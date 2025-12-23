CSM Bucureşti dă lovitura! A transferat-o pe Rebeca Necula, una dintre cele mai curtate jucătoare din naţionala României. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti trece printr-o perioadă de reconstrucţie pentru sezonul viitor. De la campioana României va fi un adevărat exod în vară, mai multe jucătoare anunţându-şi plecarea, inclusiv cei trei portari: Daciana Hosu, Evelina Eriksson, respectiv Gabriela Moreschi.

Rebeca Necula semnează cu CSM Bucureşti!

„Tigroiacele” au dat însă o lovitură importantă în perioada de mercato. Din informaţile FANATIK, CSM Bucureşti s-a înţeles cu Rebeca Necula, coordonatoarea legitimată la SCM Râmnicu Vâlcea, care a avut o evoluţie apreciată la Campionatul Mondial recent încheiat, cu echipa naţională.

Coordonatoarea în vârstă de 22 de ani a fost una dintre cele mai curtate jucătoare în această perioadă de transferuri. A negociat şi cu Rapid, dar şi alte cluburi importante care au încercat să o convingă să semneze. Dar, în cele din urmă CSM Bucureşti a câştigat această cursă.

Rebeca Necula vine să acopere unul dintre posturile nevralgice de la CSM Bucureşti. . Pe postul de centru, „tigroaicele” le mai au pe Inger Smits şi Andreea Rotaru.

Probleme pentru „tigroaice” pe mai multe posturi!

, care vine de la Ferencvaros. Astfel, postul de centru va fi betonat cu Dmitrieva şi Necula. Dar, „tigroaicele” trebuie să mute rapid şi pe alte posturi.

Toţi cei trei portari ai echipei vor pleca la vară. Daciana Hosu şi Evelina Eriksson au semnat cu Gloria Bistriţa, în timp ce Gabriela Moreschi a semnat cu Metz. Probleme sunt şi pe extrema dreaptă acolo unde şi Trine Østergaard este aproape de o revenire în Danemarca la Viborg.

CSM Bucureşti o aşteaptă pe Aurelia Brădeanu!

CSM Bucureşti a ofertat-o pe Aurelia Brădeanu pentru postul de team manager în locul Cristinei Vărzaru, aşa cum FANATIK . Oficialii echipei aşteaptă decizia fostei mari jucătoare care şi-a dat demisia de la Corona Braşov în urmă cu două luni.

Dificultăţile sunt legate de faptul că Mica Brădeanu este stabilită cu familia în Braşov şi mutarea la Bucureşti ar reprezenta un efort important din mai multe puncte de vedere.