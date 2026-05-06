CSM București, anunț important pentru suporteri! Câte bilete sunt disponibile pentru Final Four şi cât costă

CSM București a făcut anunțul mult așteptat de suporteri: câte bilete sunt disponibile pentru Final Four și cât vor trebui să scoată fanii din buzunar pentru o astfel de achiziție.
Iulian Stoica
06.05.2026 | 14:30
CSM București s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde o va întâlni pe Metz, echipă care a eliminat în sferturi pe CS Gloria Bistrița-Năsăud. Performanța este una deosebită, ultima participare a „tigroaicelor” în careul de ași datând din 2018. În acest context, fanii români vor să meargă la Budapesta pentru a urmări echipa favorită.

CSM București, prin intermediul unui comunicat, a transmis suporterilor că, în urma discuțiilor cu EHF, s-a ajuns la un acord privind 530 de bilete pentru susținătorii români la Final Four. Numărul de tichete este unul standard, iar sectorul dedicat românilor va fi, cu siguranță, umplut până la refuz.

„În urma discuțiilor purtate ieri cu reprezentanții EHF, dorim să precizăm că procedura de alocare și distribuire a biletelor este una standard, aplicată în mod egal tuturor cluburilor calificate. În acest moment, procesul este încă în desfășurare, iar facturarea și distribuirea efectivă a biletelor nu au fost finalizate pentru niciun club.

CSM București a confirmat deja necesarul de bilete 530, iar în prezent se află în curs de validare integrarea acestora în sistemul de ticketing. După finalizarea acestui pas și parcurgerea etapelor administrative (inclusiv emiterea facturii și confirmarea plății), biletele vor fi puse la dispoziție conform procedurii obișnuite.

Dorim să subliniem că situația actuală nu reprezintă un tratament diferențiat față de alte cluburi și nu este cauzată de o disfuncționalitate din partea organizatorilor, ci face parte din calendarul standard de operare al procesului de ticketing. Vă mulțumim pentru înțelegere și susținere și vom reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile”, s-a arătat în comunicatul CSM București.

Cât costă un bilet pentru Final Four

Biletele pentru Final Four-ul din acest sezon sunt structurate pe mai multe categorii, iar cele mai accesibile sunt disponibile pentru toate bugetele. La categoria 5, suporterii vor achita în jur de 37 de euro, echivalentul a aproximativ 200 de lei. Evident, prețurile cresc treptat în funcție de categorie, iar cele mai scumpe tichete pot ajunge la 212 euro, adică aproximativ 1.060 de lei. Partea bună este că biletele sunt valabile pentru toate cele patru partide. Lista completă a prețurilor este următoarea:

  • Categoria 1: 212 euro
  • Categoria 2: 162 euro
  • Categoria 3: 122 euro
  • Categoria 4: 77 euro
  • Categoria 5: 37 euro

Când se joacă Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

Din 2014, Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin se desfășoară la Budapesta, în capitala Ungariei. Din 2022, competiția este găzduită de MVM Dome, după ce până în urmă cu patru ani meciurile aveau loc în Papp Laszlo Sportarana, tot din Budapesta. Faptul că țara vecină României organizează acest eveniment de 12 ani consecutiv se explică prin tradiția puternică în handbal, dar și prin existența unei săli moderne și foarte încăpătoare, cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri. Partidele din Final Four se vor disputa în două zile consecutive, iar programul este următorul:

  • Sâmbătă, 6 iunie – semifinalele
  • Duminică, 7 iunie – finala mare și finala mică
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
