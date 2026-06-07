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CSM București are un avantaj uriaș înaintea finalei mici. Detaliul care poate decide meciul cu Brest

CSM București se va duela cu Brest pentru locul trei în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au un avantaj important înaintea finalei mici. Ce spune antrenoarea echipei din Franța.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
07.06.2026 | 11:24
CSM Bucuresti are un avantaj urias inaintea finalei mici Detaliul care poate decide meciul cu Brest
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
CSM București va fi echipa mai odihnită în finala mică. Ce înseamnă asta înainte de duelul cu Brest
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CSM București nu a reușit să se califice în finala Final Four-ului de la Budapesta. “Tigroaicele” au fost învinse clar de Metz, scor 27-32. Totuși, echipa Bojanei Popovici nu pleacă încă acasă. Duminică, reprezentanta României se va bate cu Brest pentru locul trei, în finala mică. Partida începe la ora ora 16:00.

CSM București – Brest, duel pentru locul trei la Final-Four

Brest a impresionat în semifinala cu Győr, marea favorită la câștigarea trofeului. Per Johansson a avut mai multe emoții decât se aștepta. Franțuzoaicele au stat mereu aproape pe tabelă, iar pe final chiar au preluat conducerea și păreau capabile să producă o surpriză colosală. Până la urmă, Győr a reușit să întoarcă scorul și își va măsura forțele cu Metz în marea finală.

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Asta înseamnă că CSM București și Brest se vor duela în finala mică pentru un loc pe podium în Final Four-ul Ligii Campionilor. La prima vedere, formația franceză pare să plece favorită, însă bucureștencele au un avantaj uriaș de care trebuie să profite dacă vor să spere la locul trei.

CSM București va fi echipa mai odihnită în finala mică. Ce înseamnă asta înainte de duelul cu Brest

Meciul CSM-ului din semifinale a început la ora 16:00, iar cel al lui Brest trei ore mai târziu, de la 19:00. Jucătoarele echipei franceze au avut mai puțin timp de refacere. Handbalistele de la CSM erau deja la hotel în momentul în care echipa din Hexagon juca semifinala cu Győr, un meci extrem de intens. La conferința de presă, antrenoarea lui Brest, Raphaëlle Tervel, a vorbit despre acest detaliu.

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„Da, desigur, dar am anticipat acest lucru, așa că acum toată lumea este la recuperare. Avem băi cu gheață pregătite, fizioterapeuții noștri sunt pregătiți să ne ajute cu recuperarea. Planul a fost să câștigăm două meciuri, nu doar primul, așa că, desigur, totul este pregătit acum pentru a fi în cea mai bună formă mâine”, a precizat antrenoarea lui Brest.

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Brest are și o altă mare problemă înainte de finala mică cu CSM București. Ce spune Raphaëlle Tervel despre moralul jucătoarelor sale

Un alt detaliu ar putea fi unul de ordin mental. Brest a fost la câteva secunde distanță de calificarea în finala de la Budapesta, iar după fluierul final jucătoarele echipei din Franța au părut devastate. Unele handbaliste au avut lacrimi în ochi. Rămâne de văzut cum va reuși Raphaëlle Tervel să își motiveze elevele în mai puțin de 20 de ore.

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„Am mai trăit această situație îngrozitoare aici cu Győr în urmă cu trei ani, exact aceeași situație, cu o înfrângere la limită. Totul se joacă la nivel mental. Meciul pentru locurile 3-4 se joacă între două echipe extrem de dezamăgite, iar medalia de bronz va reveni echipei care o dorește cel mai mult. Nu se va mai juca la nivel tactic, nici fizic sau mental, ci doar la nivel motivațional, de voință. Vom remobiliza întreaga echipă pentru că o medalie de bronz ar fi o realizare extraordinară, un loc asigurat pe podium, și vom da totul până la capăt”, a mai precizat Tervel.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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