când a aflat că un club de talia CSM-ului nu are propria bază de pregătire şi handbalistele se antrenau în diverse săli din Capitală.

El a spus că este un mare minus acest aspect şi chiar dacă salariul oferit a fost acceptat, în cele din urmă a declinat oferta şi a rămas la Metz. Emmanuel Mayonnade este la Metz din anul 2015, formaţie pe care a transformat-o într-o veritabilă forţă pe pe plan european. Cu el la timonă, Metz a câştigat titlul în fiecare sezon, cu excepţia sezonului 2021 când a fost acontat de Brest.

Metz, statistică de coşmar în Final Four! CSM Bucureşti, şansă mare pentru finală

În ultimii ani, Metz s-a dovedit a fi o prezenţă constantă în fazele superioare ale Ligii Campionilor. Dar, campioana Franţei nu se simte bine în Final Four-ul de la Budapesta. În patru apariţii, franţuzoaicele nu au trecut niciodată de semifinală şi din opt meciuri disputate au câştigat unul singur.

Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Digi24.ro
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani

Metz a ajuns în Final Four în 2019, 2022, 2024, 2025 şi a terminat pe locul 4 în 2019, 2024 şi 2025, iar în 2022 a obţinut medaliile de bronz după victoria cu Esbjerg, scor 32-26. CSM Bucureşti este la polul opus şi în trei participări în Final Four a luat medalie de fiecare dată. În 2016, chiar la debut, a câştigat trofeul, iar în 2017 şi 2018 a câştigat medaliile de bronz. Astfel, „tigroaicele” au obţinut mereu măcar o victorie la Budapesta.

Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a...
Digisport.ro
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer

CSM Bucureşti – Metz, prima semifinală de la Budapesta

Turneul Final Four de la Budapesta va avea loc în weekendul 6-7 iunie. Semifinala CSM Bucureşti – Metz se va disputa de la ora 16:00, în timp ce de la 19:00, Gyor va întâlni Brest. În următoarea zi au loc finalele. „Tigroaicele” ar putea fi avantajate de acest program, în condiţiile în care au mai mult timp de recuperare între cele două meciuri.

Ultima prezenţă a lui CSM Bucureşti la Budapesta a avut loc în anul 2018, atunci când au luat medaliile de bronz. „Tigroaicele” au pierdut cu Gyor în semifinale, scor 20-26, dar au reuşit să se impună în finala mică împotriva lui Rostov, scor 31-30. La acea ediţie, Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare din Champions League, cu 110 goluri.

  • 27 de titluri are Metz în Franţa, record absolut
  • 8 ani au trecut de la precedenta prezenţă a CSM-ului în Final Four
Cele mai tari titluri după nebunia din PSG – Bayern Munchen 5-4: „Ce-ar...
Fanatik
Cele mai tari titluri după nebunia din PSG – Bayern Munchen 5-4: „Ce-ar fi ca fotbalul să fie mai des așa?”
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la...
Fanatik
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
Luis Enrique și Vincent Kompany s-au întâlnit imediat după PSG – Bayern 5-4:...
Fanatik
Luis Enrique și Vincent Kompany s-au întâlnit imediat după PSG – Bayern 5-4: „Un dezastru!”
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
