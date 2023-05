CSM București – Esbjerg 31-33, în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. ”Tigroaicele” ratează din nou Final Four-ul. Video

Final de meci – CSM București este învinsă de Esbjerg și în returul sferturilor Ligii Campionilor, scor 31-33, și ratează participarea în Final Four. La fel ca și anul trecut, danezele s-au dovedit mai bune și au ajuns coșmarul ”tigroaicelor”.

Min. 50 – După eliminările lui Arntzen și Pintea, ”tigroaicele” au căzut psihic, iar daneze sunt la un pas de calificarea în Final Four. Scor 24-26.

Min. 40 – CSM București începe cum nu se poate mai prost actul secund și Esbjerg profită din plin. Scor 20-21.

Min. 30 – Elevele lui Adi Vasile au un final de repriză senzațional și intră la pauză cu un avantaj de două goluri, scor 18-16. În acest moment, CSM mai are nevoie de trei goluri în plus pentru a merge în Final Four.

Min. 20 – ”Tigroaicele” par să intre în ritm, însă ratează destul de mult. În continuare daneze au un mic avantaj. Scor 12-13.

Min. 10 – CSM începe greu returul cu Esbjerg și este condusă cu 7-5.

Min. 1 – A început meciul.