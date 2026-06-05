CSM Bucureşti, cazată pe insula de pe Dunăre la Budapesta! Rivalele din Final Four împart acelaşi hotel. Cât costă o cameră. Foto

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CSM Bucureşti se pregăteşte de weekendul decisiv din Liga Campionilor. „Tigroaicele” au ajuns la Budapesta joi după amiază, având o .

CSM Bucureşti, cazată pe insula de pe Dunăre la Budapesta!

EHF a hotărât ca toate cele patru formaţii calificate în Final Four să împartă acelaşi hotel. Este vorba de Ensana Thermal Margaret Island, un resort de patru stele aflat pe Insula Margareta din Budapesta, care împarte Dunărea în două.

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Proprietatea este renumită pentru facilităţile sale de spa medical şi welness, care sunt alimentate de izvoarele naturale din zonă. Are o gamă variată de piscine atât în interior, cât şi în exterior, dar şi tratamente complexe de relaxare şi recuperare, inclusiv saună cu infraroşu.

Hotelul pune la dispoziţie 267 de camere moderne, fiecare cu balcon privat. Cele 267 de camere sunt ocupate în acest weekend de cele patru echipe, dar şi de oficialii Federaţiei Europene. Practic, EHF a adunat laolaltă toată crema handbalului feminin european în acelaşi hotel.

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Cât costă o noapte de cazare la hotelul de pe Insula Margareta

Din informaţiile noastre, toate cele patru formaţii calificate în Final Four au zone special amenajate astfel încât interacţiunea pe durata „sejurului” să fie minimă. De altfel, delegaţia CSM-ului a spus că ar fi un sentiment ciudat să dai nas în nas în ziua meciului cu adversarii în hotel, dar EHF şi-a luat toate măsurile ca fiecare echipă să fie „ferită” şi să aibă colţul ei de linişte.

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O noapte la acest hotel costă în jur de 1300 de lei pe noapte, un preţ destul de piperat. Este localizat într-o zonă foarte liniştită, cu verdeaţă în care maşinile au acces limitat. Singurul mod în care pot ajunge autoturismele sunt pe podul Arpad, acolo unde există bariere. În apropiere este un parc mare, ticsit cu amatorii de alergări şi plimbări cu bicicleta.

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CSM Bucureşti vrea să repete „minunea” din urmă cu 10 ani

CSM Bucureşti joacă sâmbătă, de la ora 16:00, împotriva lui Metz în prima semifinală din Liga Campionilor. „Tigroaicele” îşi propun să câştige Liga Campionilor la 10 ani de la succesul miraculos din debutul în competiţie.

În cea de-a doua semifinală se întâlnesc Gyor cu Brest, de la ora 19:00. Finalele au loc duminică, astfel că recuperarea devine o componentă foarte importantă pentru weekend-ul decisiv din Liga Campionilor, acolo unde „tigroaicele” au revenit după 8 ani.

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„Este foarte ciudat. Pui tot sezonul în două zile, iar unele echipe nu vor avea nici măcar 24 de ore între meciuri. Este o presiune uriașă pe corpurile jucătoarelor, deja obosite. Nu înțeleg de ce se pun cele mai importante meciuri din Liga Campionilor în doar două zile, în timp ce la Europene și Mondiale există zile de pauză. Probabil e mai mult pentru spectacol”, Bojana Popovic într-un