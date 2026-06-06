Sport

CSM București atacă Budapesta pe două fronturi! Echipa de tineret, în Final-Four alături de trei giganți din Ungaria

Echipa U17 a celor de la CSM București va juca în Final-Four-ul Youth Club Trophy. Misiune imposibilă pentru „tigroaicele” mici. Cu cine va da piept formația din România.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
06.06.2026 | 10:15
CSM Bucuresti ataca Budapesta pe doua fronturi Echipa de tineret in FinalFour alaturi de trei giganti din Ungaria
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
CSM București poate face dubla în Ungaria. Echipa U17, duel de foc cu Györ
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România nu are în acest weekend o singură reprezentantă la Budapesta. În timp ce echipa de senioare de la CSM București luptă pentru trofeul suprem al handbalului european, clubul din Capitală va fi reprezentat și în competiția destinată celor mai bune formații de junioare de pe continent.

CSM București poate face dubla în Ungaria. Echipa U17, duel de foc cu Györ

Turneul final al Youth Club Trophy se desfășoară în paralel cu Raiffeisen Bank EHF FINAL-Four 2026 și aduce la start patru dintre cele mai puternice academii ale Europei. Meciurile din semifinale și finala mică vor avea loc în BUD Arena, iar marea finală se va disputa chiar în MVM Dome, înaintea meciului pentru locul 3 din Liga Campionilor.

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CSM București va întâlni în semifinale puternica formație Györi ETO KC. Partida este programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11:30. În cealaltă semifinală se vor duela Ferencváros și Debrecen Akadémia, două dintre cele mai importante centre de juniori din Ungaria.

Finala competiției este programată duminică, 7 iunie, de la ora 11:30, în impresionanta MVM Dome din Budapesta. Astfel, înainte ca vedetele handbalului european să intre în lupta pentru medaliile Ligii Campionilor, cele mai talentate junioare ale continentului vor avea șansa să evolueze pe aceeași scenă pe care visează să revină și la nivel de senioare.

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Cum a ajuns echipa U17 a celor de la CSM București în Final Four-ul de la Budapesta

Drumul spre Budapesta a început pentru CSM la turneul preliminar 4, desfășurat la Ankara, la începutul lunii aprilie. În semifinale, echipa U17 a trecut de Odense cu 33-29 (18-15). Finala a adus o victorie clară în fața gazdei turneului, Kepez BSK, scor 35-28

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Antrenorul echipei de junioare, Alexandru Moise, a vorbit despre ce a însemnat această calificare: „Faptul că ne-am calificat la turneul final chiar în prima ediție înseamnă foarte mult pentru noi. Este dovada muncii deosebite depuse în cadrul clubului și un exemplu că orice este posibil. Putem fi doar mândri și foarte fericiți că avem susținerea senioarele în Budapesta, în timp ce noi le vom susține la rândul nostru în a-și îndeplini visul de a câștiga Champions League”,a precizat Alexandru Moise, antrenorul echipei de junior a celor de la CSM, conform EHF.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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